Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски

На совместной пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства Республики Конго Жан-Клод Гакоссо перешли на настоящий язык межнационального общения!
Жан-Клод Гакоссо находится в Турции с рабочим визитом. Приветствуя его по прибытии в страну, Чавушоглу сказал гостю по-русски: «Как дела?»
А по окончании их совместной пресс-конференции турецкий министр вновь произнес на великом и могучем «Спасибо большое» в сторону Гакоссо. И повторил ту же фразу по-английски и по-французски.
«Спасибо, дорогой», - тоже по-русски ответил ему на глазах всех присутствовавших на мероприятии журналистов глава МИД Республики Конго.
А по окончании их совместной пресс-конференции турецкий министр вновь произнес на великом и могучем «Спасибо большое» в сторону Гакоссо. И повторил ту же фразу по-английски и по-французски.
«Спасибо, дорогой», - тоже по-русски ответил ему на глазах всех присутствовавших на мероприятии журналистов глава МИД Республики Конго.
Трансляцию пресс-конференции министров вел телеканал CNN Turk
Жан-Клод Гакоссо занимает пост министра иностранных дел Конго с 2015 года. После окончания средней школы в Браззавиле уехал учиться в СССР, получив в 1983 году диплом выпускника факультета журналистики Ленинградского университета. После этого сделал выдающуюся карьеру на родине: с 1997 по 2002 год был специальным советником президента и начальником управления связи, почты и телекоммуникаций. С 2002 по 2015 год работал в правительстве Конго в качестве министра культуры и искусств.
Мевлют Чавушоглу занимает пост министра иностранных дел Турции (с небольшим перерывом) с августа 2014 года. Он учился в США и Лондоне, но может похвалиться и успехами в изучении русского языка, проверяя свои навыки на встречах с представителями русскоязычной диаспоры в Анталье.
Как заявлял сам Чавушоглу, он может уже и пошутить на русском при встрече с президентом Путиным.
Как заявлял сам Чавушоглу, он может уже и пошутить на русском при встрече с президентом Путиным.
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