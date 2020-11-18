Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений

Мир заполонили роботы. Роботы-пылесосы, система "умный дом", "умные" часы, помощники практически во всех областях жизни. Они не болеют, не устают, ничего не забывают, не требуют.
Даже в самых человеческих аспектах жизни люди стали прибегать к помощи роботов. На волне новых технологий по всему миру конструируются секс-роботы. Причем они будут кардинально отличаться от тех, что предлагают сейчас интим-магазины.
Искусственный интеллект может реализовать сериал "Черное зеркало" в настоящую жизнь. Секс-игрушки будущего не просто резиновые куклы. Они похожи на настоящего партнера: имитируют эмоции, ведут осознанный диалог, реагируют на прикосновения, учатся понимать, что нравится их хозяину и удовлетворять его желания.
Изначально, создание секс-андроидов несет хорошую миссию - одинокие люди смогут почувствовать себя лучше, представить себя нужными. Но скептически настроенные критики утверждают, что секс-роботы - это гарантия краха человеческих отношений. Утрачивается нежность, эмпатия, умение строить отношения и окружающие люди будут восприниматься только как машина для удовлетворения потребностей.
Изначально, создание секс-андроидов несет хорошую миссию - одинокие люди смогут почувствовать себя лучше, представить себя нужными. Но скептически настроенные критики утверждают, что секс-роботы - это гарантия краха человеческих отношений. Утрачивается нежность, эмпатия, умение строить отношения и окружающие люди будут восприниматься только как машина для удовлетворения потребностей.
Есть, например, часть производителей в Японии и в Китае создают секс-кукол вместо детей. Данный поступок не кажется им ничем предосудительным, так как они считают, что тем, кто борется со своей потребностью в сексе с детьми, синтетический суррогат понадобится, чтобы не растлевать детей настоящих. Утверждение крайне спорное, несколько человек сравнили это с борьбой с героиновой зависимостью - метадоном. Однако надо понимать, что вместо лечения и подавления потребности, секс-роботы, заменяющие детей, лишь усилят ее.
Отсюда вывод, что ровно таким же образом мужчины, у которых будет "взрослый" робот, смогут воплощать на них самые свои отвратительные и жестокие фантазии. Поэтому, как дети-роботы представляют опасность для детей реальных, так и женщины-роботы представляют опасность для настоящих женщин.
Отсюда вывод, что ровно таким же образом мужчины, у которых будет "взрослый" робот, смогут воплощать на них самые свои отвратительные и жестокие фантазии. Поэтому, как дети-роботы представляют опасность для детей реальных, так и женщины-роботы представляют опасность для настоящих женщин.
Разумеется сообщества, которые радикально отстаивают права мужчин, просто счастливы от перспектив, которые несут им разработчики секс-андроидов. Им же кажется, что их где-то обманули, и изначально (в Книге Бытия) женщина дана была мужчине как "помощник", а сейчас женщина, по их критериям, не помощник ни разу.
Секс-роботы - это запрограммированные отношения без каких-либо усилий. Она никогда не устает, не просит, всегда кричит во время "оргазма", достоверно имитирует страстное желание. Один из разработчиков, создающий робота (к слову, при помощи своей жены) убежденно доказывал, что это отличная помощница в их с женой жизни. Ему необходимо больше секса, нежели его жене и это отличный, по его мнению, способ не заставлять свою женщину, а воспользоваться "помощницей". По его словам, именно она и поможет решить "проблему синхронности", без измен с реальными женщинами.
Женоненавистнические поклонники идеи внедрения секс-роботов в жизнь говорят, что отсутствие "человечности" - это как раз то самое, что им нужно. Их будут вожделеть просто так, потому что секс-андроиды не будут думать, решать за себя, чувствовать.
Эмпатия сведется к нулю, что приведет к краху человеческих отношений в будущем.
Секс-роботы - это запрограммированные отношения без каких-либо усилий. Она никогда не устает, не просит, всегда кричит во время "оргазма", достоверно имитирует страстное желание. Один из разработчиков, создающий робота (к слову, при помощи своей жены) убежденно доказывал, что это отличная помощница в их с женой жизни. Ему необходимо больше секса, нежели его жене и это отличный, по его мнению, способ не заставлять свою женщину, а воспользоваться "помощницей". По его словам, именно она и поможет решить "проблему синхронности", без измен с реальными женщинами.
Женоненавистнические поклонники идеи внедрения секс-роботов в жизнь говорят, что отсутствие "человечности" - это как раз то самое, что им нужно. Их будут вожделеть просто так, потому что секс-андроиды не будут думать, решать за себя, чувствовать.
Эмпатия сведется к нулю, что приведет к краху человеческих отношений в будущем.
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P.S. ничего личного
Уверен, что и подобное будет придумано.
А в таком виде это что-то глупое, бесполезное и сильно на любителя. Трахать робота!? Нет уж. Точно не для меня. Впрочем, в отличие от всяких "слегов", это всё вроде безопасно для всех. Чудачество дурное (как по мне) но... Пусть балуются любители сексшопововских "игрушек". Лишь бы не доставали меня, и других, всякими рекламами надоедливыми, и не навязывали своё мнение ни кому.