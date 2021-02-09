В российской госкорпорации Ростех приступили к разработке боевой экипировки «Сотник» 4-го поколения

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По словам ее представителя Бекхана Оздоева, работа находится в начальной стадии. Предполагается оснастить экипировку принципиально новыми технологиями, в том числе робототехническим оборудованием и интегрированными системами обмена информацией.В качестве защиты будет использована броня 4-го поколения, состоящая из легкого полиэтиленового волокна и броневой обшивки, способной выдержать пулю 50-го калибра. Боец, оснащенный обновленным «Сотником» не будет испытывать проблем в движении, что даст ему возможность брать с собой дополнительный вес.По замыслу разработчиков, «Сотник» в перспективе заменит уже стоящую на вооружении экипировку второго поколения «Ратник», в состав которой входят 10 подсистем и 59 отдельных элементов, включая модернизированный бронежилет, способный противостоять пуле калибра 7,62 мм, шлем с интегрированным в него прибором ночного видения, фонариком и системой связи. Помимо этого, в комплект встроены автономный обогреватель, рюкзак, индивидуальный водяной фильтр и медицинская аптечка.Среди ноу-хау новой боевой экипировки – электроуправляемый материал «хамелеон», созданный коллективом холдинга «Росэлектроника», способный изменять окраску в зависимости от окружающей среды, модуль мониторинга физического состояния солдата и пассивный экзоскелет, способствующий увеличению физических возможностей и снимающий часть нагрузки с суставов.