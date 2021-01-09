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WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом»

WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом» (1 фото)

Автор:
09 января 2021 17:07
Метки: Telegram   WhatsApp   данные   
1372
1
Над WhatsApp начали сгущаться тучи. Правда, владельцы сами в этом виноваты, ведь каждый человек хочет защитить свои личные данные от посторонних глаз, а мессенджер эти «глаза» не только растопыривает, но и заглядывает еще глубже. Что, кстати, на руку их прямым конкурентам.

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Метки: Telegram   WhatsApp   данные   
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17  комментариев
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935
insaider 3 часа назад
WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом»
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9k
Некто 2 часа назад
Да и хрен на них.
Утопим забугорье в родительских чатах, котиках, иконках и голосовых сообщениях.
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Первое: данные из ватсаппа ни в какой пейсбук не передаются. Потому что пейсбук и ватсапп много лет одно и то же. С разморозкой!

Второе: и ватсаппа и телега суть два объекта теоремы Эскобара.
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1k
ых Taf Taffus 56 минут назад
Аксиомы. И сущности не противоположные, по своей сути), и их не две. Две рассматривают только в этом опусе.
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23k
aolti 2 часа назад
А ларчик просто открывался - вся эта кампания в российских официальных СМИ против WhatsApp началась неделю назад с очередного скандала, в котором в очередной раз обосрались и ФСО и ФСБ, заставлявшие выкладывать друг друга совершенно секретные данные о передвижениях кортежа с кремлевцами через WhatsApp.
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2k
Алекс Крайчек aolti 2 часа назад
Т.е. нова политика WhatsApp по предоставлению данных явилась следствием неких "скандалов с ФСО"?
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2k
Max Lu 2 часа назад
как это ватсапп видит что я делаю в банковской эпп? тогда это банковсвкая эпп дырявая, если разрешает кому-то посмотреть

или тут просто реклама телеграма? кстати если ватсапп отпадёт, у меня ещё есть threema
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1
Milovanov 2 часа назад
Ну все, пзцд. В ФБР утекли фото моей платежки по ЖКХ и то что я купил в Пятерочки по акции плитку шоколада Бабаевский.
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301
Hexo4uha 2 часа назад
Может я уже стар для всего этого, но до сих пор не могу понять - в чем прям такое преимущество одного текстового мессенджера перед другим? Текст умел передавать и древний IRC, и чуть менее древняя аська. Сейчас перекидываться текстом можно в чем угодно. Так в чем разница-то?
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2k
Max Lu Hexo4uha 2 часа назад
преимущество у той эпп, в которой сидят твои друзья
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9k
котегRUS 2 часа назад
дешевая реклама телеги!
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25k
Антон 3 часа назад
Опять попытка переманить пользователей с недоступной российским спецслужбам месседжера на подконтрольный телеграм. Всё людей за идиотов держите. Зря, недооценивать чревато.
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24k
семён Антон Час назад
Дурак не тот, кто говорит глупости, а тот, кто не замечает, что он их говорит.
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367
Атомный Крот Антон 47 минут назад
А какая разница, какой именно спецслужбе некая программа сливает твои приватные данные?
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3k
tamin 3 часа назад
Павел,перелогиньтесь)
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