Тёмная лошадка «АвтоВАЗа»: Максивэн LADA Mira показан на первом рендере

Первые рендеры с видением новой модели показывает редакция сайта Driver-News. Автомобиль с таким кузовом кажется тёмной лошадкой и может стать прорывом для «АвтоВАЗа». Полноприводный минивэн ВАЗ-2120, известный как LADA «Надежда», потерпел неудачу 14 лет назад из-за слабой реализации. Но в 2020-х тесное сотрудничество с «Рено» и общие наработки вряд ли пройдут для завода даром. И спрос есть.



Отличительными чертами максивэна стали крупная «морда» и удлиненный высокий кузов, что оставляет простор для 8- и 9-местной компоновки салона. «Передок» LADA Mira однозначно сохранит фирменный «икс» — все последние рестайлинги доказывают, что X-образный дизайн с нами надолго.