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Их в дверь, они в окно. Депутат Пушкина ждет от МВД работы «как в Европе»

Их в дверь, они в окно. Депутат Пушкина ждет от МВД работы «как в Европе» (1 фото)

Автор:
29 ноября 2020 15:12
Метки: НКО   Пушкина   СБН   мвд   
917
1
«Отпиской» назвала депутат Госдумы Оксана Пушкина ответное письмо МВД РФ в адрес правозащитников из НКО, предложивших российским правоохранителям внедрить в свою практику зарубежные методы «борьбы с домашним насилием». Такое заявление Пушкина 27 ноября опубликовала в своем телеграм-канале.

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Метки: НКО   Пушкина   СБН   мвд   
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29k
Mamin Sibiriak 4 часа назад
У Оксаны Пушкиной было два мужа, обоих она отбила у семьи. За 14 лет работы на НТВ она заработала репутацию недружелюбной и вспыльчивой особы. И этот человек - уполномоченный по правам ребёнка?
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1k
Acid Snake 2 часа назад
А чё эта крыса, лесбиянская прокладка, пользуется запрещённым телеграммом?
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5k
лигурийский регулировщик 2 часа назад
Действует по иностранным методикам. Постепенно своего добьется.
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16k
Мойша 2 часа назад
Самое интересное,что есть все законы и меры наказание за так называемое "домашнее насилие". А все эти НКО хотят пилить бюджет на пунктах социальной реабилитации (ну неужели эти НКО будут содержать их за свой счет - только за бюджет). Ну и власть с правом вмешиваться в семейные отношения.
Кстати при "домашнем насилии мужчины страдают в три раза чаще, чем женщины. Но НКО и Пушкина об этом никогда не скажут.
Самое интересное,что есть все законы и меры наказание за так называемое "домашнее насилие". А все эти НКО хотят пилить бюджет на пунктах социальной реабилитации (ну неужели эти НКО будут содержать их за свой счет - только за бюджет). Ну и власть с правом вмешиваться в семейные отношения. Кстати при "домашнем насилии мужчины страдают в три раза чаще, чем женщины. Но НКО и Пушкина об этом никогда не скажут.
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
Их в дверь, они в окно. Депутат Пушкина ждет от МВД работы «как в Европе»
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8k
Taxi007 4 часа назад
У участкового уже сейчас на некоторых участках более 1тыс человек приживает, ещё этой херней заниматься
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7k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"«Отпиской» назвала депутат Госдумы Оксана Пушкина ответное письмо МВД РФ в адрес правозащитников из НКО"
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Пусть спасибо скажут, что хоть ответили, а не послали.
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225
Jello 4 часа назад
Да блин, эта шоболда уже запарила. Упаковать в три- пять разных пакетов и отправить по месту гражданства, в штаты.
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71k
Ленина на вас нет 4 часа назад
Лицо у нее злое.. О каком насилии идет речь?.. Кому стареющая блондинка нужна?..
Лицо у нее злое.. О каком насилии идет речь?.. Кому стареющая блондинка нужна?..
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10k
Яромиръ Ленина на вас нет Час назад
....не поспоришь
....не поспоришь
....не поспоришь
....не поспоришь
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