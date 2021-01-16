Своих не бросаем: за полицейского из Ярославля вписались коллеги

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Также, опасаясь крутого нрава хозяина она попросила приехать наряд полиции. Когда наряд приехал, девушка забрала ключи в доме № 38, а затем на такси подъехала к соседнему дому № 34 по улице Ленина (дома находятся в одном дворе). В наряде было 3 сотрудника – 2 остались у первого дома, а герой истории – у машины. К слову, он был вооружён пулеметом.Когда Салихат вышла из такси, её уже ждал Махомедов, повалил на землю и стал избивать. Кричала она, кричала и подруга Марина. Рядом был ещё один мужчина, был он мимопроходящим или нет – непонятно. Но двоим сотрудникам не было видно происходящего из-за пристройки - кафе, а увидел как раз Игорь Самсонов, откомандированный из Ярославля, который был у машины с пулемётом. Он побежал, чтобы защитить девушку – оттолкнул Агая Махомедова, но тот не упал, а затем бросился отбирать пулемёт. Самсонов пытался сделать предупредительный выстрел в воздух, но когда отводил пулемёт в сторону (двор с многоэтажками), на него опять накинулся Агай, и произошёл непреднамеренный выстрел в голову. Махомедов после этого смог сделать 2 шага назад и умер. Остались жена и 5 детей.На Игоря Самсонова заведено уголовное дело по 2 статьям - «Убийство» и «Превышение должностных полномочий». Он будет под стражей до 3 марта.Кто больше виноват – непонятно. Махомедов во время инцидента кричал, что Самсонов – оккупант, подобные настроения уже несутся в местных группах в соцсетях. Коллеги в свою очередь намерены отстаивать Игоря, пишутся обращения из Костромы, Воронежа, Екатеринбурга, Якутска, Новосибирска, Калининграда, в том числе на главу СКР Александра Бастрыкина. Дело в том, что уже звучат призывы к расправе над Игорем.Как сказал заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник милиции в отставке Александр Михайлов «Следует отметить, что в профессиональных чатах сотрудников ОВД полицейские со всех регионов страны активно муссируют это событие и откровенно сомневаются в беспристрастности и справедливости рассмотрения вышеуказанного дела, в результате чего звучат мысли о прекращении дальнейшей службы в органах внутренних дел, что в свою очередь не добавляет престижа исполнительной власти, коей и являются сотрудники полиции».