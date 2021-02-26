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Российские дипломаты вернулись домой из КНДР, толкая дрезину до Хасана

Российские дипломаты вернулись домой из КНДР, толкая дрезину до Хасана (1 фото)

Автор:
26 февраля 2021 04:29
Метки: дипломатические связи   кндр   мид   
218
1
В четверг, 25 февраля, МИД России сообщил о возвращении в страну восьми граждан – сотрудников российского посольства в КНДР и членов их семей. Из-за закрытого пассажирского сообщения с Китаем людям пришлось переходить границу самостоятельно, толкая несамоходную дрезину.

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Метки: дипломатические связи   кндр   мид   
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
А что в раю не сиделось-то?
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Azesh Fishki_surfer 9 минут назад
в каком раю? сотрудники посольства, работа такая.
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7k
Колорад 38 минут назад
О! В Грузию без дрезины уже можно! :D

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10k
Олегbl4 Час назад
Причём здесь Китай?
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8k
Владимир Олегbl4 50 минут назад
Потому что поехали бы через Китай. Иначе пришлось добираться сюда - https://goo.gl/maps/eeNRXGc8DHcyCZQL8https://goo.gl/maps/eeNRXGc8DHcyCZQL8
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9k
котегRUS Час назад
вот китайцы..((
могли бы и моторчик от дрынчика присобачить..
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343
imho котегRUS Час назад
Как Креосан)
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котегRUS imho Час назад
хотя бы такую..

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Олегbl4 котегRUS 53 минуты назад
А китайцы-то тут причём? Р. Туманная-граница между Россией и КНДР (!!!). Хасан приграничный пункт с КНДР (!!!). Или дипломаты сначала в Китай поехали, а потом на дрезина через российской китайскую границу? У автора географический кретинизм, не знает , что КНР и КНДР совершенно разные государства.
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343
imho котегRUS 47 минут назад
Такую фиг перенесешь через стрелку.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Голь на выдумки хитра.
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