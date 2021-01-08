Когда лечение хуже болезни: новая смерть от вакцины Pfizer

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Коронавирус выступил не только в роли мирового бедствия, но и как некий маркер современного устройства – готово ли человечество дать быстрый и эффективный отпор новой угрозе? В каких-то моментах мы прошли проверку, но в тех сферах, где ошибка может стоить жизни сотням и тысячам людей, по традиции умудрились накосячить. Особенно эта тенденция проявилась в момент, когда началась вакцинация против коронавируса. Как оказалось, благодаря США уже не столько страшен сам коронавирус, сколько их вакцина.Компания Pfizer вместе с фирмой BioNTech одной из первых триумфально оповестила мир о том, что они создали вакцину от коронавируса. Конечно, все компании, которые пытались разработать вакцину, работали в большой спешке, и это стало их проверкой на прочность и профессионализм. Однако прийти «финишу» в числе лидеров - это одно, но тут стоит вопрос скорее о качестве продукта, ведь на кону миллионы жизней.И вот тут у Pfizer начались проблемы – люди, привитые разработкой американских фармацевтов, начали скоропостижно умирать. Сейчас стало известно об очередной жертве нового антидота – американский врач Грегори Майкл скончался всего через две недели после вакцинирования. Семья 56-летнего американца в шоке: он следил за своим здоровьем, вел правильный образ жизни, не болел и медицинская карта у него чистая. И буквально за пару дней он покрылся красными пятнами от подкожного кровотечения, и в итоге умер в больнице от кровоизлияния в мозг. Жена Грегори уверена, что в смерти её супруга виновата именно вакцина от Pfizer.В фатальные свойства американской вакцины верят и родственники Сони Асеведу, педиатра из Португалии, умершей через 2 дня после прививки, и близкие еще 6 американцев и погибших из других стран. Pfizer же ограничивается отписками и не признает, что их разработка помогла этим людям уйти на тот свет.В мире совпадений не бывает, и раз уж есть такая тенденция – значит, не все так идеально, как показывают американцы. У России тоже есть вакцина «Спутник V», её также закупают страны для защиты своих граждан от коронавируса, и подобных «отзывов» нет и в помине. Более того, даже мировые звезды выбирают её. Наталия Орейро в своем интервью заявила, привилась бы «Спутник V» не раздумывая. Это тот случай, когда случаи смертей с американской вакциной заставляют переделать известную поговорку: поспешишь – людей убьешь.