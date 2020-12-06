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Тёмная лошадка «АвтоВАЗа»: Максивэн LADA Mira показан на первом рендере

Тёмная лошадка «АвтоВАЗа»: Максивэн LADA Mira показан на первом рендере (1 фото)

Автор:
06 декабря 2020 10:12
Сообщество : Автомир
Метки: lada 4x4   автоваз   ваз   лада   рендеринг   
1549
1
У «автовазовцев» большие планы на будущее — к 2026 году планируется выпуск аж 10 новых моделей. Есть основания полагать, что одной из них станет запатентованная в ноябре LADA Mira. Причем в кузове — нет, не минивэн, чего уж там, — максивэн.

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Метки: lada 4x4   автоваз   ваз   лада   рендеринг   
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8  комментариев
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6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Рисовать наш автопром учится успешно
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Artem Zverev 12 минут назад
когда показывали рендер лады х-рей, то она тоже выглядела офигенно, в отличии от того что получили по итогу.
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16k
Злобный Члегр Час назад
Свежо едание, да серется с трудом.
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15k
Alush Злобный Члегр 57 минут назад
Надо постараться. Не нужно откладывать проблему на потом,а решать прямо сейчас. Необходимо собрать свою волю в кулак и найти в себе силы поднатужиться. Для нормальной жизнедеятельности организма, важна,в том числе и консистенция стула. К тому же,если у вас не получается или не хватает силы и воли, можно обратится к узкопрофильным специалистам в ближайшую поликлинику.
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−7
Alexander 3 часа назад
Пока не будет доброкачественной начинки-всё это просто Весёлые Картинки!
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445
Безумный Макс 3 часа назад
Ключевое слово "планируется". Вот когда выпустят... А пока это только выпуск газа в лужу.
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4k
crossnet2013 3 часа назад
Источник то где
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64
holy_fire Автор поста crossnet2013 3 часа назад
под фото и в конце поста
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