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Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь?

Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь? (1 фото)

Автор:
21 января 2021 11:59
Метки: Россия   дисквалификация   допинг   спорт   
1013
1
Александр Тихонов: «Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь? Этому поколению надо петь похоронную песню»

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Метки: Россия   дисквалификация   допинг   спорт   
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79k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Тихонов спортсмен советской закалки.
Он прав на все 100.
В нынешнем мире все наказывается деньгами.
Исключили - не ездим никуда и не куда не платим взносы.
Деньги и усилия пустить на массовый спорт, в будущем она больше нам пригодиться.
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397
Атомный Крот 21 минуту назад
Ну, есть еще "Вставай, страна огромная!"

Или "Вставайте, люди русские!"

Ссылка www.youtube.com
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1k
Чучело Мяучело 58 минут назад
Все это часть большой игры. Чтобы буржуа не жужжали им нужно показать врага. Лучше России на эту роль и не придумать - раз в сто лет все европу шатали, это у них на генном. Китай тоже пытаются, но, думаю, не то это пальто.
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1k
integral11 Час назад
Это верх паскудства, петь песню, с которой наши деды прошли страшнейшую войну, но не встали на колени перед фашистскими мразями! А теперь, вонючки - спортсмены будут делать гордый вид перед потомками фашистов, исполняя песню, которая помогала нашим предкам устоять и не сломаться в самой страшной войне человечества! А может этим тварям - спортсменам послать на хрен все эти соревнования, и сказать, что ноги там нашей не будет, и пусть подавятся своими медалями? Хотя, вряд ли, что им память погибших в боях дедов и прадедов, отдавших жизнь за то, чтобы их внуки и правнуки за бабло виляли жопами перед теми, кто пришел их уничтожать в 1941 - 1945 года? Мерзкие спортсменцы, не будет вам прощения за ваши контрактики на рекламу спортивного шмотья и атрибутов! Ваши деды вам это припомнят!
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4k
prostoVetal22 integral11 36 секунд назад
Так это поколение микросхем им насрать.
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2k
александр 2 часа назад
можно подумать, другие без допинга.
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1k
Чучело Мяучело александр Час назад
Таки да, но это другое
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2k
александр Чучело Мяучело 57 минут назад
там демократичный допинг
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310
Hexo4uha александр 56 минут назад
У других олимпийские комитеты с яйцами, могут отстоять своих.
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8k
Dmitry 2 часа назад
Если бы чиновники ХОТЕЛИ ответить, то они бы просто проигнорировали спортивные мероприятия, отказавшись платить в международные тусовки бабло, а Родченкова бы заочно приговорили к смертной казни на родине и стали бы требовать его выдачи. Но этого никто не делает, а значит кто-то получает за это деньги.
Запад понимает только язык денег (на то он и капитализм), а значит и говорить с ними надо на этом языке: нет гимна нет отчислений в олимпийский комитет.
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Когда из-за допинга нас исключили отовсюдe....
Когда такое говорит спортсмен, то ему это простительно, его работа бегать, а не думать. На самом деле допинг тут не имеет ни какого значения. Сильные жрут слабых. Доят их, эксплуатируют, грабят, насилуют и тд. Когда китай попробовали убрать с мировой арены, предоставили ихнего родченкова, тоже глава, только баба, то китаезы мгновенно объявили ее преступником и стали требовать выдачи для суда, китаезовский мид в жесткой манере стал требовать выдачи преступницы и не тявкать без доказательств. А с нынешней властью России разговор совсем другой. Убрать выгодно- убираем. А кто у нас может слово сказать? Лавров? так у него семья связана с америкой, а не с Россией, родились, жили, учились - все только там. Я не слышал о топ-чиновниках, у которых бы деньги лежали у нас, а не в недвиге и счетах за бугром? все деньги, дети, имущество, интересы - там. Кто будет топить за Россию? при этой власти таких не нашлось. Когда ввп пришел к власти у нас еще было несколько десятков союзников, но он всех союзников растерял. Не осталось никого. Голосование за отстранение России было единогласным. А допинг? американским спортсменам официально разрешено употреблять допинг (типа по мед показаниям), а если кто не хочет проверяться или попался на допинге без справки - устный выговор, без занесения в личное дело. Так что допнг тут непричем. Если лишить конкурента всех олимпиад и ЧМ , то его лучшие спортсмены прибегут к тебе и будут зарабатывать для тебя и деньги тратить у тебя, и все прибыль от спорта - у тебя. А допинг - это так, чтоб к столбу докапаться. Так что придеться нам утираться по крайней мере до 36 года. Увы.
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2k
Vladimir Taranovich 3 часа назад
все ВАДы-шмады, ВОЗы-навозы, ОПЭКи-мудэки и остальные «уважаемые» организации управляются США и их сателлитами, они туда больше всех денег вливают. Поэтому «верчу как хочу» и е.б.и.с.ь оно все конем.
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18k
Matrosskin 3 часа назад
А на йух туда вообще ехать , вот основной вопрос. Самолично (вот те, что" всю жизнь вкалывали в залах, чтоб просра..., пардон, поучаствовать в ОИ") - пожалуйста, белый флажок - самый подходящий для такой поездки. Привозишь медаль - получаешь статус олимпийского чемпиона со всем причитающимся, не привозишь - ну а за что тебе платить ?
На то бабло, что вбухивается в ОИ страной можно провести нормальные Открытые национальные спортивные игры, с проведением полноценного квалификационного отбора среди любителей спорта РФ, где любой желающий (не важно - профессиональный спортсмен, спортшкольник или любитель) может прийти на городские соревнования, показать результат, отобраться на область и дальше на страну. Сейчас кто в теме - прекрасно знают, что не возможно в принципе на такие попасть, если ты не в системе спорта, а просто пришёл с улицы.
Т.е. по сути - повторить систему развития спорта СССР, все вот эти спартакиады рабочих. Общий, массовый спорт нужно развивать, а не дрочить на 3 золотых да 4 серебряных медали на ОИ
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828
Недовольный Херней Matrosskin Час назад
Я бы Вас немного поправил :)
"белый флажок - самый подходящий для такой поездки. Привозишь медаль - получаешь статус олимпийского чемпиона со всем причитающимся, не привозишь - ну а за что тебе платить ?"
"белый флажок - самый подходящий для такой поездки. Привозишь медаль - получаешь статус олимпийского чемпиона для себя лично - ну а за что тебе платить? Ты и так пользовался поддержкой государства, а выступал не за страну."
Извините :)
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10k
KOSTELLO 3 часа назад
Все это было бы верным, если бы не одно НО.
те препараты, за которые исключили наших, вовсю жрут Норвежские астматики, а также немецкие, французские и прочие спортсмены.
Но исключают только наших ( как внезапно и конечно ни с чем не связано)

И потом мы все прекрасно видели, как эти пробы брались, обрабатывались и на что опиралась ВАДА.

Но автор этого не напишет, потому, что он х.у.й.л.о и русофоб, который выгребает дерьмо и сует его сюда.
Так, что автор привет тебе и всему твоему [мат].с.к.ому окружению!
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34k
dima423 3 часа назад
"этому поколению" ...да был бы он сейчас в спорте и его бы обвинили в допинге ну или запретили использовать гимн и флаг даже если он не виновен... в том то и дело что не понятно зачем запрещать гимн и выступать под флагом страны? если кого поймали на допинге, дисквалифицируйте, кого не поймали не трогайте... что за круговая порука, почему одни должны отвечать за других??
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310
Hexo4uha 4 часа назад
"В Европе знают Катюшу" - и чо? А еще они знают что выгнали Россию, а она как нищенка стоит под дверью и жалобно назад просится, хоть тушкой хоть чучелом. Да пойте теперь хоть Мурку, всем пофиг - пораженцы под белым флагом чего-то там мычат.
СССР тоже не пускали на игры и ничего, просто не поехали и организовали свои, а не лезли как цыгане - ты их в дверь, они в окно.
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34k
dima423 Hexo4uha 3 часа назад
куда ссср не пускали и когда мы организовали свои?))) ты о чем вообще?)
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310
Hexo4uha dima423 3 часа назад
как минимум это -
https://www.championat.com/other/article-3259781-istorija-bojkota-olimpiady-v-los-anzhelese.htmlhttps://www.championat.com/other/article-3259781-istorija-bojkota-olimpiady-v-los-anzhelese.html

8 мая 1984 года руководство СССР официально объявило о бойкоте летней Олимпиады в Лос-Анджелесе....последующие события только ухудшили отношения между двумя сверхдержавами. На фоне так называемой пятилетки пышных похорон в СССР, когда в течение двух лет ушли из жизни три главы государства, и прихода к власти в США энергичного и агрессивно настроенного Рональда Рейгана, отношения между странами ухудшились. После сбитого над СССР южнокорейского «Боинга» и продолжающегося конфликта в Афганистане Рейган объявил СССР империей зла, а антисоветские настроения в Америке усиливались с каждым годом. В Советском Союзе боялись провокаций и требовали дополнительных гарантий безопасности для делегаций из соцлагеря. Американцы напротив не хотели идти ни на какие уступки и отказались принимать чартеры с советскими спортсменами и теплоход «Грузия».

США всячески показывают свое отношение к СССР, СССР отказывается ехать при таких условиях.
Российский же МОК, зная что обстановка накалена все равно поехали и получили допинговые скандалы, которые разрулить не смогли. Потом поехали под белым флагом - и потом все равно мнжество медалей постфактум отжали, так же за допинговые скандалы. Так стоило ли ехать и позориться? Как мне кажется, советское решение было вернее.
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34k
dima423 Hexo4uha 2 часа назад
ну и где тут "ссср не пускали" и "мы организовывали свои"... Если было так - они (сша и кап страны) байкотировали олимпиаду в СССР, а мы (ссср и страны соц лагеря) в ответ байкотировали олиспиаду в сша). Но сейчас то ситуация другая, у нас нету пол мира подконтрольных стран, и нас тупо не пускают на олимпиаду под своим флагом по надуманным сфабрикованным обвинениям)... Варианты какие? не участвовать в олимпиадах и ЧМ? ...я бы лично на месте путина пригрозил ядерной войной если не прекратят свой беспредел, ну наверно поэтому я не презедент, а то бы давно уже весь мир в труху))
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310
Hexo4uha dima423 58 минут назад
А "отказывались принимать чартеры с нашими спортсменами" следует читать как "добро пожаловать, советские спортсмены?".
Не пускают под надуманными предлогами? Ну и не идём! Чего переться туда, где вам не рады и считают за грязь? Да, не участвовать в ЧМ и Олимпиадах командами иностранных спортсменов под чужим флагом, поскольку по факту нашей сборной там и так нет. А всех нытиков " мы де к этому нотовились! " с бессмысленным олимпийским комитетом слать к спонсорам.
А вы очередной недалекий "танчик", предлагающий стрелять в ответ на экономические и политические демарши.
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812
Виталий Касандров 4 часа назад
Ну исключили не из-за допинга а за позицию страны. Ну а катюшу даже лучше гимна весь мир знает .Так что ничего страшного пару лет послушают .
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41k
Хельги 4 часа назад
Аолти тебе то что, в твоей Жмеренке, до нас до Русских? Займись своими нужниками.
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20k
Владимир 5 часов назад
То есть обвинили в допинге пиндосы, которые анализы своих спортсменов даже не предоставили, а творится в России? Фига чел, а что он предлагает, начать как в 90-е с пиндосами в десна жахаться? Да нахер надо, проходили уже..
То есть обвинили в допинге пиндосы, которые анализы своих спортсменов даже не предоставили, а творится в России? Фига чел, а что он предлагает, начать как в 90-е с пиндосами в десна жахаться? Да нахер надо, проходили уже..
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4k
prostoVetal22 dima423 15 минут назад
Если бы я был спортсменом?Я бы не писал весь этот бред про пахать всю жизнь.Ты конченный долб.оеб.
"да вы ушлепки не свою страну представляете потому что вы не по ее флагом, и поэтому вам не надо там участвовать, выкиньте свою жизнь на помойку и смиритесь, идите на завод работать как я или в такси."
Оскорблять всю страну?Твоя фамилия не Навальный или Фургал?Нет,просто моральный урод.

Источник: https://fishki.net/profile/answers/731627https://fishki.net/profile/answers/731627 © Fishki.net
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prostoVetal22 dimitr 10 минут назад
Это не понять,главное выступить и показать СЕБЯ(+тренеру),а там контракт с рекламными компаниями(заграничными),за выступления денежки от ГОСУДАРСТВА капнут.А то,что страну не представляю так нас.рать.Патриотизм?нет не слышал.
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prostoVetal22 PtDragon 5 минут назад
Серьезно,а кому?Вот Россия состоит в МОК,кому она подчиняется?А помимо России там еще 104 представителя.
Вы если не в курсе,как и водитель такси и почетный представитель ГосДепа от партии Дауна Дима 423,поднимите причину отстранения.
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4k
prostoVetal22 Владимир 4 минуты назад
Действительно,а почему?
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dimitr prostoVetal22 3 минуты назад
Как это "не слышал"???
А майки "Путин" и "Вежливые люди"?
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