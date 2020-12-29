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С 1 января WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми операционными системами

С 1 января WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми операционными системами (2 фото)

Автор:
29 декабря 2020 13:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: WhatsApp   android   ios 9   операционная система ОСь   приложение   программное обеспечение   устареют   
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Платформа обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащая Facebook, прекращает поддержку iOS 9 Android 4.0.3. С 1 января 2021 года пользователи с устройствами, работающими на старом программном обеспечении, потеряют доступ к своим чатам в WhatsApp и их содержимому.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: WhatsApp   android   ios 9   операционная система ОСь   приложение   программное обеспечение   устареют   
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7  комментариев
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Да и хрен с ним.
У меня его и на новом телефоне нет...
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2k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Отлично! Только из-за работы поставил этот ибучий ватсап
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1k
евгений 47 минут назад
омагад какой ужос че теперь делать
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