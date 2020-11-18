Реалистичные секс-роботы - конец человеческих отношений

Разумеется сообщества, которые радикально отстаивают права мужчин, просто счастливы от перспектив, которые несут им разработчики секс-андроидов. Им же кажется, что их где-то обманули, и изначально (в Книге Бытия) женщина дана была мужчине как "помощник", а сейчас женщина, по их критериям, не помощник ни разу.



Секс-роботы - это запрограммированные отношения без каких-либо усилий. Она никогда не устает, не просит, всегда кричит во время "оргазма", достоверно имитирует страстное желание. Один из разработчиков, создающий робота (к слову, при помощи своей жены) убежденно доказывал, что это отличная помощница в их с женой жизни. Ему необходимо больше секса, нежели его жене и это отличный, по его мнению, способ не заставлять свою женщину, а воспользоваться "помощницей". По его словам, именно она и поможет решить "проблему синхронности", без измен с реальными женщинами.



Женоненавистнические поклонники идеи внедрения секс-роботов в жизнь говорят, что отсутствие "человечности" - это как раз то самое, что им нужно. Их будут вожделеть просто так, потому что секс-андроиды не будут думать, решать за себя, чувствовать.

Эмпатия сведется к нулю, что приведет к краху человеческих отношений в будущем.