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В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов

В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов (2 фото)

Автор:
18 сентября 2020 02:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Пушкина   дума   маньяки   оксана   педофилы   проект   реестр   россия   
1372
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Парламентарии вновь подняли вопрос о создании объединённой информационной базы педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Этой проблемой озадачена заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат и телеведущая Оксана Пушкина.

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Метки: Пушкина   дума   маньяки   оксана   педофилы   проект   реестр   россия   
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39  комментариев
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8k
Софа Форте 7 часов назад
Старо предание, да верится с трудом... Очередной раз подумают-подумают и забудут. До очередного изнасилования и убийства ребёнка. Они ни о чем, кроме своих доходов, думать не могут.
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289
Алексей Софа Форте 6 часов назад
Вообще-то создание и ведение этого реестра - дело весьма доходное. Как Вы думаете, сколько будет стоить добавление в этот реестр и удаление из него?
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1k
Alex Xela 10 минут назад
Жил в России парень по прозвищу "Тесак", ловил педофилов в соц. сетях, поил их собственной мочой на камеру и всем показывал их лица. Кто то скажет, что жестоко, но только не те у кого есть дети!
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5k
Bhaal 40 минут назад
«Педофилы это не маньяки. Это обычно по-пьяни происходит, все эти преступления жуткие»

И эти дегенераты учат нас жить. По пьяне детишек трахают оказывается. О, как.
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−3
Князь Курбский 47 минут назад
Угу, рассказать как в России педофилами или хранителями наркотиков становятся
?
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−27
plintus9990 Час назад
Когда уже секс запретят? Небудет секса и небудет педофилов.
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5k
corell Час назад
Также нужен единый государственный реестр открытых государственных реестров. С блокчейном и уполномоченными по правам ребёнка.
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806
好狼 Час назад
Гораздо эффективнее перед выходом на свободу проводить стерилизацию.
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2k
Сергей 好狼 Час назад
Стерилизация не позволяет зачать ребенка. Когда мы говорим о половых преступлениях против детей, это не имеет значения.
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9k
Евгений Час назад
Да что его создавать - возьмите список депутатов госдумы, там каждый второй точно будет.
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78k
КомбригМэНэКолун 2 часа назад
Что касается этого рыбинского придурка, который двух сестёр изнасиловал и убил, то он хоть и сидел до этого и за убийство, и за изнасилование, но вроде как его жертвы до этого не дети были, так что навряд ли бы он в этот реестр попал. Или уж туда надо вносить всех со 131 статьёй.
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2k
Сергей 2 часа назад
Ну допустим будет список педофилов. При приеме на работу , можно будет проверить, привлекался человек или нет, по таким статьям.
Дальше что ? Как этот реестр поможет обезопасить детей...?
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172
Vladimir Vladimirovich Putin Сергей 2 часа назад
Работаю в СБ одной фирмы, и могу сказать что и без этого списка можно пробить любую статью если человек сидел.
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2k
Сергей Vladimir Vladimirovich Putin 2 часа назад
Прекрасно это понимаю. У нас просто как всегда, смысл никого не интересует, главное движение...
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19k
Сибиряк 2 часа назад
у нас скоро надо будет создавать реестр нормальных и адекватных людей, а то их все меньше и меньше
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700
RedCat 2 часа назад
Не нужен реестр, поймали за педофилию к стенке и пулю в затылок весь разговор.
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2k
Сергей RedCat 2 часа назад
Посидишь ,рядом с ребенком на скамейке, с газетой на коленях, а потом тебе пулю в затылок пустят,потому что девочке показалось, что ты там дрочил...Как это с тренером было... Ну или как с тем мужиком ,которому трубу в жопу засунули,а потом забили до смерти. Правда оказалось, что преступник не он, и даже преступления не было.просто ребенок обиделся и все...Ошибочка вышла..С кем не бывает..
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294
Rabie Liz 2 часа назад
Да бл, лучше бы принудительно кастрировали или пожизненно сажали
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13k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
Что то долго они задумываются, ворон ворону глаз не выклюет.
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
Скорее всего в этом реестре, окажутся кто угодно, кроме настоящих педофилов
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705
Go 3 часа назад
Так же необходим реестр всех гомосексуалистов и лезбиянок.
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2k
EL Kalmaro 3 часа назад
Задумка неплохая, но как с реализаций в наших педоистерических реалиях выйдет одному Аллаху известно.
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10k
Sergey_71rus 5 часов назад
Стрелять педофилов нужно. И не нужны никакие реестры.
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2k
Сергей Sergey_71rus 2 часа назад
Одному трубу уже в жопу засунули, а потом забили...
У нас ведь все горой ,за защиту детей...
https://www.gazeta.ru/social/2020/08/27/13213447.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/2020/08/27/13213447.shtml
Упс...Ошибочка вышла...Можно извиниться..
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4k
Иван 6 часов назад
В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов
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5k
klop Иван 4 часа назад
В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов
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2k
EL Kalmaro klop 3 часа назад
Что то там детей не видно.
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6k
Сергей EL Kalmaro 3 часа назад
Странно: когда их крутить начинают за нарушения, вокруг начинают орать «онижедети!»
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289
Алексей Сергей 44 минуты назад
Крутить это не в живот целовать...
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57k
Доктор Джонс 7 часов назад
А переклички будут делать?
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594
banzai 7 часов назад
Б@@ять, их не переписывать надо, а на кол сажать!!!!
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594
banzai Дмитрий Сергеевич 7 часов назад
Судя по статье, дело странное....но , общую массу этих уродов, на кол ( два раза)
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289
Алексей banzai 6 часов назад
Большая часть тех, кто сидит сейчас по педофильским статьям, на самом деле и в мыслях ничего такого не имели. Некоторые особо вопиющие случаи становятся резонансными. Например, дело Владимира Макарова, которому дали 13 лет за домогательство к собственной дочери. Причем и дочь и ее мать (жена Макарова) и сам Макаров утверждали, что ничего не было. Но это не помогло.
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7k
Антон Семёныч banzai 4 часа назад
Девочка из Уфы обвинила отчима в сексуальных домогательствах. А потом призналась, что это неправда
https://yandex.ru/turbo/360tv.ru/s/news/obschestvo/devochka-iz-ufy-obvinila-otchima-v-seksualnyh-domogatelstvah-a-potom-priznalas-chto-eto-nepravda/https://yandex.ru/turbo/360tv.ru/s/news/obschestvo/devochka-iz-ufy-obvinila-otchima-v-seksualnyh-domogatelstvah-a-potom-priznalas-chto-eto-nepravda/
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78k
КомбригМэНэКолун Алексей 2 часа назад
У нас тоже одного закрыли за то, что ехал на автомобиле, остановился и пошёл отлить в придорожные кустики. А там недалеко две девчонки лет 8-9 играли и увидели этот процесс. Результат - 5 лет.
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289
Алексей КомбригМэНэКолун 45 минут назад
Поэтому я не очень одобряю всякие призывы сажать педофилов на кол.
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