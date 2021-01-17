США провели самый нелепый чемпионат по фигурному катанию

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Соперничество между странами происходит не только на международной политической сцене, но и в спортивной сфере. Вот тут-то страсти кипят действительно не шуточные, ведь к обычным приемам ведения спора добавляется еще и азарт. Правда, даже тут нельзя рассчитывать на своих союзников, ведь они могут в любой момент разнести тебя в пух и прах.Собственно, что и произошло. Верный вассал США Япония, которая этот факт активно скрывает, тут разразилась гневными отзывами в адрес американского чемпионата по фигурному катанию. Неожиданно, ничего не скажешь, но еще большей неожиданностью было то, что они сказали.Со слов обозревателей из крупнейших спортивных ресурсов, американский чемпионат можно описать только словами «тихий ужас». И начинаются проблемы с основного – с организации. Так, японцы не поняли тему с картонными фигурками вместо зрителей. Видимо, только Андрей Малахов бы оценил этот приём. Также вызвало негодование бесконтактное награждение призеров: медали просто лежали на столе, а победители их брали и сами себя награждали. Конечно, коронавирус серьезно скорректировал все привычные нам моменты, даже в спорте, но нельзя это было сделать как-то элегантнее? Еще бы на лопате им подносили, её богу.Японские эксперты считают, что, судя по увиденному, американский чемпионат – это как веселый детский утренник, и то воспитатели там проявляют больше внимания к подготовке. И это все происходит на фоне закончившихся первенств в России и самой Японии.Уровни организации просто нельзя сравнивать: Россия всегда славилась своим тщательным подходом к проведению больших мероприятий, как бы США не пыталось это отрицать. Еще во времена Чемпионата мира по футболу 2018 года или Олимпиады в Сочи они пускали всякие байки, мол, Россия ничего не подготовила, будет скукота, и вообще там опасно. Сели в лужу с такими сказками, потому что все прошло как по маслу.Но появились вопросы у японцев и к судейству. То, что они увидели, тянуло на первенство юниоров, но никак не на выступления лучших представителей фигурного катания. Баллы были настолько завышены, что вызвали у японцев смех. По факту, все умения американок не дотягивают даже до японских спортсменок, а уж про «русских принцесс» и говорить нечего, они на другом уровне понимания.Что говорить, лоббирования своих спортсменов – любимое занятие американцев. Другие стараются больше на способности упор делать, на технику, но это для США слишком сложно. Хотя, были у них когда-то хорошие фигуристы, но, видать, закончились.