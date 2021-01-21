Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь?

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал инициативу комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) использовать песню «Катюша» вместо гимна на Играх в ближайшие 2 года.



«Это поколение, им не до «Катюши». Ну какую «Катюшу»? Для нас эта песня священна – это 1941–1945 годы.



Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» может идти речь? Это песня победы. А им надо петь похоронную.



Я настолько разочарован во всем, что творится в России, смотрю на всю катавасию и вообще бы никого из Госдумы не пустил. На фоне всего позора это поколение недостойно великой композиции.



Их песня – это похороны российского спорта», – сказал Тихонов.



(с) Мария Селенкова