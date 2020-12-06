Тёмная лошадка «АвтоВАЗа»: Максивэн LADA Mira показан на первом рендере

У «автовазовцев» большие планы на будущее — к 2026 году планируется выпуск аж 10 новых моделей. Есть основания полагать, что одной из них станет запатентованная в ноябре LADA Mira. Причем в кузове — нет, не минивэн, чего уж там, — максивэн.
Первые рендеры с видением новой модели показывает редакция сайта Driver-News. Автомобиль с таким кузовом кажется тёмной лошадкой и может стать прорывом для «АвтоВАЗа». Полноприводный минивэн ВАЗ-2120, известный как LADA «Надежда», потерпел неудачу 14 лет назад из-за слабой реализации. Но в 2020-х тесное сотрудничество с «Рено» и общие наработки вряд ли пройдут для завода даром. И спрос есть.
Отличительными чертами максивэна стали крупная «морда» и удлиненный высокий кузов, что оставляет простор для 8- и 9-местной компоновки салона. «Передок» LADA Mira однозначно сохранит фирменный «икс» — все последние рестайлинги доказывают, что X-образный дизайн с нами надолго.
Отличительными чертами максивэна стали крупная «морда» и удлиненный высокий кузов, что оставляет простор для 8- и 9-местной компоновки салона. «Передок» LADA Mira однозначно сохранит фирменный «икс» — все последние рестайлинги доказывают, что X-образный дизайн с нами надолго.
Источник:
Ссылки по теме:
- Редкая полноприводная версия ВАЗ-21099 на агрегатах Volkswagen
- Made in USSR: экспорт автомобилей "Лада" в Великобританию
- G-Niva 2020 — Российский дизайнер скрестил "Ниву" и "Гелик"
- «Пол-седьмого» — одна из самых странных ВАЗовских машин
- Проект ВАЗ-2122 «Река»: советский внедорожник, так и не увидевший конвейер
30
Понравилось30
Новости партнёров
Загрузка...