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Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками

Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками (1 фото)

Автор:
25 ноября 2020 10:24
Метки: олень   охота   юмор   
675
1
Мужчина из Южной Каролины, идентифицирующий себя оленем, был доставлен в больницу на вертолёте после того, как его подстрелили двое охотников.

Источник:

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Метки: олень   охота   юмор   
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26  комментариев
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16k
babuby Час назад
Ага. А по факту, он дятел!
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1k
0lov Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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453k
Alexey Berestenko 37 минут назад
А в России, олени считают себя водителями
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11k
Yasen_Perec 44 минуты назад
Мужчина считающий себя оленем, был подстрелен двумя мужчинами считающими себя охотниками.
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4k
Roman 51 минуту назад
"In 2016, William Tenenbaum made local headlines for breaking and entering into a deer farm and allegedly sexually assaulting several animals but was later released after the owner decided to drop the charges."

Фермеры отомстили!
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18k
SerGProS 55 минут назад
Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками
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16k
babuby SerGProS 54 минуты назад
Я тоже сразу этот случай вспомнил!
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7k
Andrei Час назад
Ну, как говорится - назвался груздем, полезай в кузов. А назвался оленем - будь готов.

Теперь главный вопрос - была ли разрешена охота на оленей.
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142k
☭Cheкаво☭ Час назад
А мама не пробовала обращаться к специалистам по этому поводу..
«В 8 лет он считал себя дикобразом, в 12 лет белкой, а теперь оленем»
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1k
Светлана Минаенко ☭Cheкаво☭ 7 минут назад
Не... просто отпустила на волю....
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218
Михаил Болгов Час назад
Самое главное что такие психические расстройства не лечат потому что это его право считать себя хоть камнем, а далее я жду когда уних все заключённые выйдут на свободу ведь нельзя же осуждать тех кто по другому жить не могут, а полиция будет сажать жертв насильников и педофилов итд за то что они не дали себя изнасиловать убить, ограбить и т.д.
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1k
Афраний Час назад
Откуда такие идиоты берутся?В питомниках их разводят,что ли?
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749
Werger Афраний 21 минуту назад
Ага, разводят в питомниках и выпускают в заказники для лицензионного отстрела
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58k
Доктор Джонс Час назад
За что боролся, на то и напоролся...
«Кому велено чирикать Не мурлыкайте!
Кому велено мурлыкать Не чирикайте!
Не бывать вороне Коровою, Не летать лягушатам Под облаком!»
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5k
vitenok Час назад
Самая ржачная новость за последнее время. Печально конечно, но ведь ржачно. Парень к успеху шёл всю жизнь, начал с дикобраза.
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1k
Светлана Минаенко vitenok 6 минут назад
Белка все-таки была понижением....
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5k
Lev Asriev Час назад
Мне кажется, что в этом случае, охотник -олень намного больше, чем этот бедолага."Впервые в жизни я увидел, как олень встал и пошёл на двух ногах. Именно тогда я произвёл прицельный выстрел"...
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5k
vitenok Lev Asriev Час назад
Там дедку за семьдесят.
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5k
Lev Asriev vitenok Час назад
Может пора ружье на гвоздь повесить тогда?
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5k
vitenok Lev Asriev Час назад
Согласен.
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698
евгений Час назад
Тяжело наверное, быть оленем. Но ещё тяжелее, дикообразом
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7k
Cornho евгений Час назад
"Дикообразом" точно тяжелее. А вот дикобразом вполне.
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9k
Eltiftel Час назад
вот олень!
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9k
котегRUS Час назад
два оленя подстрелили оленя..
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3k
SSD 2 часа назад
ЗА то он теперь точно знает, что костюм хороший получился. )))
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7k
Cornho SSD Час назад
*зато
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