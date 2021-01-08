Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист

×

Однако в последнее время о нем чаще упоминают в связи с очередным разоблачением его трюков, а сам он давно прекратил гастролировать. Куда исчез тот, кто заставил исчезнуть статую Свободы, самолет и вагон «Восточного экспресса», и не стало ли это еще одним его трюком?Его настоящее имя – Дэвид Сет Коткин, а Копперфильд – сценический псевдоним, заимствованный из произведения Чарльза Диккенса. Он родился в Нью-Джерси в еврейской семье иммигрантов, с раннего детства увлекался фокусами и свои первые представления устраивал перед прихожанами местной синагоги. Первым учителем Дэвида стал его дед, который часто развлекал внука карточными фокусами. К 12 годам в его арсенале уже было достаточно трюков для того, чтобы его приняли в «Американское сообщество магов».В первый раз на сцену Дэвид вышел еще в середине 1970-х гг. – тогда ему доверили одну из главных ролей в мюзикле «Волшебник». Из-за своей занятости в театральной постановке он даже бросил университет.Еще через несколько лет он стал работать на телевидении, где вел программу «Волшебство ABC» и выпускал авторскую передачу «Магия Дэвида Копперфильда».В 1980-х гг. Дэвид Копперфильд начал работу над созданием крупномасштабных иллюзий, которые поражали своим размахом и заставляли весь мир затаить дыхание перед экранами. Он разработал зрелищный трюк с исчезновением самолета, на глазах у зрителей эффектно «растворил в воздухе» статую Свободы, совершил перелет через Большой Каньон, прошел сквозь Великую Китайскую стену, заставил исчезнуть вагон «Восточного экспресса» и подготовил еще около 100 различных фокусов. Над его выступлениями трудилась команда из 300 человек, среди которых было около 80 инженеров.В начале 1990-х иллюзионист давал по 50 представлений в месяц, и в результате был признан одним из самых популярных людей в мире, попал в Книгу рекордов Гиннесса как артист, реализовавший самое большое количество билетов на свои сольные выступления и получивший за это около 4 млрд долларов, и был назван самым богатым иллюзионистом всех времен и народов.В начале нового столетия вдруг оказалось, что удивлять публику знаменитому иллюзионисту больше нечем. Секреты многих самых известных трюков были раскрыты: разоблачители «магии Копперфильда» наперебой рассказывали о том, как великий мистификатор вводил доверчивую публику в заблуждение. Например, статуя Свободы, конечно же, никуда не исчезала, а трюк был проделан исключительно благодаря правильному освещению: в темное время суток весь свет вокруг статуи выключили и направили прожекторы в сторону зрителей. Чудеса левитации объяснялись наличием очень тонких и прочных тросов, на которых иллюзионист парил в воздухе.Череда разоблачений и отсутствие новых масштабных зрелищных шоу серьезно ударили по репутации и популярности Дэвида Копперфильда, и в новом столетии о нем постепенно начали забывать. Его имя периодически вновь появлялось в прессе, но только в связи с очередным громким разоблачением или судебным разбирательством. Один из участников его трюка с исчезновением 13 добровольцев из зала в 2016 г. подал на иллюзиониста в суд из-за того, что во время исполнения трюка получил травмы. В процессе судебного разбирательства Копперфильду пришлось раскрыть технологию фокуса: добровольцы не исчезали – их в сопровождении ассистентов вели по специальному темному коридору на кухню, а затем возвращали в зал. Во время этого перехода один из них получил травму, оступившись в темноте, за что и решил призвать иллюзиониста к ответственности.Впрочем, на материальном состоянии Копперфильда это мало отразилось – его основными источниками дохода уже давно не являются выступления. Он сделал несколько удачных вложений и стал владельцем коллекции антиквариата и элитной недвижимости на тропических островах, которую сдает в аренду. Помимо этого, в соавторстве с популярными писателями Дэвид выпустил несколько книг, а также открыл собственный музей иллюзии.