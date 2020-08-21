Ким Чен Ын запретил жителям КНДР держать дома собак

Лидер КНДР Ким Чен Ын запретил жителям своей республики держать дома собак, сообщает DailyMail. Чем именно хвостатые друзья не угодили лидеру КНДР не сообщается, но Ким Чен Ын заявил, что собака является символом капитализма, которому нет места в стране.

Источник из КНДР сообщил южнокорейской газете «Чосон ильбо», что домашних собак насильственно отбирают и усыпляют, а некоторых отправляют в государственные зоопарки или продают в рестораны собачьего мяса, сообщает «Газета.ру».

Стоит заметить, что в Южной Корее блюда из собак начинают терять популярность, когда в Северной Корее всё ещё с аппетитом употребляют друзей человека. Хозяева питомцев предполагают, что своим запретом Ким Чен Ын пытается решить проблему с продовольствием в стране.