"Жуткое крещендо" российских Су-57 напугало американских журналистов

Комментируя видео полёта четырёх самолётов на небольшой высоте, авторы материала отметили, что на записи слышно нечто похожее на работу двигателя инопланетного корабля или на крик мифического существа банши - в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии, особая разновидность фей, предугадывающих смерть, сообщает РИА Новости.





По преданиям коренных жителей Британских островов эти существа способны принимать различные образы: от страшной старухи до бледной красавицы. Обычно бродят среди деревьев, либо летают. Издают пронзительные вопли, в которых будто сливаются крики диких гусей, рыдания ребёнка и волчий вой, оплакивая предстоящую смерть людей.





Должно быть, вопящие о скорой смерти, да, так что, к бабушке не ходи, банши на этот раз померещились журналистам при виде российских Су-57, что действительно не может не испугать делового и рационального американца.