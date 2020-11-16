Для чего на снайперском прицеле столько перекрестий

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Линий и планки на оптике прицела – это то, что называется «прицельной сеткой». Имеется такая не только на снайперских прицелах, но и вообще на любой другой оптике, в том числе для автоматов, противотанковых гранатометах, а также средствах ведения визуального наблюдения (дальномерах). Располагается сетка в одной из фокальных плоскостей прицела, благодаря чему кажется, что она лежит на одном уровне с линзой.Рисунок прицельной сетки может иметь разные конфигурации от самой простой, например, в виде креста, и заканчивая сложным набором линий и перекрестий. Чаще всего сетку делают методом втравливания рисунка на металлической фольге или создают из проволоки прямо на линзе. Главное преимущество, которое дает любой оптический прицел благодаря сетке – это отсутствие необходимости постоянно перефокусировать глаз при изменении точки наблюдения. Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко, что очень важно для меткой стрельбы.Угольники и линии прицельной сетки нужны для того, чтобы эффективно целиться в объекты на разной дистанции. Характеристики каждой линии и уголка зависят от конфигурации конкретного прицела. Например, в оптике для СВД – ПСО-1 самый верхний уголок отвечает за возможность стрелять по целям на удалении от 0 до 1 000 метров. Второй уголок на сетке ПСО-1, который расположен ниже, увеличивает максимальную дальность на 100 метров до 1 100. Третий еще на 100 и так далее.Суть в том, что чем дальше цель, тем выше нужно задирать оружие. Тоже самое касается боковых вертикальных рисок. Только они используются для того, чтобы брать упреждение не по дальности, а по горизонту. Необходимо упреждение если цель движется и (или) дует ветер. Еще один важный элемент прицельной сетки – это странная изогнутая линия. Ее назначение очень просто – это дальномер, который позволяет наведением на цель определить, сколько (примерно) до нее метров.Важно также отметить, что к каждому прицелу идет свое руководство (наставление по стрельбе), которое подробно описывает все тонкости прицельной сетки в зависимости от характеристик конкретной оптики. Все эти значения и правила для своего оружия солдат должен знать наизусть и всегда помнить. В армиях на постсоветском пространстве солдатам-срочникам чаще всего приходится сталкиваться с двумя прицелами: ПСО-1 для СВД и ПГО-7В для РПГ-7.