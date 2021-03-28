Рогозин покинет пост главы «Роскосмоса»

Телеграм-канал сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ближайшее время отправится в отставку. Канал ссылается на свой источник.

«Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы «Роскосмоса», на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ» — пишет канал РВНП.

На этой неделе эксперты издания URA.RU также предположили, что Рогозину принесли «черную метку». Это якобы сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, раскритиковавший Рогозина и его ведомство на встрече с президентом Владимиром Путиным.



«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», - сказал Кудрин.

«Когда Кудрин сообщает о найденных нарушениях, это может означать, что по поводу Рогозина сложился консенсус, который ляжет в основу кадровых решений», — заявил политолог Константин Калачев.

Политолог Алексей Рощин не исключает, что критика главы Роскосмоса — результат борьбы групп влияния во власти за ресурсоемкий актив. По мнению эксперта, Рогозин не является представителем какого-либо клана, а конкуренция за корпорацию становится все жестче.