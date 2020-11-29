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Чему нас научила пандемия COVID-19

Чему нас научила пандемия COVID-19 (1 фото)

Автор:
29 ноября 2020 13:57
Сообщество : Пандемия
Метки: вирус   коронавирус   короткопост   пандемия   эпидемия   
675
1
Те или иные обстоятельства заставляют пересмотреть свою дальнейшую жизнь.

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Метки: вирус   коронавирус   короткопост   пандемия   эпидемия   
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18  комментариев
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7k
Андрей Ма-С Час назад
дополню: сантехник значительно важнее артиста, современная система образования такова что нет разницы ходит в школу ученик или сидит дома, медицина доптимизировалась, надо чаще мыть руки)))
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9k
кира 2 минуты назад
Пандемия показала, что деньги можно делать на чем угодно, независимо от того, сколько людей заплатит за это своей жизнью.
Что сократить численность населения можно всего лишь объявив приоритетной одно заболевание и наплевать на все остальные.
Что понятие совесть окончательно исчезло из сознания чиновников.
Что мнение специалистов от медицины мнение важно, чем мнение чиновников.
Что можно оставить людей без работы и денег и не нести за это никакой ответственности.
Что маленькая козявка в виде вируса позволяет с легкостью устранить конкуренцию в виде малого и среднего бизнеса и прибрать все к своим рукам.
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7k
Предпенсионер 64 15 минут назад
Чему нас научила пандемия COVID-19
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7k
Предпенсионер 64 16 минут назад
Чему нас научила пандемия COVID-19
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7k
Предпенсионер 64 17 минут назад
Чему нас научила пандемия COVID-19
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1
Ольга Николаева Полчаса назад
Ничему не научила.
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16k
Марина 42 минуты назад
Зато она повыявляла кучу вирусологов, политологов, инфекционистов и других специалистов всех мастей.
Если б не корона, мы бы никогда и не узнали, сколько их у нас.
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7k
Предпенсионер 64 Марина 19 минут назад
Специфика скрытого профессионала!
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16k
Мойша Марина 3 минуты назад
Конечно . С 5-го по 11-й сидят дома и обсуждают Ковид.
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7k
Prostovopros 44 минуты назад
Пандемия, как и другие чрезвычайные ситуации, показала что в первую очередь нужны:
- медицина с врачами всех специальностей, стационарами и умением развернуть дополнительные госпитали
- инженеры, химики, физики, механики, призводственники во множестве,
- образование на всех уровнях, чтобы были первые и вторые.
А вот футболисты, артисты, политические авантюристы и прочие, получающие огромные гонорары непонятно за что (но так устроено современное общество) - даже не вторичны в таких ситуациях.
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9k
ss 46 минут назад
Про образование не согласен. Особенно если говорить о школах. В школах дети получают не только знания, но и навыки общения с другими. В высших учебных заведениях преподаватели, кроме оценки количества запиханной в голову информации, ещё могут оценивать ум студента. ("Количество знаний" не равно "ум") Оценить живость его ума.

А вот что я бы добавил в список, так это то, что внушаемость общества оказалась настолько высокой, что можно, посредством СМИ и вливания средств в управленческие структуры, легко управлять поведением огромного количества людей и таким образом бесконечно увеличивать свои прибыли.
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1k
Сергей Автор поста ss Полчаса назад
Образование же бывает не только начальное или среднее общеобразовательное. Как насчёт высшего, второго высшего, курсов повышения квалификации? Это образование вполне можно получать дистанционно.
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7k
Предпенсионер 64 Сергей 21 минуту назад
Это полуобразование на тестах! Это образование для галочки в личном деле!!!!
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8k
3.6o6pa Сергей 7 минут назад
Токарь - заочник. А чё, норм.
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9k
ss Сергей 5 минут назад
Да. Можно конечно. Но заочное образование всегда страдает качеством. По качеству между ними разница конечно меньше, чем между нормальным образованием и ЕГЭ, но, тем не менее, оно есть и достаточно велика. К тому же студент, несмотря на то, что это относительно взрослый человек, всё равно ещё учится находиться в обществе себе подобных.
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9k
ss Сергей 2 минуты назад
PS:
Вот про курсы повышения квалификации, пожалуй соглашусь.
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7k
Предпенсионер 64 59 минут назад
Чему нас научила пандемия COVID-19
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12k
Иван Час назад
особенно 2 и 5
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