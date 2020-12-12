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Гафт ушел

Гафт ушел (1 фото)

Автор:
12 декабря 2020 11:37
Метки: Валентин Гафт   актер   ушел   
712
1
Умер народный артист СССР - Валентин Гафт

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Метки: Валентин Гафт   актер   ушел   
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34k
Элек Мек Час назад
Очень и очень жаль....
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2k
Хрюн 13 минут назад
Жаль. Хороший актёр. Ещё «старой школы».
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9k
Олегbl4 16 минут назад
Многие говорят, что у меня отец походит на Гафта. Мать рассказывала, пока в подмосковье жили, иногда к ней подходили и спрашивали, уж не Гафт ли это, когда мать отвечала, что нет, то спрашивали,мол, тогда родственник? Очень жаль, но время бежит для всех...
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2k
Vladimir Taranovich 21 минуту назад
Всего хорошего. В светлый путь
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9k
ss Полчаса назад
Жаль... Земля пухом.
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9k
Антон Семёныч 37 минут назад
ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!! ушёл от нас

Далеко не все знают насколько он был талантлив и многограннен.
Ссылка youtu.be
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37
Buba_kastorkin 45 минут назад
Вечная память и аплодисменты АРТИСТУ....
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20
Pontiypilat 49 минут назад
Да что же за год такой
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3k
4ijik 59 минут назад
Светлая память.
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568
Остап Ива́нович. 59 минут назад
Видно время пришло.. не надо смерти бояться.
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2k
Unics Час назад
Земля пухом.
Действительно уходят ВЕЛИКИЕ.., до чего жаль.
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2k
Агасфер Час назад
Можно сказать, что закончилась Эпоха Великих
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26k
Сталин подтвердил бы!! Час назад
Вечная память . Уходит эпоха.
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26k
Сталин подтвердил бы!! Час назад
Ссылка youtu.be
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20
Alexander Час назад
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8k
Kostick Час назад
RIP
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