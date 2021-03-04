"Жуткое крещендо" российских Су-57 напугало американских журналистов

Сотрудников американского издания Популярная механика, привёл в трепет звук, издаваемый при полёте российским истребителем пятого поколения Су-57.
Комментируя видео полёта четырёх самолётов на небольшой высоте, авторы материала отметили, что на записи слышно нечто похожее на работу двигателя инопланетного корабля или на крик мифического существа банши - в ирландском фольклоре и у жителей горной Шотландии, особая разновидность фей, предугадывающих смерть, сообщает РИА Новости.
По преданиям коренных жителей Британских островов эти существа способны принимать различные образы: от страшной старухи до бледной красавицы. Обычно бродят среди деревьев, либо летают. Издают пронзительные вопли, в которых будто сливаются крики диких гусей, рыдания ребёнка и волчий вой, оплакивая предстоящую смерть людей.
Должно быть, вопящие о скорой смерти, да, так что, к бабушке не ходи, банши на этот раз померещились журналистам при виде российских Су-57, что действительно не может не испугать делового и рационального американца.
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"Новый истребитель при приближении издаёт необычный высокий пронзительный звук. Он превращается в жуткое крещендо, когда самолёты входят в поле зрения", — говорится в материале Popular Mechanics.
Согласно мнению сотрудников СМИ, кадры, предположительно, было сделаны в июне 2020 года, во время подготовки к параду Победы.
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Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой манёвренности с возможностью выполнения сверхзвукового полёта, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57, на данный момент, полное превосходство в воздухе над любым противником.
Контракт на поставку российским ВКС 76 Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". Первая серийная машина встала в строй в прошлом году.
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