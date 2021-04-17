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Обзор новых истребителей России полученных с 2010 по 2021 год

Обзор новых истребителей России полученных с 2010 по 2021 год (1 фото)

Автор:
17 апреля 2021 17:54
Сообщество : Военное
Метки: ВКС   МиГ-29К   МиГ-35   Су-30СМ   Су-35   авиация   миг-29   су 57   
376
1
Начиная с 2010 года Вооружённые Силы России начали активно пополняться новыми и модернизированными самолётами. Больше всего за эти годы было получено истребителей.

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Метки: ВКС   МиГ-29К   МиГ-35   Су-30СМ   Су-35   авиация   миг-29   су 57   
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9  комментариев
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53
Только цифры, ничего лишнего Автор поста 3 часа назад
Друзья, помогите набрать карму, чтобы можно было разместить видео ролики!
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33k
AE Парагвайский шпион 2 часа назад
как тебя скрутило то.
закусывать надо.
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4k
livaneth 55 минут назад
Я подожду до появления второго поста - сколько, чего где и когда эти истрибители сбили за то же время.
ЗЫ - ничего не имею против постройки, но раз эти истребители закуплены Российскими ВВС на деньги налогоплательщиков, то пусть отчитываются об использовании.
ЗЫЗЫ Собянинскую тротуарную плитку хоть ногой попинать можно.
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53
Только цифры, ничего лишнего Автор поста livaneth 38 минут назад
Боюсь представить, что Вы потребуете от РВСН и закупленных Ярсов
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16k
ВВС livaneth 13 минут назад
там еще искандеры закупали,ну еще там по мелочи,за автоматы калашникова я и упоминать боюсь
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