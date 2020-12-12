Умер народный артист СССР - Валентин Гафт
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Метки: Валентин Гафт актер ушел
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Далеко не все знают насколько он был талантлив и многограннен.
Действительно уходят ВЕЛИКИЕ.., до чего жаль.