Своих не бросаем: за полицейского из Ярославля вписались коллеги

2 января в Дагестане, городе Каспийске, наряд полиции приехал по вызову сотрудницы салона красоты по имени Салихат. Она опасалась владельца – 43-летнего Агая Махомедова, который обматерил её по телефону и потребовал привезти ключи от салона. Конфликт возник вроде из-за затяжного празднования сотрудниц. Ей надо было забрать ключи от салона красоты и завезти Агаю Махомедову. Девушка приехала из Махачкалы на такси, с ней была подруга Марина.
Также, опасаясь крутого нрава хозяина она попросила приехать наряд полиции. Когда наряд приехал, девушка забрала ключи в доме № 38, а затем на такси подъехала к соседнему дому № 34 по улице Ленина (дома находятся в одном дворе). В наряде было 3 сотрудника – 2 остались у первого дома, а герой истории – у машины. К слову, он был вооружён пулеметом.
Когда Салихат вышла из такси, её уже ждал Махомедов, повалил на землю и стал избивать. Кричала она, кричала и подруга Марина. Рядом был ещё один мужчина, был он мимопроходящим или нет – непонятно. Но двоим сотрудникам не было видно происходящего из-за пристройки - кафе, а увидел как раз Игорь Самсонов, откомандированный из Ярославля, который был у машины с пулемётом. Он побежал, чтобы защитить девушку – оттолкнул Агая Махомедова, но тот не упал, а затем бросился отбирать пулемёт. Самсонов пытался сделать предупредительный выстрел в воздух, но когда отводил пулемёт в сторону (двор с многоэтажками), на него опять накинулся Агай, и произошёл непреднамеренный выстрел в голову. Махомедов после этого смог сделать 2 шага назад и умер. Остались жена и 5 детей.
На Игоря Самсонова заведено уголовное дело по 2 статьям - «Убийство» и «Превышение должностных полномочий». Он будет под стражей до 3 марта.
Кто больше виноват – непонятно. Махомедов во время инцидента кричал, что Самсонов – оккупант, подобные настроения уже несутся в местных группах в соцсетях. Коллеги в свою очередь намерены отстаивать Игоря, пишутся обращения из Костромы, Воронежа, Екатеринбурга, Якутска, Новосибирска, Калининграда, в том числе на главу СКР Александра Бастрыкина. Дело в том, что уже звучат призывы к расправе над Игорем.
Как сказал заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник милиции в отставке Александр Михайлов «Следует отметить, что в профессиональных чатах сотрудников ОВД полицейские со всех регионов страны активно муссируют это событие и откровенно сомневаются в беспристрастности и справедливости рассмотрения вышеуказанного дела, в результате чего звучат мысли о прекращении дальнейшей службы в органах внутренних дел, что в свою очередь не добавляет престижа исполнительной власти, коей и являются сотрудники полиции».
Когда Салихат вышла из такси, её уже ждал Махомедов, повалил на землю и стал избивать. Кричала она, кричала и подруга Марина. Рядом был ещё один мужчина, был он мимопроходящим или нет – непонятно. Но двоим сотрудникам не было видно происходящего из-за пристройки - кафе, а увидел как раз Игорь Самсонов, откомандированный из Ярославля, который был у машины с пулемётом. Он побежал, чтобы защитить девушку – оттолкнул Агая Махомедова, но тот не упал, а затем бросился отбирать пулемёт. Самсонов пытался сделать предупредительный выстрел в воздух, но когда отводил пулемёт в сторону (двор с многоэтажками), на него опять накинулся Агай, и произошёл непреднамеренный выстрел в голову. Махомедов после этого смог сделать 2 шага назад и умер. Остались жена и 5 детей.
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На Игоря Самсонова заведено уголовное дело по 2 статьям - «Убийство» и «Превышение должностных полномочий». Он будет под стражей до 3 марта.
Кто больше виноват – непонятно. Махомедов во время инцидента кричал, что Самсонов – оккупант, подобные настроения уже несутся в местных группах в соцсетях. Коллеги в свою очередь намерены отстаивать Игоря, пишутся обращения из Костромы, Воронежа, Екатеринбурга, Якутска, Новосибирска, Калининграда, в том числе на главу СКР Александра Бастрыкина. Дело в том, что уже звучат призывы к расправе над Игорем.
Как сказал заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник милиции в отставке Александр Михайлов «Следует отметить, что в профессиональных чатах сотрудников ОВД полицейские со всех регионов страны активно муссируют это событие и откровенно сомневаются в беспристрастности и справедливости рассмотрения вышеуказанного дела, в результате чего звучат мысли о прекращении дальнейшей службы в органах внутренних дел, что в свою очередь не добавляет престижа исполнительной власти, коей и являются сотрудники полиции».
Авторский пост
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Но, НАГРАДИТЬ ЕГО ВСЁ-РАВНО НУЖНО! Ведь потенциальный ТЕРРОРИСТ УНИЧТОЖЕН!!!
Предполагаю, что события развивались так:
Бабы вместо работы бухали третий день подряд. Разозленный владелец бизнеса потребовал от них ключи от своего заведения, но те либо уже не были в состоянии дойти до соседнего дома, либо(скорее всего) нахер его послали и телефон не брали. Он дозвонился до выбившейся из коллектива участницы попойки, которая к тому времени уже находилась в соседнем городе, где, видимо, и продолжала праздник. И приказал ей забрать ключи от бухой компашки и отдать ему. Та, недолго думая, прихватила группу поддержки в виде подруги(ну чтоб не скучно было п*здюлей получать) и группу друзей с пулеметом(а это чтоб п*здюля были виртуальными, а не реальными).
Вот не очень верю, что менты(с пулеметом!) просто так легко поедут по вызову истеричной гражданки, которая всего лишь должна отдать ключи своему работодателю. И ведь даже ничего не произошло в тот момент! Они поехали втроем просто "оказать поддержку"! Обычно бывает наоборот - когда убьют, тогда и вызывайте.
Потом группа ментов зачем-то разделилась. Хотя что там думать зачем, и так ясно. Рядом кафешка, двое пошли добавится, а один изобразил Рэмбо, и с пулеметом наперевес ринулся спасать любимую. Которая, видимо, чувствуя техническое превосходство, успела что-то ляпнуть хозяину, за что и отхватила.
Рэмбо то ли не умел обращаться со столь тяжелым и непривычным оружием, то ли просто сдуру пальнул в подлого бизнесмена. И, о чудо, попал!
Осознав, что попал не только в обидчика, но и на крупные неприятности, быстро припугнул(и) свидетеля, и сочинили историю про расистские высказывания. Правда, расизм тут можно было приплести только по пьяни, ибо вообще непонятно, как это может повлиять на суд.
А теперь плачется в интернетах, чтобы коллеги его прикрыли.
Вот такая история выглядит куда правдоподобней.