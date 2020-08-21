Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак

Все мы знаем, что собака - лучший друг человека. Вот только лидер КНДР Ким Чен Ын другого мнения о братьях наших меньших. По его мнению собака является символом капитализма. Эти животные «испорченный тренд буржуазной идеологии». Теперь хозяева питомцев опасаются, что их собак просто съедят.
Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям своей республики держать дома собак, сообщает DailyMail. Чем именно хвостатые друзья не угодили лидеру КНДР не сообщается, но Ким Чен Ын заявил, что собака является символом капитализма, которому нет места в стране.
Источник из КНДР сообщил южнокорейской газете «Чосон ильбо», что домашних собак насильственно отбирают и усыпляют, а некоторых отправляют в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса, сообщает «Газета.ру».
Стоит заметить, что в Южной Корее блюда из собак начинают терять популярность, когда в Северной Корее всё ещё с аппетитом употребляют друзей человека. Хозяева питомцев предполагают, что своим запретом Ким Чен Ын пытается решить проблему с продовольствием в стране.
По информации ООН, около 60% населения КНДР испытывает проблемы с пропитанием, которые лишь усугубляются международными санкциями. Теперь, когда границы закрыты из-за коронавируса, жителям КНДР осталось совсем нечего есть.
Сложно поверить, что это происходит в нашем мире. Больше всего это похоже на главу из антиутопии.
Источник:
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Мля, ну что за бред!
А так стартап можно было бы организовать . Собак в Корею, в виде гуманитарной помощи.
Как говорится: и волки сыты,и овцы целы и пастуху вечная память...
Дешевая агитка