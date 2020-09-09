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Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски

Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 сентября 2020 00:56
Сообщество : Вестник геополитики
Метки: Мевлют Чавушоглу   конго   мид   министр   русский   турция   язык   
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На совместной пресс-конференции министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава внешнеполитического ведомства Республики Конго Жан-Клод Гакоссо перешли на настоящий язык межнационального общения!

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Метки: Мевлют Чавушоглу   конго   мид   министр   русский   турция   язык   
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Мефодий Час назад
где-то я его видел на рынке в Выхино между гвоздиками и помидорами...ала, давно это было, дааа...
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16k
turyst 11 минут назад
Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски
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