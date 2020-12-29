С 1 января WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми операционными системами

Платформа обмена сообщениями WhatsApp, принадлежащая Facebook, прекращает поддержку iOS 9 Android 4.0.3. С 1 января 2021 года пользователи с устройствами, работающими на старом программном обеспечении, потеряют доступ к своим чатам в WhatsApp и их содержимому.
iOS 9 была последней операционной системой, которую можно было установить на iPhone 4. ОС Android 4.0.3 также довольно древняя, но, тем не менее, миллионы пользователей во всем мире по-прежнему пользуются старыми моделями смартфонов, использующими именно эти ОС.
iOS 9 была последним обновлением программного обеспечения, которое мог получить iPhone 4. Следующие модели айфона - такие как 4S, 5, 5S, 5C, 6 и 6S - можно обновить до более поздних версий ОС, чтобы поддержать работу приложения WhatsApp на смартфоне.
Операционная система Android 4.0.3 была выпущена в 2011 году и заменена в следующем году.
iOS 9 была последним обновлением программного обеспечения, которое мог получить iPhone 4. Следующие модели айфона - такие как 4S, 5, 5S, 5C, 6 и 6S - можно обновить до более поздних версий ОС, чтобы поддержать работу приложения WhatsApp на смартфоне.
Операционная система Android 4.0.3 была выпущена в 2011 году и заменена в следующем году.
На фото слева направо: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5s и iPhone 6.
Прекращение поддержки старых устройств - это обычная тактика разработчиков приложений, которая высвобождает ресурсы и позволяет сосредоточиться на улучшении продукта для большинства пользователей, у которых есть более современные телефоны.
Однако WhatsApp - одно из самых популярных приложений в мире с 2 миллиардами пользователей. И особенно это приложение популярно там, где дешевые и старые смартфоны по-прежнему являются обычным явлением.
Прекращение поддержки старых устройств - это обычная тактика разработчиков приложений, которая высвобождает ресурсы и позволяет сосредоточиться на улучшении продукта для большинства пользователей, у которых есть более современные телефоны.
Однако WhatsApp - одно из самых популярных приложений в мире с 2 миллиардами пользователей. И особенно это приложение популярно там, где дешевые и старые смартфоны по-прежнему являются обычным явлением.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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