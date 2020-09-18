В России очередной раз задумались о создании единого открытого реестра педофилов

С её слов вопрос уже проходит обсуждение по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Толчком к работе в этом направлении, послужило изнасилование и убийство двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.





«Мы вновь обсуждаем идею создания единого открытого реестра педофилов. Я безусловно, поддерживаю эту инициативу», — заявила Пушкина. Она напомнила, что эту же идею обсуждали почти год назад после изнасилования и убийства девятилетней девочки в Саратове. Однако, по её словам, ситуация «так и не сдвинулась с мёртвой точки».

Также депутат констатировала, что будет проблематично отслеживать действия преступников-педофилов после выхода на волю.



