Александр Тихонов: «Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь? Этому поколению надо петь похоронную песню»
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал инициативу комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать песню «Катюша» вместо гимна на Играх в ближайшие 2 года.
«Это поколение, им не до «Катюши». Ну какую «Катюшу»? Для нас эта песня священна – это 1941–1945 годы.
Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» может идти речь? Это песня победы. А им надо петь похоронную.
Я настолько разочарован во всем, что творится в России, смотрю на всю катавасию и вообще бы никого из Госдумы не пустил. На фоне всего позора это поколение недостойно великой композиции.
Их песня – это похороны российского спорта», – сказал Тихонов.
(с) Мария Селенкова
«Это поколение, им не до «Катюши». Ну какую «Катюшу»? Для нас эта песня священна – это 1941–1945 годы.
Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» может идти речь? Это песня победы. А им надо петь похоронную.
Я настолько разочарован во всем, что творится в России, смотрю на всю катавасию и вообще бы никого из Госдумы не пустил. На фоне всего позора это поколение недостойно великой композиции.
Их песня – это похороны российского спорта», – сказал Тихонов.
(с) Мария Селенкова
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Метки: Россия дисквалификация допинг спорт
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Он прав на все 100.
В нынешнем мире все наказывается деньгами.
Исключили - не ездим никуда и не куда не платим взносы.
Деньги и усилия пустить на массовый спорт, в будущем она больше нам пригодиться.
Или "Вставайте, люди русские!"
Запад понимает только язык денег (на то он и капитализм), а значит и говорить с ними надо на этом языке: нет гимна нет отчислений в олимпийский комитет.
Когда такое говорит спортсмен, то ему это простительно, его работа бегать, а не думать. На самом деле допинг тут не имеет ни какого значения. Сильные жрут слабых. Доят их, эксплуатируют, грабят, насилуют и тд. Когда китай попробовали убрать с мировой арены, предоставили ихнего родченкова, тоже глава, только баба, то китаезы мгновенно объявили ее преступником и стали требовать выдачи для суда, китаезовский мид в жесткой манере стал требовать выдачи преступницы и не тявкать без доказательств. А с нынешней властью России разговор совсем другой. Убрать выгодно- убираем. А кто у нас может слово сказать? Лавров? так у него семья связана с америкой, а не с Россией, родились, жили, учились - все только там. Я не слышал о топ-чиновниках, у которых бы деньги лежали у нас, а не в недвиге и счетах за бугром? все деньги, дети, имущество, интересы - там. Кто будет топить за Россию? при этой власти таких не нашлось. Когда ввп пришел к власти у нас еще было несколько десятков союзников, но он всех союзников растерял. Не осталось никого. Голосование за отстранение России было единогласным. А допинг? американским спортсменам официально разрешено употреблять допинг (типа по мед показаниям), а если кто не хочет проверяться или попался на допинге без справки - устный выговор, без занесения в личное дело. Так что допнг тут непричем. Если лишить конкурента всех олимпиад и ЧМ , то его лучшие спортсмены прибегут к тебе и будут зарабатывать для тебя и деньги тратить у тебя, и все прибыль от спорта - у тебя. А допинг - это так, чтоб к столбу докапаться. Так что придеться нам утираться по крайней мере до 36 года. Увы.
На то бабло, что вбухивается в ОИ страной можно провести нормальные Открытые национальные спортивные игры, с проведением полноценного квалификационного отбора среди любителей спорта РФ, где любой желающий (не важно - профессиональный спортсмен, спортшкольник или любитель) может прийти на городские соревнования, показать результат, отобраться на область и дальше на страну. Сейчас кто в теме - прекрасно знают, что не возможно в принципе на такие попасть, если ты не в системе спорта, а просто пришёл с улицы.
Т.е. по сути - повторить систему развития спорта СССР, все вот эти спартакиады рабочих. Общий, массовый спорт нужно развивать, а не дрочить на 3 золотых да 4 серебряных медали на ОИ
"белый флажок - самый подходящий для такой поездки. Привозишь медаль - получаешь статус олимпийского чемпиона со всем причитающимся, не привозишь - ну а за что тебе платить ?"
"белый флажок - самый подходящий для такой поездки. Привозишь медаль - получаешь статус олимпийского чемпиона для себя лично - ну а за что тебе платить? Ты и так пользовался поддержкой государства, а выступал не за страну."
Извините :)
те препараты, за которые исключили наших, вовсю жрут Норвежские астматики, а также немецкие, французские и прочие спортсмены.
Но исключают только наших ( как внезапно и конечно ни с чем не связано)
И потом мы все прекрасно видели, как эти пробы брались, обрабатывались и на что опиралась ВАДА.
Но автор этого не напишет, потому, что он х.у.й.л.о и русофоб, который выгребает дерьмо и сует его сюда.
Так, что автор привет тебе и всему твоему [мат].с.к.ому окружению!
СССР тоже не пускали на игры и ничего, просто не поехали и организовали свои, а не лезли как цыгане - ты их в дверь, они в окно.
https://www.championat.com/other/article-3259781-istorija-bojkota-olimpiady-v-los-anzhelese.htmlhttps://www.championat.com/other/article-3259781-istorija-bojkota-olimpiady-v-los-anzhelese.html
8 мая 1984 года руководство СССР официально объявило о бойкоте летней Олимпиады в Лос-Анджелесе....последующие события только ухудшили отношения между двумя сверхдержавами. На фоне так называемой пятилетки пышных похорон в СССР, когда в течение двух лет ушли из жизни три главы государства, и прихода к власти в США энергичного и агрессивно настроенного Рональда Рейгана, отношения между странами ухудшились. После сбитого над СССР южнокорейского «Боинга» и продолжающегося конфликта в Афганистане Рейган объявил СССР империей зла, а антисоветские настроения в Америке усиливались с каждым годом. В Советском Союзе боялись провокаций и требовали дополнительных гарантий безопасности для делегаций из соцлагеря. Американцы напротив не хотели идти ни на какие уступки и отказались принимать чартеры с советскими спортсменами и теплоход «Грузия».
США всячески показывают свое отношение к СССР, СССР отказывается ехать при таких условиях.
Российский же МОК, зная что обстановка накалена все равно поехали и получили допинговые скандалы, которые разрулить не смогли. Потом поехали под белым флагом - и потом все равно мнжество медалей постфактум отжали, так же за допинговые скандалы. Так стоило ли ехать и позориться? Как мне кажется, советское решение было вернее.
Не пускают под надуманными предлогами? Ну и не идём! Чего переться туда, где вам не рады и считают за грязь? Да, не участвовать в ЧМ и Олимпиадах командами иностранных спортсменов под чужим флагом, поскольку по факту нашей сборной там и так нет. А всех нытиков " мы де к этому нотовились! " с бессмысленным олимпийским комитетом слать к спонсорам.
А вы очередной недалекий "танчик", предлагающий стрелять в ответ на экономические и политические демарши.
"да вы ушлепки не свою страну представляете потому что вы не по ее флагом, и поэтому вам не надо там участвовать, выкиньте свою жизнь на помойку и смиритесь, идите на завод работать как я или в такси."
Оскорблять всю страну?Твоя фамилия не Навальный или Фургал?Нет,просто моральный урод.
Источник: https://fishki.net/profile/answers/731627https://fishki.net/profile/answers/731627 © Fishki.net
Вы если не в курсе,как и водитель такси и почетный представитель ГосДепа от партии Дауна Дима 423,поднимите причину отстранения.
А майки "Путин" и "Вежливые люди"?