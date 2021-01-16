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Своих не бросаем: за полицейского из Ярославля вписались коллеги

Своих не бросаем: за полицейского из Ярославля вписались коллеги (1 фото)

Автор:
16 января 2021 13:15
Метки: Каспийск   дагестан   негатив   ярославль   
385
1
2 января в Дагестане, городе Каспийске, наряд полиции приехал по вызову сотрудницы салона красоты по имени Салихат. Она опасалась владельца – 43-летнего Агая Махомедова, который обматерил её по телефону и потребовал привезти ключи от салона. Конфликт возник вроде из-за затяжного празднования сотрудниц. Ей надо было забрать ключи от салона красоты и завезти Агаю Махомедову. Девушка приехала из Махачкалы на такси, с ней была подруга Марина.

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Метки: Каспийск   дагестан   негатив   ярославль   
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Одним ослойобом меньше - это отлично!
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33k
Гёз Уленшпигель 2 минуты назад
Максимум, что можно инкриминировать нашему нашему парню из Ярославля, так это статью "ЗА БРАКОНЬЕРСТВО"!
Но, НАГРАДИТЬ ЕГО ВСЁ-РАВНО НУЖНО! Ведь потенциальный ТЕРРОРИСТ УНИЧТОЖЕН!!!
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3k
KL11 12 минут назад
пруфы?
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3k
tamin Полчаса назад
Трагедия конечно. Но, с каких пор попытка вырвать оружие у сотрудника полиции при исполнении расценивается иначе как выполнение своих должностных обязанностей? Несостыковка...
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7k
Тудаблин 36 минут назад
пока отстреляешь предупредительную ленту в воздух... поэтому сейчас с пулемётами на задержание не ездят
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8k
Кыся 36 минут назад
То ли автор писать не умеет, то ли я читать... Но из статьи вообще нифига не понял.
Предполагаю, что события развивались так:
Бабы вместо работы бухали третий день подряд. Разозленный владелец бизнеса потребовал от них ключи от своего заведения, но те либо уже не были в состоянии дойти до соседнего дома, либо(скорее всего) нахер его послали и телефон не брали. Он дозвонился до выбившейся из коллектива участницы попойки, которая к тому времени уже находилась в соседнем городе, где, видимо, и продолжала праздник. И приказал ей забрать ключи от бухой компашки и отдать ему. Та, недолго думая, прихватила группу поддержки в виде подруги(ну чтоб не скучно было п*здюлей получать) и группу друзей с пулеметом(а это чтоб п*здюля были виртуальными, а не реальными).
Вот не очень верю, что менты(с пулеметом!) просто так легко поедут по вызову истеричной гражданки, которая всего лишь должна отдать ключи своему работодателю. И ведь даже ничего не произошло в тот момент! Они поехали втроем просто "оказать поддержку"! Обычно бывает наоборот - когда убьют, тогда и вызывайте.
Потом группа ментов зачем-то разделилась. Хотя что там думать зачем, и так ясно. Рядом кафешка, двое пошли добавится, а один изобразил Рэмбо, и с пулеметом наперевес ринулся спасать любимую. Которая, видимо, чувствуя техническое превосходство, успела что-то ляпнуть хозяину, за что и отхватила.
Рэмбо то ли не умел обращаться со столь тяжелым и непривычным оружием, то ли просто сдуру пальнул в подлого бизнесмена. И, о чудо, попал!
Осознав, что попал не только в обидчика, но и на крупные неприятности, быстро припугнул(и) свидетеля, и сочинили историю про расистские высказывания. Правда, расизм тут можно было приплести только по пьяни, ибо вообще непонятно, как это может повлиять на суд.
А теперь плачется в интернетах, чтобы коллеги его прикрыли.

Вот такая история выглядит куда правдоподобней.
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58k
Viktor 49 минут назад
А фото пулемёта с которым наряд выезжает на происшествие можно в студию! Не такой, часом?

А фото пулемёта с которым наряд выезжает на происшествие можно в студию! Не такой, часом?
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2k
Свирепый Бамбр Viktor Полчаса назад
У ментов на вооружении пистолет-пулемет "Кедр", если не в теме.
У ментов на вооружении пистолет-пулемет "Кедр", если не в теме.
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58k
Viktor Свирепый Бамбр Полчаса назад
Так надо и писать - из пистолет-пулемёта, а то пулемёт, пулемёт - тут разное в голову приходит!
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3k
Rubiroid_47 Viktor 10 минут назад
Да, по сути, одно и то же в голову приходит, только формой разной. Но итог от прихода одинаковый. Только, наверное, после пулемёта-пулемёта пару шагов не сделаешь.
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8k
Kostick 56 минут назад
наряд полиции с пулемётом? это что за ахинея?
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19k
Добрый Алабай Kostick 49 минут назад
Для кавказских туристических кластеров - это норма.
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392
arcush 59 минут назад
Их должно быть меньше. Потеря Рулона Обоева включает оптимизм! А может за ухо давать два патрона? Ну как за уничтожение ворон?
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