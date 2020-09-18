В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов

Парламентарии вновь подняли вопрос о создании объединённой информационной базы педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Этой проблемой озадачена заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина.
С её слов вопрос уже проходит обсуждение по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Толчком к работе в этом направлении, послужило изнасилование и убийство двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.
«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно, поддерживаю эту инициативу», — заявила Пушкина. Она напомнила, что эту же идею обсуждали почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове. Однако, по её словам, ситуация «так и не сдвинулась с мёртвой точки».
Также депутат констатировала, что будет проблематично отслеживать действия преступников-педофилов после выхода на волю.
«Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование?» — по сообщению источника, пояснила Пушкина.
Она считает, что пока полиция может организовать надзор за отсидевшими педофилами только по принципу «будет труп — придём опишем».
Вопросов действительно немало и один из них отношение депутатов к этой проблеме. Подробней о том, почему у депутата Колесникова такой взгляд на педофилию можно прочитать здесь.
«Педофилы — это не маньяки. Это обычно по-пьяни происходит, все эти преступления жуткие»— Актуальная Россия (@RussiaActually) February 26, 2019
Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников сегодня выдал прекрасную речь. pic.twitter.com/oAttLZSTC7
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И эти дегенераты учат нас жить. По пьяне детишек трахают оказывается. О, как.
?
Дальше что ? Как этот реестр поможет обезопасить детей...?
У нас ведь все горой ,за защиту детей...
https://www.gazeta.ru/social/2020/08/27/13213447.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2020/08/27/13213447.shtml
Упс...Ошибочка вышла...Можно извиниться..
https://yandex.ru/turbo/360tv.ru/s/news/obschestvo/devochka-iz-ufy-obvinila-otchima-v-seksualnyh-domogatelstvah-a-potom-priznalas-chto-eto-nepravda/https://yandex.ru/turbo/360tv.ru/s/news/obschestvo/devochka-iz-ufy-obvinila-otchima-v-seksualnyh-domogatelstvah-a-potom-priznalas-chto-eto-nepravda/