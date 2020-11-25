Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками

Мужчина из Южной Каролины, идентифицирующий себя оленем, был доставлен в больницу на вертолёте после того, как его подстрелили двое охотников.
По словам медперсонала больницы округа Аллендейл, 31-летний Уильям Тененбаум сейчас находится в критическом состоянии.
Охотники рассказали, что Тененбаум был одет и раскрашен в цвета оленя, и на нём были рога, что делало его неузнаваемым для них, как человека.
«Впервые в жизни я увидел, как олень встал и пошёл на двух ногах. Именно тогда я произвёл прицельный выстрел», — сказал явно шокированный 72-летний Гарри Перкинс
Мать Уильяма, Мишель, рассказала, что её сын всегда был робким и с трудом заводил друзей, но он очень любит животных и природу.
«В 8 лет он считал себя дикобразом, в 12 лет белкой, а теперь оленем» - сообщила мама, местным корреспондентам.
Охотники рассказали, что Тененбаум был одет и раскрашен в цвета оленя, и на нём были рога, что делало его неузнаваемым для них, как человека.
«Впервые в жизни я увидел, как олень встал и пошёл на двух ногах. Именно тогда я произвёл прицельный выстрел», — сказал явно шокированный 72-летний Гарри Перкинс
Мать Уильяма, Мишель, рассказала, что её сын всегда был робким и с трудом заводил друзей, но он очень любит животных и природу.
«В 8 лет он считал себя дикобразом, в 12 лет белкой, а теперь оленем» - сообщила мама, местным корреспондентам.
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