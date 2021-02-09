В российской госкорпорации Ростех приступили к разработке боевой экипировки «Сотник» 4-го поколения

В российской госкорпорации Ростех сообщили о начале разработки боевой экипировки четвертого поколения, которая заменит снаряжение «Сотник» (третьего поколения).
По словам ее представителя Бекхана Оздоева, работа находится в начальной стадии. Предполагается оснастить экипировку принципиально новыми технологиями, в том числе робототехническим оборудованием и интегрированными системами обмена информацией.
В качестве защиты будет использована броня 4-го поколения, состоящая из легкого полиэтиленового волокна и броневой обшивки, способной выдержать пулю 50-го калибра. Боец, оснащенный обновленным «Сотником» не будет испытывать проблем в движении, что даст ему возможность брать с собой дополнительный вес.
По замыслу разработчиков, «Сотник» в перспективе заменит уже стоящую на вооружении экипировку второго поколения «Ратник», в состав которой входят 10 подсистем и 59 отдельных элементов, включая модернизированный бронежилет, способный противостоять пуле калибра 7,62 мм, шлем с интегрированным в него прибором ночного видения, фонариком и системой связи. Помимо этого, в комплект встроены автономный обогреватель, рюкзак, индивидуальный водяной фильтр и медицинская аптечка.
Среди ноу-хау новой боевой экипировки – электроуправляемый материал «хамелеон», созданный коллективом холдинга «Росэлектроника», способный изменять окраску в зависимости от окружающей среды, модуль мониторинга физического состояния солдата и пассивный экзоскелет, способствующий увеличению физических возможностей и снимающий часть нагрузки с суставов.
×
В качестве защиты будет использована броня 4-го поколения, состоящая из легкого полиэтиленового волокна и броневой обшивки, способной выдержать пулю 50-го калибра. Боец, оснащенный обновленным «Сотником» не будет испытывать проблем в движении, что даст ему возможность брать с собой дополнительный вес.
По замыслу разработчиков, «Сотник» в перспективе заменит уже стоящую на вооружении экипировку второго поколения «Ратник», в состав которой входят 10 подсистем и 59 отдельных элементов, включая модернизированный бронежилет, способный противостоять пуле калибра 7,62 мм, шлем с интегрированным в него прибором ночного видения, фонариком и системой связи. Помимо этого, в комплект встроены автономный обогреватель, рюкзак, индивидуальный водяной фильтр и медицинская аптечка.
Среди ноу-хау новой боевой экипировки – электроуправляемый материал «хамелеон», созданный коллективом холдинга «Росэлектроника», способный изменять окраску в зависимости от окружающей среды, модуль мониторинга физического состояния солдата и пассивный экзоскелет, способствующий увеличению физических возможностей и снимающий часть нагрузки с суставов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как самолеты могут измениться в ближайшие годы: топ-13 инноваций на борту
- Как в 1900-е годы люди представляли себе путешествия будущего
- Как в советское время представляли себе XXI век
- Как люди в 20 веке представляли себе будущее
- В "Ростехе" разработали устройство, который позволяет "сидеть" стоя
Метки: Ростех будущее технологии
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
Новая чубайсовская разработка. Для даунов, выращенных грефом.
Конечно после попадания сегмент надо заменить, но это и в обычном бронике.
.
А где можно видеть предыдущие 3 поколения ?
Автор, не пиши на тему оружия, не твоё это. В одной статье нужно писать в единой системе единиц.
"пулю 50-го калибра", в переводе с женского - это .50 BMG, у нас это называется калибр 12,7мм.
"В качестве защиты будет использована броня 4-го поколения, состоящая из легкого полиэтиленового волокна и броневой обшивки, способной выдержать пулю 50-го калибра"
Патрон NATO 12,7х99 мм ( .50 BMG). Это пуля под 50 грамм весом, летящая под 700 м/c. Для танка который весит десятки тон - это ерунда. А вот куда улетит человек который в бронежилете эту пулю остановит и какой фарш будет внутри бронежилета?
По моему мнению, бронежилет должен быть из композиционных материалов, например углерод-углеродные композиты... Материал бронежилета при попадании в него пули должен разрушаться, забирая на это энергию пули. Да, такой бронежилет будет одноразовый и очень дорогой, но зато внутри не будет фарша из бойца.
Я немного разбираюсь в этом...
Уже четвёртого поколения? Это значит в первых трёх уже вся армия ходит? Как же я пропустил-то? А где можно посмотреть?
Супостатовское обозначение и наше. Видимо те на экспорт, а эти для своих.
50-й калибр (правильно писать .50) - это 12.7мм