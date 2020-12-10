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Горе-мать проснулась

Горе-мать проснулась (2 фото)

Автор:
10 декабря 2020 11:35
Сообщество : Истории
Метки: WhatsApp   бывшая жена   истории   общение   переписка   переписка WhatsApp   
7752
2
А дочери тем временем уже одиннадцать стукнуло.

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Метки: WhatsApp   бывшая жена   истории   общение   переписка   переписка WhatsApp   
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17  комментариев
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13k
homerchik 2 часа назад
Горе-мать проснулась
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24k
DeadMan 8 минут назад
откуда у поста положительный рейтинг? это не пост, а
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2k
Ruslan Rudnev Полчаса назад
Опять 25... Да сколько можно!?
Опять 25... Да сколько можно!?
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31k
Олег 39 минут назад
кто те 54 идиота, которым это понравилось?
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5k
JACKAL Час назад
За что ей быть благодарной??? За заблёванный ковёр??)))
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18k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Биологические олимпиады проводятся для школьников 7-11 классов. Т.е. ребенку должно быть минимум 12 лет
---
Не верю.
Биологические олимпиады проводятся для школьников 7-11 классов. Т.е. ребенку должно быть минимум 12 лет --- Не верю.
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931k
Никифоридис Очевидное-Невероятное 2 часа назад (изменен)
Я в эту переписку не особо верю, но всё же...
Ребёнок мог пойти в школу с шести лет или экстерном сдать экзамены
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315
Максим Очевидное-Невероятное 2 часа назад
https://olimpiada.ru/activity/56https://olimpiada.ru/activity/56

с 6 по 11 классы, Шерлок комнатный.
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18k
Очевидное-Невероятное Максим 41 минуту назад
Спасибо за ссылку!!! Почитал данные на сайте - Вы удачно ударили в рельсу!!
Олимпиады по биологии:
школьные 5-11 классы
муниципальные 7-11 классы
региональные 9-11 классы
общероссийские 9-11 классы
Только МГУ делает общероссийскую олимпиаду для школьников 6-11 в Москве, Екатеринбурге, Кирове, Железногорске и Чебоксарах. Но это для всех желающих, для нее не нужно проходить региональные отборы.
Тем более, получается в 10-11 лет она не могла выиграть "краевую олимпиаду"
------
Так что на будущее, сначала почитайте сами, а потом другим отсылайте сарказмы.
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1k
Леонид Очевидное-Невероятное 39 минут назад
К примеру , моя племянница пошла сразу во второй класс в 6 лет. В первый не взяли т.к. программу первого класса она уже освоила, школу закончила в 16.
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2k
Денис 2 часа назад
Пускай мать лучше себе за 400 рублей словарь купит .
Пускай мать лучше себе за 400 рублей словарь купит .
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48
Мурчелло 2 часа назад
Горе-мать проснулась
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4k
SSD 2 часа назад
Не смешно. Ситуация страшная, надеюсь выдуманная.
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16k
Олег SSD 2 часа назад
Эх, не знаете вы ситуаций... Как дети алкашей в школьных столовых за одноклассниками доедают, как работники школы обувь отдают, как умные дети из бедных семей на конкурсы не идут, потому что не в чем, как от таких вот пьяных мамочек через пожарный выход к опекунам убегают...
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31k
Олег SSD 40 минут назад
чупачупс своих историй никогда в жизни не выложит!
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8
Альф SSD Полчаса назад
Есть и погаже ситуации. Не выдуманные. Пьяный может завязать, проспаться, - а дурак никогда. Точнее дура
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907
max 2 часа назад
Не дай бог.
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