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США провели самый нелепый чемпионат по фигурному катанию

США провели самый нелепый чемпионат по фигурному катанию (1 фото)

Автор:
17 января 2021 19:44
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   катание   сша   
1231
1
Соперничество между странами происходит не только на международной политической сцене, но и в спортивной сфере. Вот тут-то страсти кипят действительно не шуточные, ведь к обычным приемам ведения спора добавляется еще и азарт. Правда, даже тут нельзя рассчитывать на своих союзников, ведь они могут в любой момент разнести тебя в пух и прах.

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Метки: Россия   катание   сша   
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28  комментариев
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1k
insaider 2 часа назад
США провели самый нелепый чемпионат по фигурному катанию
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Medved 2 часа назад
Вы разве не должны сейчас сидеть на антифишках и писать очередную ересь про Навального?
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7k
balabass Medved 22 минуты назад
им тут платят, на продажных сайтах.Позорище!
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7k
Andrei Medved 22 минуты назад
Там ещё команда не пришла что именно писать.
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balabass 2 часа назад
Хватит поносить америку, везде враги в своём нижнем белье разберитесь, бесит уже!
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14k
Юрий balabass 2 часа назад
Что же тебя так прёт? Обиделся за хозяев?
Что же тебя так прёт? Обиделся за хозяев?
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7k
balabass Sanar 42 минуты назад
к магниту у своего дома сходи, там как раз просрочку выкинули, поешь хоть
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7k
balabass Юрий 40 минут назад
тупость-свойство интернациональное!
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4k
Sanar balabass 36 минут назад
Ух ты епть, в твоих бичеватых советах не нуждаюсь.
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7k
balabass Sanar Полчаса назад
Так же как и я.
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352k
NAZARETH 2 часа назад
А почему кадр из фильма?
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16k
Марина 2 часа назад
Прям в детство вернулась и читаю газету "Правда". Уж очень стиль изложения похож. Ну и как без того чтобы себя похвалить и Америку поругать.
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4k
RomaXz Sanar 37 минут назад
То есть у тебя есть деньги на полёт, но нет денег на еду?
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4k
Sanar RomaXz Полчаса назад
Полёт моя работа, у тебя нет денег тупица.
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4k
RomaXz Sanar 24 минуты назад
Работа знает, что ты будешь сидеть в карантине и не платит за это?
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4k
Sanar RomaXz 9 минут назад
Это решает мой работодатель, у меня целая пачка тестов на ковид, все отрицательны, жена работает в аэропорту, переболела, сын в отпуске был пилот истребитель тоже побоку эти заразы, ну вот как то так.
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4k
RomaXz Sanar 5 минут назад
Твой работодатель - идиот. Но стоит жаловаться на него, а не на правила карантина.
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16k
Олег 2 часа назад
Фото - кадр из древней комедии.
https://www.kinopoisk.ru/film/102200/https://www.kinopoisk.ru/film/102200/
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823
sava Олег 2 часа назад
2007 это уже древность?
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16k
Олег sava 2 часа назад
В условиях развития современных технологий - да. Древность.
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