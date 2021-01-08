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Когда лечение хуже болезни: новая смерть от вакцины Pfizer

Когда лечение хуже болезни: новая смерть от вакцины Pfizer (1 фото)

Автор:
08 января 2021 14:57
Метки: Вакцина   коронавирус   смерть   сша   
409
1
Коронавирус выступил не только в роли мирового бедствия, но и как некий маркер современного устройства – готово ли человечество дать быстрый и эффективный отпор новой угрозе? В каких-то моментах мы прошли проверку, но в тех сферах, где ошибка может стоить жизни сотням и тысячам людей, по традиции умудрились накосячить. Особенно эта тенденция проявилась в момент, когда началась вакцинация против коронавируса.

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Метки: Вакцина   коронавирус   смерть   сша   
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32  комментария
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1k
Злой чебурек 2 часа назад
Очень достоверная статья. Жена какого-то доктора уверена, что эта вакцина его убила. Ок, теперь точно прививаться Файзером не будем:)) Удалите это говно отсюда. Файзер хотя бы прошел 3 стадию испытаний, не то что Спутник ваш на 3 тысячах тестированый и уже полезли на рынок продавать.
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48
Buba_kastorkin 5 минут назад
Автор,так ты уже публиковал эту хрень,только под другим ником...а есть вакцина от таких пропагандончиков как ты?
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2k
Агасфер Полчаса назад
Автор и Наталия Орейро - теперь я знаю двоих ведущих вирусологов в мире
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3k
livaneth Час назад
К настоящему моменту в Израиле привили 1,500,000 граждан. Ольга, ты уверена, что евреи стали бы колоться непроверенной вакциной?
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Агасфер livaneth Полчаса назад
1.700.000 и у нас стали колоть бесплатно иностранцам - автор приглашен :-)
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2k
Max Lu 2 часа назад
так и знал что в конце про спутник напишут
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389
Борис Max Lu 2 часа назад
Без спутника тридцать серебренников не выдадут...
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347
noname Борис Час назад
Наталия Орейро привилась бы
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28k
LEPA Max Lu 2 минуты назад
Так ради этого и замутили пост

Ссылка youtu.be
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла продал 132 508 (или 60%) принадлежавших ему акций компании в понедельник, то есть в тот самый день, когда было объявлено об успехе третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19 и акции компании выросли на 15%. Об этом господин Бурла сообщил в документе (.pdf), поданном в понедельник, 9 ноября, в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Выручка господина Бурлы от продажи акций по цене $41,94 за штуку составила $5,6 млн. Компания Pfizer заявила, что в такой продаже нет ничего незаконного.
.
ШАХ и МАТ
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2k
Max Lu Броненосец Потелкам 2 часа назад
всего то взял 5-6 лямов, когда вакцина принесет миллиарды
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24k
семён Броненосец Потелкам 2 часа назад
Как говорил Сидорин, герой Валентина Гафта из кинофильма "Гараж", :
- Вовремя предать это не предать, а предвидеть.
Ну, вы меня понимаете...
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73k
Броненосец Потелкам семён Час назад
прекрасно понимаю...
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73k
Броненосец Потелкам Max Lu Час назад
или похоронит навсегда
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4k
Иван Броненосец Потелкам Час назад
Ну а я как написал?
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−75
uuid 3 часа назад
опять рашкованцы со своими мультиками....
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27k
winergy2012 uuid 51 минуту назад
Хохлоскоту вообще молчать нужно.
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37k
Нанук Паналык 3 часа назад
А от нашей вакцины люди начинают ходить по воде аки посуху!
А от нашей вакцины люди начинают ходить по воде аки посуху!
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3k
Горожанин Нанук Паналык 3 часа назад
Показатель либерального отечественного мракобесия. Свою вакцину говном нужно облить, зато американскую грудью закрыть и защитить.. Причем от чего защитить? От фактов! Ну, кто-то ещё сомневается в сути либеральной прозападной сволочи в России?
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3k
Едондер пуп Горожанин 3 часа назад
Вы неправы: это реакция на "патриотическое" мракобесие, когда для обсирания всего "чужого" используется любая возможность, в т.ч. и недоказанные случаи. Ради возбуждения озлобленности, а скорее всего, в неких коммерческих конкурентных целях эти боты готовы принести в жертву общее дело борьбы с эпидемией. Напрасно они думают (если они вообще думают), что отвергнув одну вакцину сомневающиеся побегут прививаться другой. Нет, они вообще откажутся от профилактики. Я привился "Спутником" и ничего плохого не могу сказать, но это не исключает возможностей тяжелых реакций у других людей. То же и с "Пфайзером", но осложнения от вакцинации и смерть людей недопустимо делать пропагандистским жупелом, а в причинах реакций должно разбираться научное сообщество СОВМЕСТНО, чему вот такие высеры отнюдь не способствуют.
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3k
Горожанин Едондер пуп 2 часа назад
Вы извините, что значит обсирание всего чужого? Может в России чужое должны продвигать, а свое задвигать? Вот с такой философией в 90-х ельцинских годах либеральная свора и правила. Одного министра иностранных дел Козырева только можно вспомнить. И причем здесь американская вакцина для России вообще? Тем более войну вакцинную против России начал на официальном уровне именно Запад. А здесь лишь представлено обществестнное мнение. Вот это все и есть - нет, не неадекватность, это мразье продажное, откровенное. Можно не соглашаться со случаями и оценками западной вакцины, но срать на отечественную вакцину - на это только отечественная мразь способна, либеральная, оппозиционная. фашиствующая.
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24k
семён Горожанин 2 часа назад
В методичках ясно написано- русское обсирать, за западное топить

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2k
Агасфер Горожанин 23 минуты назад
Когда вопрос стоит о человеческих жизнях то не продвигают что либо своё, а предлагают надежное и лучшее
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1k
ых 3 часа назад
А почему Орейро не привилась? Заявить я тоже могу.
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Агасфер ых 22 минуты назад
Владелец шаурмы у перехода в Метро заплатил больше за рекламу
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