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"Жуткое крещендо" российских Су-57 напугало американских журналистов

"Жуткое крещендо" российских Су-57 напугало американских журналистов (4 фото + 2 видео)

Автор:
04 марта 2021 02:07
Сообщество : Военное
Метки: ВКС   Популярная механика   Россия   американцы   банши   звук   полёты   су 57   
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Сотрудников американского издания Популярная механика, привёл в трепет звук, издаваемый при полёте российским истребителем пятого поколения Су-57.

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Метки: ВКС   Популярная механика   Россия   американцы   банши   звук   полёты   су 57   
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1  комментарий
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Бывший мент 50 минут назад
Консервная банка тоже громко воет, если ее с самолета бросить.
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