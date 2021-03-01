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Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач

Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач (1 фото)

Автор:
01 марта 2021 11:44
Метки: Малахов   Песцов   Пусть Говорят   Теле шоу   передачи   привет Андрей   
454
1
Актер предложить цензурировать все, что показывают массовому зрителю.

Источник:

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Метки: Малахов   Песцов   Пусть Говорят   Теле шоу   передачи   привет Андрей   
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−8
_________ 2 часа назад
"Бандитский Петербург" с Певцовым я полагаю тоже надо вырезать? там лихие 90-е в полном цвете!
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3k
Горожанин _________ 2 часа назад
Там бандитов не восхваляют. Там показывают, до чего бандиты Питер довели.

Лихие 90-е авторы в полном цвете и показали - чтобы все всё видели, какое дерьмо тогда в стране происходило. И сделали это языком кино блестяще.

По твоей же логике получается, что "Место встречи изменить нельзя" тоже вырезать нужно.
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−2
EE Полчаса назад
Я думаю что люди культуры и просто культурные люди должны такое говорить и это правильно. Только вот не задача есть у нас еще такой канал Культура с очень сильными передачами как Правила жизни, записями старых спектаклей с Раневской например, только мало кто его смотрит. Никому не мешает переключится, нажать одну кнопку и тогда все эти Малаховы по миру пойдут, однако этого не происходит. Спрос рождает предложение однако.
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154
Chaim Kushnir Полчаса назад
цензура, конечно, вещь такая... сразу вопрос - а судьи кто? А вот загнать всю это говносвору на отдельный канал и уж пусть там одноклеточные наслаждаются обществом друг друга.
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12k
KOSTELLO 39 минут назад
Вот вроде бы и прав он, но с другой стороны, лично мне как-то похрен на говношоу типа малахова.
Ни я ни моя семья, это не смотрит, а если человек хочет быть дебилом, с майонезом вместо мозгов, зачем ему мешать?
Опять же, пенсионерам радость.
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63
Племянник Путина 49 минут назад
в целом прав. но и к его творчеству вопросы есть
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4k
Пепелац 52 минуты назад
А убрать на полку этот фильм и вернуть бабло за откровенный шлак не предложил...
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26k
АнтонПолднев Час назад
Насчёт цензуры не уверен, потому что это уже проходили. Сколько прекрасных фильмов резали беспощадно, а то и вовсе отправляли на полку на долгие годы. Актёров отстраняли от съёмок, театра. Картины художников запрещали демонстрировать. Всем известно что такое цензура.
Я бы лучше выделил для этих ребят отдельный канал. Кому нравится, да ради бога. Конечно, хорошо устроились на центральных каналах в прайм тайм.
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14k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
Почему-то больше всех возмущаются телевидением те, кторые на каждом углу кричат что его не смотрят
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33k
AGM Час назад
Тут главное, кто в Худсовете окажется и по каким критериям будут отбирать передачи. А то засядут все те же самые лица и ничего не изменится. Только бабло будут дополнительно грести.
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969
Евгений Леонтьев 2 часа назад
За фильмы, в которых снимался тоже покаялся?
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710
idhr Евгений Леонтьев Час назад
да уж лучше посмотреть по прозвищу дверь (зверь) очередной раз, да и вообще, у Певцова есть не мало не плохих фильмов ...
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16k
тов.Suhov idhr 52 минуты назад
...немало неплохих
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17k
babuby 2 часа назад
Давно пора! И на телевидении, и на радио, и в остальных СМИ цензуру вводить!
Яркий пример - Радио России! Когда-то это радио вещало из всех громкоговорителей в квартирах и домах, а сейчас это лишь средство для обмана пожилых людей. Ни контроля, ни надзора, ни ответственности!
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−8
_________ 2 часа назад
Ну и ушлый вы народ –
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Всё бы ничего, но я бы туда еще и самого Певцова с его "творчеством" включил.
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17k
babuby Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну твоё-то творчество, наверное, гораздо богаче в культурном плане!
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10k
кира 2 часа назад
Давно пора расчистить эти Авгиевы конюшни!
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