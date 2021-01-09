WhatsApp пытался подсунуть пользователям «договор с Дьяволом»

Над WhatsApp начали сгущаться тучи. Правда, владельцы сами в этом виноваты, ведь каждый человек хочет защитить свои личные данные от посторонних глаз, а мессенджер эти «глаза» не только растопыривает, но и заглядывает еще глубже. Что, кстати, на руку их прямым конкурентам.
О противостоянии WhatsApp и Telegram известно давно. Два самых популярных мессенджера постоянно борются за аудиторию: разработчики добавляют новые функции и модернизируют старые. Правда, WhatsApp особым новаторством в плане удовлетворения потребностей клиентов не отличается, так как перед ним стоит другая, крайне сомнительная задача, от которой пользователи мессенджера будут не в восторге.
Собственно, о ней они могли догадаться после выхода нового пользовательского соглашения, по которому мессенджер еще глубже залезает к нам в телефон и без нашего ведома собирает данные о нашем номере телефона, о банковских операциях и IP-адресах. Более того, WhatsApp передает это все в Facebook.
Зачем? Не понятно, но передает. Что с ними делает Цукерберг? Передает в госорганы США, как и всегда.
Людям такая политика не понравилась, и они променяли WhatsApp на Telegram. А Павел Дуров крайне счастлив, что его конкуренты сами себя подставили. По его словам, в Facebook настолько серьезно относятся к нему и его детищу, что создали специальный отдел, который изучает Telegram и клепает на него всякие крамолы в сети. Так что поделом, WhatsApp заслужил забвение. Честность и безопасность – главные качества мессенджера, но WhatsApp им не соответствует.
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Собственно, о ней они могли догадаться после выхода нового пользовательского соглашения, по которому мессенджер еще глубже залезает к нам в телефон и без нашего ведома собирает данные о нашем номере телефона, о банковских операциях и IP-адресах. Более того, WhatsApp передает это все в Facebook.
Зачем? Не понятно, но передает. Что с ними делает Цукерберг? Передает в госорганы США, как и всегда.
Людям такая политика не понравилась, и они променяли WhatsApp на Telegram. А Павел Дуров крайне счастлив, что его конкуренты сами себя подставили. По его словам, в Facebook настолько серьезно относятся к нему и его детищу, что создали специальный отдел, который изучает Telegram и клепает на него всякие крамолы в сети. Так что поделом, WhatsApp заслужил забвение. Честность и безопасность – главные качества мессенджера, но WhatsApp им не соответствует.
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Утопим забугорье в родительских чатах, котиках, иконках и голосовых сообщениях.
Второе: и ватсаппа и телега суть два объекта теоремы Эскобара.
или тут просто реклама телеграма? кстати если ватсапп отпадёт, у меня ещё есть threema