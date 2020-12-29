С 1 января WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми операционными системами

iOS 9 была последней операционной системой, которую можно было установить на iPhone 4. ОС Android 4.0.3 также довольно древняя, но, тем не менее, миллионы пользователей во всем мире по-прежнему пользуются старыми моделями смартфонов, использующими именно эти ОС.



iOS 9 была последним обновлением программного обеспечения, которое мог получить iPhone 4. Следующие модели айфона - такие как 4S, 5, 5S, 5C, 6 и 6S - можно обновить до более поздних версий ОС, чтобы поддержать работу приложения WhatsApp на смартфоне.



Операционная система Android 4.0.3 была выпущена в 2011 году и заменена в следующем году.