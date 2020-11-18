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Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений

Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений (4 фото)

Автор:
18 ноября 2020 17:46
Сообщество : Наука
Метки: АНДРОИДЫ   будущее   мир   новости   роботы   секс   технологии   
4107
4
Мир заполонили роботы. Роботы-пылесосы, система "умный дом", "умные" часы, помощники практически во всех областях жизни. Они не болеют, не устают, ничего не забывают, не требуют.

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Метки: АНДРОИДЫ   будущее   мир   новости   роботы   секс   технологии   
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45  комментариев
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29k
Alex 2 часа назад
Конкуренция это хорошо. Девки станут более сговорчивыми
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11k
Проктолог-иллюзионист 7 секунд назад
Над каждым более менее громким нововведением виснет ярлык будущего краха человечества.
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4k
просто Дмитрий 16 секунд назад
А в средней полосе... по-бедности.. как дрочили, так и будут дрочить

P.S. ничего личного
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1k
vfrcbvec 8 минут назад
Даже ручки уже придумали чтоб держать удобней было
Ссылка coub.com
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−6
Chaim Kushnir 13 минут назад
так мы, сынок, скоро до мышей [мат]... (с)
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−79
im240 15 минут назад
научаться рожать и девки вовсе не нужны
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130
alex 17 минут назад
Фигня и чушь. Это как утверждать, что поговорив с " Алисой", человек не станет общаться с девушкой. Откроем секрет. Химия тоже важна. При общении с роботом, организм не будет выделять тысячи всеможных химических соединений и гормонов, которые вырабатываются при общении с противоположным полом у людей. С куском пластика, даже если он с тобой разговаривает, такое не проходит. Так что человеческим отношениям и эмоциям ничего не грозит.
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2k
Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Натуральные девки лучше
Натуральные девки лучше
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3k
RALEXXX 20 минут назад
Это всё ерунда. Вот когда мужика секс робота сделают - вот тогда настоящий караул будет!
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4k
Андрей Крылов 22 минуты назад
Тогда уж лучше изобрести реальный нейро интерфейс, чтоб любые фантазии передавались прямо в мозг. Как в ныне, пока ещё, фантастических книжках. Будет куда как "Натуральнее", чем с куклой забавляться. Правда тут есть свои недостатки. Будет масса нейроинтерфейсных "наркоманов". Вспоминается книжка Стругацких "Хищные вещи века" с "дорожками" и "слегом". И не только.
Уверен, что и подобное будет придумано.

А в таком виде это что-то глупое, бесполезное и сильно на любителя. Трахать робота!? Нет уж. Точно не для меня. Впрочем, в отличие от всяких "слегов", это всё вроде безопасно для всех. Чудачество дурное (как по мне) но... Пусть балуются любители сексшопововских "игрушек". Лишь бы не доставали меня, и других, всякими рекламами надоедливыми, и не навязывали своё мнение ни кому.
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3k
Мих 24 минуты назад
Для такого будущего очень бы подошли многочисленные ядерные "грибы" на заднем фоне. В самый раз для такого прогрессивного человечества.
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1k
Алексей 24 минуты назад
В мультсериале "Футурама" была серия (3 сезон 15 серия), которая как раз рассказывала об опасности, которую несут секс-роботы.
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24k
Jackson-Motor Полчаса назад
Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Ну отвоюют секс бабы 5% рынка, но остальные то 95% всяко за человеческим отношением останутся
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22k
Григорий Полчаса назад
И вот уже виртуальная баба начинает клянчить деньги на очередную платную подписку за хорошее самочуствие и настроение. А ты прикидываешь во сколько обойдется проститука и стоит-ли эта игрушка таких денег.
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4k
Борис Полчаса назад
Есть игры покруче - когда твоя девушка, играет роль, твоего секс робота)
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4k
Elmaestro 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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19k
Батончик с маком 38 минут назад
фигня. поди борщ сварить не сможет. только доширак заварить
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3k
umorist 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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218
Сергей 41 минуту назад
Довыпендривались девки, недотроги, теперь сами будут предлагать. А мы подумаем теперь.
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7k
Star Link 48 минут назад
кста, в секс шопах 90% все для баб, поэтому им мужики особо и не нужны.
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