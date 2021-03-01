Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач

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Актер предложить цензурировать все, что показывают массовому зрителю.
Дмитрий Певцов заявил, что необходимо оградить телезрителя от скандальных телепередач. Об этом он рассказал в интервью порталу «Слово и дело». По словам артиста, вместо того, чтобы показывать россиянам «"потные" малаховские передачи» и «Дом 2», на телевидении нужно «культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду»:
Актер убежден в необходимости подвергать цензуре все, что преподносится массовому зрителю. «В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа», — подчеркнул Певцов.
..
Я поддерживаю его полностью .
Актер убежден в необходимости подвергать цензуре все, что преподносится массовому зрителю. «В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа», — подчеркнул Певцов.
..
Я поддерживаю его полностью .
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Лихие 90-е авторы в полном цвете и показали - чтобы все всё видели, какое дерьмо тогда в стране происходило. И сделали это языком кино блестяще.
По твоей же логике получается, что "Место встречи изменить нельзя" тоже вырезать нужно.
Ни я ни моя семья, это не смотрит, а если человек хочет быть дебилом, с майонезом вместо мозгов, зачем ему мешать?
Опять же, пенсионерам радость.
Я бы лучше выделил для этих ребят отдельный канал. Кому нравится, да ради бога. Конечно, хорошо устроились на центральных каналах в прайм тайм.
Яркий пример - Радио России! Когда-то это радио вещало из всех громкоговорителей в квартирах и домах, а сейчас это лишь средство для обмана пожилых людей. Ни контроля, ни надзора, ни ответственности!
Ажно оторопь берет!
Всяк другого мнит уродом,
Несмотря, что сам урод.
Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)