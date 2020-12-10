Горе-мать проснулась

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Не верю.
Ребёнок мог пойти в школу с шести лет или экстерном сдать экзамены
с 6 по 11 классы, Шерлок комнатный.
Олимпиады по биологии:
школьные 5-11 классы
муниципальные 7-11 классы
региональные 9-11 классы
общероссийские 9-11 классы
Только МГУ делает общероссийскую олимпиаду для школьников 6-11 в Москве, Екатеринбурге, Кирове, Железногорске и Чебоксарах. Но это для всех желающих, для нее не нужно проходить региональные отборы.
Тем более, получается в 10-11 лет она не могла выиграть "краевую олимпиаду"
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Так что на будущее, сначала почитайте сами, а потом другим отсылайте сарказмы.