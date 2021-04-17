Обзор новых истребителей России полученных с 2010 по 2021 год

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В 2011 году ВВС получили последние самолёты с индексом «Су-27», ими стали истребители Су-27СМ3. Главным их отличием были более мощные двигатели «АЛ-31ФМ1», усиленный планер и 4 многофункциональных дисплея-индикатора вместо «будильников». Всего было поставлено 12 истребителей Су-27СМ3 новой постройки, ещё 14 Су-27П были модернизированы до «СМ3» с 2008 по 2018 год.С 2010 по 2016 год ВВС получили 20 двухместных Су-30М2, кабина и приборы которых были унифицированы с истребителями Су-27СМ, для использования их в качестве учебно-боевых самолётов. Один Су-30М2 был потерян в 2020 году в Тверской области.Самым многочисленным истребителем, поставляемым с 2010 по 2020 год, стал Су-30СМ. Было поставлено 114 истребителей Су-30СМ, 92 получили ВВС и ещё 22 Морская Авиация ВМФ. Один Су-30СМ был потерян в 2018 году на территории Сирийской Арабской Республики.Самым современным истребителем, поставляемым в этот период, стал Су-35С. Всего по двум контрактам было поставлено 98 самолётов Су-35С. Один истребитель, выведенный из боевого состава, был замечен в Сибирском научно-исследовательском институте авиации им. С.А. Чаплыгина в Новосибирске в качестве наземного стенда.Из «МиГов» 2015-2016 годах ВВС получи 14 одноместных МиГ-29СМТ и 2 двухместных МиГ-29УБ. Ещё 28 истребителей МиГ-29СМТ и 6 «спарок» МиГ-29УБ, изначально предназначенных Алжиру, были получены в 2009 году. Кроме того, в 2019-2020 годах ВВС пополнились двумя предсерийными и четырьмя серийными истребителями МиГ-35.Так же «МиГи» получила и Морская Авиация ВМФ. 20 корабельных истребителей МиГ-29К и 4 «спарки» МиГ-29КУБ были поставлены с 2013 по 2015 год. Один МиГ-29К был потерян в 2016 году в Средиземном море.Но, главная «новинка» поступила в самом конце 2020 года. В декабре ВВС получили второй серийный образец самолёта пятого поколения, который стал первым серийным истребителем Су-57.Всего с 2010 по 2020 год Министерство Обороны получило 291 новый истребитель. На начало 2021 года, с учётом 34-х «алжирских МиГов», трёх потерянных и одного выведенного из боевого состава истребителей, парк боевых самолётов насчитывает 321 истребитель со сроком службы менее 15 лет. Ещё не менее 128 истребителей будут поставлены до 2028 года, 75 из них истребители Су-57 пятого поколения.Отдельно хотелось бы упомянуть истребитель-бомбардировщик Су-34, который приходит на смену фронтовому бомбардировщику Су-24. В 2020 году был выполнен самый крупный контракт на производство боевых самолётов для ВВС России, за 8 лет по этому контракту передали 94 серийных самолёта, ещё 32 самолёта были получены с 2010 по 2013 год, и ещё 5 серийных поступили до 2010 года. Таким образом, с учётом учётом потерь в лётных происшествиях и списаний в составе ВВС числится 124 фронтовых бомбардировщика Су-34.Автор: Алексей Поветкин