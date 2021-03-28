Рогозин покинет пост главы «Роскосмоса»

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Телеграм-канал сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ближайшее время отправится в отставку. Канал ссылается на свой источник. Об этом сообщает "Рамблер".
Телеграм-канал сообщил, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ближайшее время отправится в отставку. Канал ссылается на свой источник.
«Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы «Роскосмоса», на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ» — пишет канал РВНП.
На этой неделе эксперты издания URA.RU также предположили, что Рогозину принесли «черную метку». Это якобы сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, раскритиковавший Рогозина и его ведомство на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», - сказал Кудрин.
«Когда Кудрин сообщает о найденных нарушениях, это может означать, что по поводу Рогозина сложился консенсус, который ляжет в основу кадровых решений», — заявил политолог Константин Калачев.
Политолог Алексей Рощин не исключает, что критика главы Роскосмоса — результат борьбы групп влияния во власти за ресурсоемкий актив. По мнению эксперта, Рогозин не является представителем какого-либо клана, а конкуренция за корпорацию становится все жестче.
«Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы «Роскосмоса», на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ» — пишет канал РВНП.
На этой неделе эксперты издания URA.RU также предположили, что Рогозину принесли «черную метку». Это якобы сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, раскритиковавший Рогозина и его ведомство на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», - сказал Кудрин.
«Когда Кудрин сообщает о найденных нарушениях, это может означать, что по поводу Рогозина сложился консенсус, который ляжет в основу кадровых решений», — заявил политолог Константин Калачев.
Политолог Алексей Рощин не исключает, что критика главы Роскосмоса — результат борьбы групп влияния во власти за ресурсоемкий актив. По мнению эксперта, Рогозин не является представителем какого-либо клана, а конкуренция за корпорацию становится все жестче.
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Метки: Рогозин роскосмос увольнение
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Telegram-каналы "Раньше всех. Ну почти" и "Незыгарь" вечером 28 марта сообщили об уходе Рогозина с поста главы госкорпорации в ближайшее время. В "Роскосмосе" назвали это выдумками.
Информация об уходе Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса" не соответствует действительности. Об этом изданию "Подъем" сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.
Сейчас "Роскосмос" активно готовится к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1А" с кораблем "Ю.А. Гагарин" с Байконура, запланированному на 9 апреля, отметил он.
"Работаем в штатном режиме, скоро пуск - 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки", - сказал Устименко.
Ранее о скорой отставке Рогозина с поста главы госкорпорации сообщили Telegram-каналы "Раньше всех. Ну почти" и "Незыгарь" со ссылкой на источники. Они сообщили, что на место Рогозина рассматривается кандидатура одного из заместителей министра Минобороны.