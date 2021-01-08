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Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист

Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист (1 фото)

Автор:
08 января 2021 19:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: иллюзия   копперфильд   магия   
698
1
В 1990-х гг. его имя гремело на весь мир, он удивлял публику такими масштабными трюками, которых никто до него не делал. Он давал по 50 представлений в месяц и стал самым богатым иллюзионистом в мире.

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Метки: иллюзия   копперфильд   магия   
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10  комментариев
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41k
zloykoyot 44 минуты назад
"...мистификатор вводил доверчивую публику в заблуждение". А кто-то верил, что он действительно куда-то телепортировал статую или вагон? Или думали, что человек действительно может левитировать или пройти сквозь каменную стену? Фокус он и есть фокус, успех его зависит от мастерства иллюзиониста. Копперфильд делал то, что на тот момент не мог сделать никто, так что он честно свои деньги заработал.
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10k
Паша Эмильевич 7 минут назад
Самый главный его трюк- это как он смог охмурить Клавдию Шифер... На то время, самую-самую модель мирового уровня...
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10k
Паша Эмильевич 6 минут назад
Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист
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6k
Вася 9 минут назад
Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист
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1k
cnob7 9 минут назад
Самый богатый ПИЗ,д,о,БОЛ
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9k
Сережа 14 минут назад
Вот что значит правильно уйти.
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9k
Сережа 15 минут назад
Сразу анекдот вспомнил.
Говорит строгая мамаша дочке:"Каждый раз перед сексом говори парню:
- А как мы назовем нашего ребенка?".
Пошла на дискотеку. Подкатывает первый парень, предлагает пройти в
туалет. Она ему: А как назовем ребенка? Того и след простыл.
Тоже самое со вторым, третьим... Подходит еще один. Девушка такая
подумала и сказала: "Погнали!"
После секса:
- А как мы назовем ребенка?
Парень завязывает презерватив, выкидывает его в окно и говорит:
- Ну если выберется, то назовем Копперфильдом.
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2k
Vladimir Taranovich 20 минут назад
и все такие : “так это была не магия? Мошенник! Ааааааа!!!»
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11k
Алекс 44 минуты назад
Куда пропал самый богатый в мире иллюзионист
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12k
Corvus Corax Час назад
Да ладно, всех разоблачали, от этого трюки хуже не становились... бездарный сын великого отца (сами-знаете-кто... мля, их же двое!) вообще херню показывал, и то постоянно везде мелькал... А вот новых идей если нет, то - да...
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