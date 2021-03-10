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Немного интересного о женской физиологии

Немного интересного о женской физиологии (1 фото)

Автор:
10 марта 2021 17:46
Метки: женщины   интересное   подборка   топ   факты   
1887
1
1. Диаметр женских волос вдвое меньше, чем мужских.
2. Женское сердце бьется быстрее мужского.
3 Женщины моргают вдвое чаще мужчин.

Источник:

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Метки: женщины   интересное   подборка   топ   факты   
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42k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Вывод - женщина в целом лучше мужчины, только парковаться не умеет.
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40k
doker 10 минут назад
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405
azuver 20 минут назад
Женщина существо глупенькое, но теплое, ласковое и с сиськами.
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1k
DrKlizmi 22 минуты назад
15. Электрическая активность женского мозга во сне снижается всего на 10%, поэтому женский сон более чуткий.
Да х.е.р там, моя спит-как в гробу лежит,и если надо разбудить пораньше то надо Глобу вызывать,того что покойников оживлял в конце прошлого века!
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38k
Прораб 42 минуты назад
Вывод - женщины, это инопланетные твари-паразиты, пожиратели мужских мозгов!
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3k
Артур Гевондян 44 минуты назад
миф про лучшее различение цвета основан на том, что на разные оттенки цветов, которые мужчины различают не хуже, женщины придумывают отдельные названия. А мужчины просто называют цвет - называют, но при этом различают оттенки не заостряя внимания на названиях, так как в жизни эти названия нам не нужны. Так, например, в языке чукчей есть много разных слов, означающих тюленя - тюлень лежащий на льдине, тюлень спящий на льдине, тюлень в плывущий в середине стаи, тюлень плывущий во главе стаи, тюлень с краю стаи. А для нас они все просто тюлени, но это не значит, что мы не можем видеть эти отличия.
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20k
Влад Час назад
Мужики реально толстокожие, кожа женщины тоньше в 1.5 раза.
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813
bigkoss Час назад
Найти не могу, читал что разница в генах между мужчиной и свиньей меньше чем у мужчины и женщины
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14k
Lynx Час назад
У девок плохо с визуальным восприятием. Например, расстояние до объекта.
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33k
Геша Бородач 2 часа назад
почитал, сравнил... походу в нашей паре - баба я! )))
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17k
kamanch 2 часа назад
У мужчины есть х.у.й.
Этого достаточно, чтобы признать ценность данного поста ничтожной.
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7k
costa kamanch Час назад
А как же душа?!
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20k
Влад costa Час назад
Вот на ее месте он и вырос.
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5k
Lucky Влад 37 минут назад
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38k
parallax 2 часа назад
31. Женщины тоже умеют хранить тайны, как мужчины. Только они это делают сообща.
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3k
Мангуст parallax Час назад
Маленькими группами по 20-30 человек.
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7k
kaboza 2 часа назад
епт...еть такая иногда заепка...доширака влупить, не потомучто айфона владелец...а в охотку, с пивасом на имении за городом.., дык у родственника жена, смотрит что колдую с кипятком, о говорит, доширак...типа тоже в тему иногда, ну говорю, ты вилку тоже кинь..она вырастет, вылупилась, че говорит , серьено? я краем глаза заметил как её свекровь разглядывает вилку...как мозг не разлетелся непонял...п.с. у девицы муж ведущий отдела на Хруничева..
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7k
kaboza 2 часа назад
Мозолистое тело в женском мозгу толще, чем у мужчин, и в нем на 30% больше соединений. Именно поэтому женщины лучше справляются с многозадачностью.
особенно когда туфли выбирают..
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costa kaboza Час назад
Это просто фича такая. Зато они мягкие и приятные на ощупь.
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kaboza 2 часа назад
я не плачу....я рыдаю гораздо больше за российский футбол...
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8k
ДядяТоля 2 часа назад
пойду попрошу жену набрать килограмм 5
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Ваник ДядяТоля 2 часа назад
У некоторых женщин похоже жир пролетает мимо груди сразу в живот или жопу.
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Алексей Куликов Ваник 37 минут назад
В попу это не самый плохой вариант.

Есть типаж,что ноги и попа не толстеют,только живот. Весельчаки из "тайны третьей планеты"
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