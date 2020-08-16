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Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию

Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию (3 фото)

Автор:
16 августа 2020 12:19
Сообщество : Пандемия
Метки: Максим Сурайкин   елена малышева   карантин   коронавирус   пандемия   сша   
3981
3
В пресс-службе партии «Коммунисты России» порадовали новостью о том, что руководитель партии Максим Сурайкин не только возмутился поступком телеведущей Елены Малышевой, но и предложил её обратно в нашу страну не пускать.

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Метки: Максим Сурайкин   елена малышева   карантин   коронавирус   пандемия   сша   
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1k
Core 3 часа назад
Хоть что-то дельное предложили)))
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25k
Slonyash Полчаса назад
Вот и славно!
Вот и славно!
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2k
banga911 Полчаса назад
Не выдавайте так откровенно свои эмоции, а то её возьмут и губернатором назначат, как Дехтярёва
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6k
hetrick 37 минут назад
Правильно предложили, не пускать эту дуру. Пусть там свое шоу маразматическое ведёт.
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7k
Stranger hetrick 6 минут назад
И чем вам шоу то не нравится? Доступным языком объясняет про лечение и профилактику. Понятно и детям и дремучим бабушкам.
Но если вы сами такие умные и у вас медицинское образование, то конечно это шоу не для вас. Вы должны толстые медицинские справочники штудировать.
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4k
CCR 41 минуту назад
Какие хорошие коментарии..Всех заплюсовал.
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1k
K_II_T 49 минут назад
Малышева - мигрант.
Тут деньги берет, там на семью тратит.

Если хочет в России деньги зарабатывать - пусть рабочую визу получает. Вместе с жителями Таджикистана.
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18k
Тигран Саркисян Час назад
сжечь ведьму
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1k
TruckerOrphan Тигран Саркисян 50 минут назад
Я даже на дрова готов скинуться!
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805
Валерий Час назад
Бомжует сейчас, наверное, бедняга... Автостопом, б#ять , добирайся. Нахер вообще лишить гражданства РФ!!!
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3k
ddd Час назад
Коммунисты себя дискредитовали давно, но тут я с ними согласен!
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8k
Хью́берт Час назад
Эту даму вместе с Малаховым Геннадиям надо судить за их советы и рецепты.
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4k
Александр Час назад
Пусть возвращается окольными путями, но пешком, а кое-где и вплавь.
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47
Михаил Час назад
Арестовать все счета, обвинить в госизмене и лишить гражданства.
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16k
BillyBonzz Михаил Час назад
И что ты ей предъявишь по госизмене? Она что, политический деятель или важный госчиновник с допуском к гостайне? Помимо того что она несет хню на телевидении, она еще является успешным владельцем сети клиник в Москве и ее доход позволяет иметь ей, как хорошей бизнесвуман (как всем нашим артистам и даже некоторым политикам) особняк в Америке. Где хранить и в какой валюте ее личные средства, ей тоже ничей совет не нужен, она, как и многие люди еще хорошо помнят 92, 98 года, когда государство просто кинуло кучу народа своими девольвациями и деноминациями.
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2k
Слава Андреев Час назад
+1. Надо петицию создать.
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3
виктор сапожков Час назад
Таким деятелям вообще запретить въезд в страну, особенно Малышевой.
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1k
Андрей 2 часа назад
Ну, они все однажды заработав, когда-то не возвращаются, тем более эта крыса. Но запретить пускать в страну гражданина страны? Это точно политик? Хотя они иногда такое мочат.
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273
Kasper007 2 часа назад
Мне нравятся наши патриоты у власти, Толко один вопрос почему их бизнес и дети за границей ?
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4k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Надо ей туда ещё Малахова отправить, чтоб скучно не было.
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7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Ну это справедливо. Американцы тоже должны пукать влагалищем и правильно какать.
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566
gootmituns 2 часа назад
Эту крысу надо не только не пускать в Россию, а вообще сжечь как ведьму.Такую ересь несет , что волосы на голове дыбом встают. А кто эту даму пустил в эфир , надо в дурку сдать, пусть там распостраняет свои передачи.
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30
Кот Партизан 2 часа назад
Какое прекрасное предложение)
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1k
zenon 2 часа назад
Почему не пускать. Может приехать, но свободной от короны в набальзамированном виде.
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