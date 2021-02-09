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В российской госкорпорации Ростех приступили к разработке боевой экипировки «Сотник» 4-го поколения

В российской госкорпорации Ростех приступили к разработке боевой экипировки «Сотник» 4-го поколения (1 фото)

Автор:
09 февраля 2021 21:00
Метки: Ростех   будущее   технологии   
478
1
В российской госкорпорации Ростех сообщили о начале разработки боевой экипировки четвертого поколения, которая заменит снаряжение «Сотник» (третьего поколения).

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Метки: Ростех   будущее   технологии   
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24  комментария
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Лёха 6 часов назад
Броня выдержит,а от бойца внутри останется фарш.
Новая чубайсовская разработка. Для даунов, выращенных грефом.
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1k
satra Лёха 5 часов назад
Там вроде принцип перехода ударной составляющей в кинетику. То есть эти "сегменты" при попадание частично принимают на себя, частично преобразуют в кинетику выщелкиваясь. Похоже на бильярд, где биток передает энергию на чужого.
Конечно после попадания сегмент надо заменить, но это и в обычном бронике.
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65k
Варакин Алексей Час назад
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6k
B0n 2 часа назад
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1k
Andreaqa 3 часа назад
Ну да, конечно, еще третье др конца не доработали, ждем 5 и 6 и 7--концепция то есть
:
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2k
Frank Borman 3 часа назад
"Бюджет попилить - это вам не фунт изюма сьесть. Тут мозги и фантазия нужна." - один бывший министр обороны РФ.
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17k
иванов дмитрий 3 часа назад
.....к разработке боевой экипировки «Сотник» 4-го поколения....
.
А где можно видеть предыдущие 3 поколения ?
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54k
Алекс Юстасов 4 часа назад
От Юдашкина костюмчик?
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17k
Андрей Иванов 4 часа назад
Покрасить в белый цвет, Шойгу одеть в чёрный бушлат и чёрную будёновку и - пам-па-па-па-пам-па-пам!
Ссылка youtu.be
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20k
sportage030 Андрей Иванов 4 часа назад
Тебя шойгу сам оденет, или наденет, главное не лопни как гондон...
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9k
Енот Полиграфович 4 часа назад
"По словам ее представителя Бекхана Оздоева"))))
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20k
Юрьевич 4 часа назад
"пулю 50-го калибра" "пуле калибра 7,62 мм"
Автор, не пиши на тему оружия, не твоё это. В одной статье нужно писать в единой системе единиц.

"пулю 50-го калибра", в переводе с женского - это .50 BMG, у нас это называется калибр 12,7мм.

"В качестве защиты будет использована броня 4-го поколения, состоящая из легкого полиэтиленового волокна и броневой обшивки, способной выдержать пулю 50-го калибра"

Патрон NATO 12,7х99 мм ( .50 BMG). Это пуля под 50 грамм весом, летящая под 700 м/c. Для танка который весит десятки тон - это ерунда. А вот куда улетит человек который в бронежилете эту пулю остановит и какой фарш будет внутри бронежилета?

По моему мнению, бронежилет должен быть из композиционных материалов, например углерод-углеродные композиты... Материал бронежилета при попадании в него пули должен разрушаться, забирая на это энергию пули. Да, такой бронежилет будет одноразовый и очень дорогой, но зато внутри не будет фарша из бойца.
Я немного разбираюсь в этом...
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26k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Одобряет.
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9k
ss 5 часов назад
Блин.

Уже четвёртого поколения? Это значит в первых трёх уже вся армия ходит? Как же я пропустил-то? А где можно посмотреть?
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150k
Alf 5 часов назад
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8k
Kucher 5 часов назад
50-й калибр... Калибр 7,62 мм...
Супостатовское обозначение и наше. Видимо те на экспорт, а эти для своих.
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15k
Dr.CrAzY Kucher 5 часов назад
Вы вообще в курсе калибров?..

50-й калибр (правильно писать .50) - это 12.7мм
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8k
Kucher Dr.CrAzY 4 часа назад
Я вообще то в курсе. И пишу именно так, как в статье написано.
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9k
Енот Полиграфович Dr.CrAzY 4 часа назад
ну он и сказал-"супостаское"(не наше, у нас другое обозначение калибров-5,45мм, 7,62мм и т.д. а 38-й, 45-й, 50-й! у американцев...тут как бы давно уже в курсе)))
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8k
Kucher 4 часа назад
А в статье, в описании к одному снаряжению, применяется одна система мер, а к другому - другая. Раз это наше снаряжение, значит и описание должно быть в принятых у нас миллиметрах. А дюймами и футами пусть супостаты меряются.
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