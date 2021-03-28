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Рогозин покинет пост главы «Роскосмоса»

Рогозин покинет пост главы «Роскосмоса» (1 фото)

Автор:
28 марта 2021 20:24
Метки: Рогозин   роскосмос   увольнение   
370
1
Телеграм-канал сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ближайшее время отправится в отставку. Канал ссылается на свой источник. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник:

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Метки: Рогозин   роскосмос   увольнение   
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17  комментариев
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 4 часа назад
Прижали хомяка.
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9k
Сережа Сидор Матрасыч Кадыков 4 часа назад
За него не переживайте, наверное, для себя хорошо нахомячил.
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377
да пох 13 минут назад
И какой следующий клан будет ташерами ?
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190
Вано Полчаса назад
Да ладно...
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12k
Владислав Грецов 59 минут назад
он же журналист...вот пусть и поработает по профессии
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21k
Юрьевич Час назад
Какая отставка??? Расстрел - это самое гуманное что с этим существом можно сделать!
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327
Алексей Попов 2 часа назад
Хотелось бы верить что не первоапрельская шутка... А если б его не в отставку а "копать от обеда и до луны..." куда нить к оленеводам, вообще светлей бы стало в стране.
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5k
Владимир 3 часа назад
Все? Достаточно на.издил? Можно и на покой в Италии или еще где. Жирное ничтожество, его бы на кол или к стенке!
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8k
Владимир 3 часа назад
https://www.rbc.ru/politics/28/03/2021/6060b2fd9a79475b9bee401bhttps://www.rbc.ru/politics/28/03/2021/6060b2fd9a79475b9bee401b

Telegram-каналы "Раньше всех. Ну почти" и "Незыгарь" вечером 28 марта сообщили об уходе Рогозина с поста главы госкорпорации в ближайшее время. В "Роскосмосе" назвали это выдумками.

Информация об уходе Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса" не соответствует действительности. Об этом изданию "Подъем" сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

Сейчас "Роскосмос" активно готовится к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1А" с кораблем "Ю.А. Гагарин" с Байконура, запланированному на 9 апреля, отметил он.

"Работаем в штатном режиме, скоро пуск - 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", - сказал Устименко.

Ранее о скорой отставке Рогозина с поста главы госкорпорации сообщили Telegram-каналы "Раньше всех. Ну почти" и "Незыгарь" со ссылкой на источники. Они сообщили, что на место Рогозина рассматривается кандидатура одного из заместителей министра Минобороны.
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5k
Александр 3 часа назад
Всего-навсего кадровые решения...
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27
Buba_kastorkin 4 часа назад
В отставку?а как же колонизация солнечной системы и войнушка с инопланетянами???
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998
Александр 4 часа назад
При его зарплате в 1 миллион рублей ежемесячно в течении хз скольких лет,не удивлюсь если этих денег ему спокойно хватит что бы купить виллу в сша и естественно абсолютно легально уехать туда со всё своей семьёй.
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12k
Serg2001 Александр 41 минуту назад
На таком уровне никто за зарплату не работает.
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27k
АнтонПолднев 4 часа назад
С таких должностей не отправляются, а отправляют
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2k
* You All 4 часа назад
к стенке ему пора и в безымянную...
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9k
Сережа * You All 3 часа назад
Не соглашусь, именно в именную, чтобы всех приемников приводить к ней и показывать.
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