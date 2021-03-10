Немного интересного о женской физиологии

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4. Женская привязанность к мужчине сильнее, чем мужская к женщине. Поэтому женщины, как правило, больше стремятся создать семью. Это связано с повышенным уровнем окситоцина, а также с тем, что у женщин лучше развиты те части мозга (вентральная скорлупа, бледное ядро и фронтальная часть мозга), где концентрируется долгая привязанность.5. Женщины сжигают жир медленнее мужчин — примерно на 50 калорий в день.6. У женщин более сильный иммунитет.7. Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на 30% больше соединений. Именно поэтому женщины лучше справляются с многозадачностью.8. На языке женщины больше вкусовых рецепторов.9. У женщин больше болевых рецепторов, но из-за эстрогена, блокирующего воспалительные процессы, женщины в целом лучше переносят боль.10. Женщины лучше мужчин различают цвета, поскольку цветоразличение напрямую связано с Х-хромосомой.11. Женская кожа в 10 раз чувствительнее, чем мужская.12. Женская грудь не содержит мышечных тканей.13. В мышцах и связках женщин больше эластина, чем коллагена, поэтому женщины более гибкие.14. Женщины намного лучше мужчин различают высокочастотные звуки.15. Электрическая активность женского мозга во сне снижается всего на 10%, поэтому женский сон более чуткий.16. Женщины лучше мужчин отличают оттенки сладкого вкуса.17. Женщины хуже мужчин ориентируются в пространстве. Параллельная парковка удается у 82% мужчин, у 71% — с первой попытки. У женщин результат плачевный. Только 22% могут это сделать, 2/3 из них сделают это не с первой попытки.18. За речь у женщин отвечают два мозговых центра, поэтому женщина без труда произносит до 8000 слов в день, использует до 3000 звуков и до 10 000 невербальных сигналов. Эти же показатели у мужчин в два раза ниже.19. У женщин от рождения обоняние развито лучше, чем у мужчин.20. У 80% женщин одна грудь (как правило, левая) больше другой.21. У женщин хорошо развито периферийное зрение. У мужчин - туннельное.22. Женская грудь реагирует на температуру. От тепла она становится мягче, а соски увеличиваются.23. Время наступления женского оргазма - от 10 до 20 минут. Мужчинам в среднем достаточно четырех минут.24. Женская шея более подвижна, поэтому, когда её окликают, она, как правило, поворачивает голову. Мужчина обычно поворачивается всем телом.25. Облысение является Х-сцепленным рецессивным признаком, его мужчина наследуют от своей матери.26. Из-за наличия двух Х-хромосом, у женщин реже проявляются осложнения и хронические болезни.27. Женщины плачут в среднем от 30 до 64 раз в год, мужчины – всего 6-17 раз.28. 30% женщин испытывают страсть к несъедобным вещам во время беременности.29. Повышенные уровни гормонов прогестерона, кортизола и эстрадиола, особенно во время овуляции, усиливают у женщин ощущение беспокойства и чувство опасности. Поэтому женщина интуитивно лучше, чем мужчина чувствует угрозу.30. Каждый набранный женщиной килограмм повышает вес груди на 20 грамм. Есть и обратная зависимость.