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Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак

Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак (2 фото)

Автор:
21 августа 2020 12:44
Сообщество : Животные
Метки: домашние питомцы   животные   интересное   ким чен ын   кндр   собаки   фото   
1998
2

Все мы знаем, что собака - лучший друг человека. Вот только лидер КНДР Ким Чен Ын другого мнения о братьях наших меньших. По его мнению собака является символом капитализма. Эти животные «испорченный тренд буржуазной идеологии». Теперь хозяева питомцев опасаются, что их собак просто съедят.

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Метки: домашние питомцы   животные   интересное   ким чен ын   кндр   собаки   фото   
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28  комментариев
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−81
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Кстати, а Ына кто нибудь живьём видел после того как он умер?
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shimpansky Обратная сторона Луны 3 часа назад
Он умеет шифроваться. Он на этом собаку съел.
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943
Alexandr 18 секунд назад
Непонятно, почему эту рабовладельческую страну до сих пор называют социалистической?
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64
ВазгенСемёнович 10 минут назад
Если собрать все тупые законы, обычаи, верования, традиции по всему миру, библиотеку займёт.
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25k
Ashabad Полчаса назад
Не съедят а из пушек расстреляют. По два раза...
Мля, ну что за бред!
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4k
Андрей Крылов 44 минуты назад
Нефиг тут фейки перепосчивать! Не надо "Фишки" превращать в помойку.
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5k
corell 50 минут назад
Всё правильно сделал, пусть корейцы вместо поганых капиталистических псов заводят няшных коммунистических котиков.
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2k
Zlyden 51 минуту назад
Теперь все с голоду подохнут. Ну и пофигу.
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16
Сергей Костин 52 минуты назад
Да вот докопались до корейцев. Покоя пиндосам не дают. Не их дело как они живут, и не ваше тоже.
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79
Александр Поликарпов 2 часа назад
Странно, санкции не помогают стать им есть лучше. Пгоклятый гежым.
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4k
Bhaal Александр Поликарпов 46 минут назад
Такие режимы в принципе не могут дать процветание своему народу. Что с санкциями, что без санкций
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708
Руслан Новак Александр Поликарпов 45 минут назад
Не при чем! Не будь санкций они бы всё равно голодали, что они производят кроме галимого устаревшего оружия? Еду нужно за что то покупать или производить. Производить они и сейчас могут, вот только плохо получается, что и не удивительно с такой экономикой и количества нахлебников в виде партапарата и всяких силовиков. Ну снимут санкции, эти придурки вместо еды купят комплектующие к очередной ракете, лучше ни кому не станет.
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79
Александр Поликарпов Bhaal 43 минуты назад
Конечно, до санкций даже меньше ели, да.
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Александр Поликарпов Руслан Новак 43 минуты назад
Вот оно что.
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4k
Bhaal Александр Поликарпов Полчаса назад
А по-другому не бывает у таких придурков. Если появится средний класс, бизнесмены, то они начнут задумываться, а зачем нам этот пухлый с идеями чучхе. Просто семейка кимов воспроизвела устройство средневековой феодальный Кореи.
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55
Moon24 2 часа назад
Он просто охреневший тупой скот , не его дело кто держит собак дома или нет . Да и народец у них тупой - давно бы придавили его и его фанатов-прислужников
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64
ВазгенСемёнович Moon24 12 минут назад
Он как раз умный, тупой скот для него это народ иначе у власти его бы и не было.
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Новость фэйковая, дэйли мэил для прикола запустила эту дичь пару дней назад.
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742
Лёха Pillin Alex 2 часа назад
Жаль. В России зоозащитники добились того,чтобы отловленных бродячих собак обрабатывали, стерилизовали,лечили,кормили и выкидывали обратно на улицу. Убивать- ни-ни...
А так стартап можно было бы организовать . Собак в Корею, в виде гуманитарной помощи.
Как говорится: и волки сыты,и овцы целы и пастуху вечная память...
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20k
Netyn 2 часа назад
Какая примитивная ложь
Дешевая агитка
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1k
Дарвин и премия 2 часа назад
Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Да-да, запретил! Всех собак собрали и расстреляли из зенитки! А хозяев тоже собрали и расстреляли из миномета. Лично Ын всех и перестрелял.
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Акакий Taf Taffus 2 часа назад
фейк не фейк не знаю, но история знает примеры когда сссылкивые правители так поступали.
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79
Александр Поликарпов Акакий 2 часа назад
Не видел, не знаю но обличаю. Не смешно?
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7k
shimpansky 2 часа назад
В КНДР, Ким Чен Ын- друг человека, а собака, завтрак, обед и ужин.
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Dev Null 2 часа назад
обязательно съедят, назло нато и проклятому пендостану!
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