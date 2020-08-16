Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию

В пресс-службе партии «Коммунисты России» порадовали новостью о том, что руководитель партии Максим Сурайкин не только возмутился поступком телеведущей Елены Малышевой, но и предложил её обратно в нашу страну не пускать.
Так на днях Малышева опубликовала пост в Instagram, в котором жаловалась подписчикам, о том, что не может вернуться из США, где коронавирус всё ещё достаточно активен, из-за отмены прямых рейсов. И теперь она вынуждена пробираться окольными путями через третьи страны.
Сурайкин же в своих выражениях стесняться не стал и напомнил ведущей, что не стоило плевать на все запреты и делать вид, что ей закон не писан. Также он напомнил, что Малышева в душе давно американка и все свои огромные сбережения держит в долларах. Кстати, если кто не видел особняк "народного доктора" в пригороде Нью-Йорка смотреть тут..
Теперь же, по словам главы «Коммунистов России» , она пытается провести заразу в Россию. И именно поэтому её назад лучше не пускать. Сурайкин отметил, что и телезрителям будет полезно отдохнуть от Малышевой месяцев так шесть, пока та будет находиться в карантине.
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Но если вы сами такие умные и у вас медицинское образование, то конечно это шоу не для вас. Вы должны толстые медицинские справочники штудировать.
Тут деньги берет, там на семью тратит.
Если хочет в России деньги зарабатывать - пусть рабочую визу получает. Вместе с жителями Таджикистана.