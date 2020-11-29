Чему нас научила пандемия COVID-19

Источник:
Ссылки по теме:
- Людей просят держаться подальше друг от друга на расстоянии «одного небольшого медведя»
- 24% россиян откажутся от прививок от COVID-19
- Вирус бизнесу не помеха: деньги на пандемии
- Трупы вперемешку с живыми: в Сети появились кадры из индийской больницы, где лечат COVID
- "Просить горсточку крупы": протоиерей Смирнов предложил потерявшим работу россиянам побираться
Метки: вирус коронавирус короткопост пандемия эпидемия
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Что сократить численность населения можно всего лишь объявив приоритетной одно заболевание и наплевать на все остальные.
Что понятие совесть окончательно исчезло из сознания чиновников.
Что мнение специалистов от медицины мнение важно, чем мнение чиновников.
Что можно оставить людей без работы и денег и не нести за это никакой ответственности.
Что маленькая козявка в виде вируса позволяет с легкостью устранить конкуренцию в виде малого и среднего бизнеса и прибрать все к своим рукам.
Если б не корона, мы бы никогда и не узнали, сколько их у нас.
- медицина с врачами всех специальностей, стационарами и умением развернуть дополнительные госпитали
- инженеры, химики, физики, механики, призводственники во множестве,
- образование на всех уровнях, чтобы были первые и вторые.
А вот футболисты, артисты, политические авантюристы и прочие, получающие огромные гонорары непонятно за что (но так устроено современное общество) - даже не вторичны в таких ситуациях.
А вот что я бы добавил в список, так это то, что внушаемость общества оказалась настолько высокой, что можно, посредством СМИ и вливания средств в управленческие структуры, легко управлять поведением огромного количества людей и таким образом бесконечно увеличивать свои прибыли.
Вот про курсы повышения квалификации, пожалуй соглашусь.