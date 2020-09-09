Глава турецкого МИД вдруг заговорил с африканским коллегой по-русски

Мевлют Чавушоглу занимает пост министра иностранных дел Турции (с небольшим перерывом) с августа 2014 года. Он учился в США и Лондоне, но может похвалиться и успехами в изучении русского языка, проверяя свои навыки на встречах с представителями русскоязычной диаспоры в Анталье.

Как заявлял сам Чавушоглу, он может уже и пошутить на русском при встрече с президентом Путиным.