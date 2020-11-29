Их в дверь, они в окно. Депутат Пушкина ждет от МВД работы «как в Европе»

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В своем высказывании депутат буквально отчитала ведомство за отказ к переходу к зарубежным методичкам на фоне «критической», по ее мнению, ситуации в РФ с домашним насилием.«На этом фоне из МВД приходят отписки правозащитникам, которые просят ввести протоколы оценки и управления рисками. У участковых же сейчас нет инструментов для предотвращения насилия в семьях, хотя сами российские суды по таким делам требовали от них оценивать риски!» — возмутилась депутат.Пушкина нашла некорректным, что в своем отказе «ввести протоколы и риски» в МВД сослались на то, что предлагаемые «меры» закреплены в нератифицированной в России Стамбульской Конвенции, а этот же документ, указали в МВД, содержит обязательное предписание снятия в стране запрета на пропаганду свободной гендерной ориентации.Депутат сообщила, что от своего имени направила главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с просьбой пересмотреть позицию ведомства по данному вопросу. Пушкина считает, что система оценки рисков поможет самим же правоохранителям в их работе. «Европейские коллеги предложили лучшие практики в борьбе с семейно-бытовым насилием», — написала депутат в письме Колокольцеву.Напомним, в начале ноября ряд правозащитных НКО (среди которых — «Зона права», Консорциум женских неправительственных объединений, «Правовая инициатива», «Китеж», Насилию.нет, Анна, проект ТыНеОдна, «Сёстры») направили письмо главе МВД с предложением взять на вооружение зарубежный опыт борьбы с семейно-бытовым насилием.Представители МВД, сославшись на невозможность применения предложенных практик ввиду их «происхождения» из спорной Конвенции, также отметили, что в отечественном законодательстве достаточно норм, позволяющих справляться с указанной проблемой.Отметим, что часть из вышеперечисленных НКО еще в сентябре 2019 года подписались под открытым письмом с требованием принять в России скандальный законопроект о профилактике домашнего насилия (СБН). Также в числе подписантов (всего 73) — более двадцати феминистских и ЛГБТ–объединений, а также организаций со статусом иностранных агентов на территории РФ.Отметим, принятие закона о «профилактике СБН» или его отдельных норм является постоянной темой давления на Россию извне. Нормы профилактики, как и положения вышеуказанной Стамбульской Конвенции, в данный момент действуют в целом ряде стран Европы, но встретили жесткое неприятие в российском обществе.При этом информкампания лоббистов закона о СБН изобилует сообщениями о «14 тысячах женщин, убиваемых мужьями в России за год», «каждой пятой» пострадавшей, росте цифры случаев семейного насилия на 333% в условиях самоизоляции и так далее.Напомним, ранее правозащитница и сооснователь проекта ТыНеОдна Алена Попова была вызвана в правоохранительные органы в связи с жалобой депутата ГД Сергея Веремеенко на многократное завышение Поповой зафиксированных в статистике МВД реальных цифр «домашнего насилия» и искусственное раздувание темы в публичном пространстве.ИА Красная Весна https://rossaprimavera.ru/news/7da04072