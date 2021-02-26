Российские дипломаты вернулись домой из КНДР, толкая дрезину до Хасана

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В четверг, 25 февраля, МИД России сообщил о возвращении в страну восьми граждан – сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Из-за закрытого пассажирского сообщения с Китаем людям пришлось переходить границу самостоятельно, толкая несамоходную дрезину.
«Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы, и наконец самый ответственный участок маршрута – пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить её на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей – и в путь», – говорится в сообщении МИД РФ.
Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок – мост через реку Туманную.
Людей встретили на российской погранстанции Хасан сотрудники представительства МИД во Владивостоке. Автобусом их доставили в международный аэропорт Владивосток.
Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге. Наиболее ответственный отрезок – мост через реку Туманную.
Людей встретили на российской погранстанции Хасан сотрудники представительства МИД во Владивостоке. Автобусом их доставили в международный аэропорт Владивосток.
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Метки: дипломатические связи кндр мид
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