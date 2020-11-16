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Для чего на снайперском прицеле столько перекрестий

Для чего на снайперском прицеле столько перекрестий (1 фото)

Автор:
16 ноября 2020 16:42
Метки: интересное   оружие   прицел   
4723
1
Наверняка каждому хотя бы в кино приходилось видеть, как выглядит прицельная сетка на оптическом прицеле снайперской винтовки. Как правило, на ней присутствует большое количество различных линий и планок. Запутаться во всех них проще простого. Оттого становится вдвойне интересно: как снайперы в этих сетках разбираются, и по какой из рисок нужно целиться, чтобы бить как «белке в глаз».

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Метки: интересное   оружие   прицел   
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13k
Александр Н. 12 часов назад
Вместо тысячи слов.
Вместо тысячи слов.
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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645
Uggla Час назад
Российские киллеры ищут клиентуру на fiski?

уже все отписались ... с кроваток и диванчиков?




Российские киллеры ищут клиентуру на fiski? уже все отписались ... с кроваток и диванчиков?
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−4
Владимир Анатолевич 2 часа назад
эта сетка (ну дальномер встроенный) это для успокоения души грешной,
как и сигнализация в авто (ну типа есть ну вроде спокойнее)

ну так и это... ну вроде можно взять необученного рекрута
дать ему винтовку с таим прицелом (базара ноль, это лучше чем ничего)

но это все равно смертник

ну помимо того что нужно знать как пользоваться прицелом (а это не каждый после высшего образования сразу въедет и запомнит) ну еще куча факторов
-ветер
-влажность
-температура патрона
-качество потрона
и самое главное... оружие боец почистил или нет перед выстрелом
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−4
Владимир Анатолевич 2 часа назад
ПСО это четырехкратный прицел
смысл СВД что б на дистанции 500-600 метров любой колхозник смог стрелять более менее точно все
это смысл ПСО-1 и СВД

не делайте из нее культа
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−4
Владимир Анатолевич 3 часа назад
встроенный дальномер в прицеле имеет смысл, если стреляешь по неподвижной мишени, иначе если дистанция 600 метров можно даже не пытаться стрелять, 99.9999% что мимо

профессионал на дистанции до 600 просто сразу знает какая дистанция, и какая "галочка" нужна

а обычные люди, пока по встроенному дальномеру будут вычислять, цель уже убежит, или что хуже первая тебе череп прострелит твой бестколковый ))))
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19k
turyst 4 часа назад
"Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко, что очень важно для меткой стрельбы."

И как мне на своём оружии,"чётко увидеть" в установленную оптику это:

"Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко, что очень важно для меткой стрельбы." И как мне на своём оружии,"чётко увидеть" в установленную оптику это:
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4k
Олег 8 часов назад
Ждем продолжения..

Ждем продолжения..
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0
Евгений Карчевский Олег 6 часов назад
Прицельная сетка хорус тремор3, дальнейшее развитие знаменитой сетки H59. Тот же принцип что и сетка в посте, только большее количество поправок, также боковые поправки продублированы по вертикали, цена маленького деления 0,2 миллирадиана (2см на 100м)
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1k
Илья Артамонов 8 часов назад
сегодня мы многое поняли
сегодня мы многое поняли
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511
Обратная сторона Луны 9 часов назад
Я не снайпер, но разве при наличии оптического прицела нужно ещё и через мушку целиться?

оптический прицел благодаря сетке – это отсутствие необходимости постоянно перефокусировать глаз при изменении точки наблюдения. Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко
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6k
Курык Марий™ 10 часов назад
Охотники за пушниной били не "КАК" белке в глаз. Это не присказка для красного словца. Это реальный метод пристрелить белку из мелкашки не испортив шкурку.

Те же, кто охотился на мелкого пушного зверя с луками, вообще использовали стрелы с мягкими тупыми наконечниками в виде тампонов. Зверька такой стрелой только оглушало. Добивали на земле поленом. Опять-таки, чтоб не портить предмет промысла. Дырявую шкурку не купят. Брак.
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1k
denis karablev Курык Марий™ 9 часов назад
Белке в глаз из мелкашки башку не снесет??
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7k
Prostovopros Курык Марий™ 4 часа назад
Охотники за пушниной использовали/ют капканы, в основном придавливающие. Про белку в глаз - это именно для красного словца. Фильм документальный есть хороший - Счастливые люди, называется. Четыре серии, но на ура.
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112
unholycorpse 10 часов назад
ржунимагу сцуко жжош пешы исчо!!!
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2k
Слава Кокаинум unholycorpse 8 часов назад
Первонах превед медвед
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4k
Ya 11 часов назад
Автор, ничего не пиши. Писать это не твоё.
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112
unholycorpse Ya 2 часа назад
пусть пишет я поржу ещё.
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299
Безумный Макс 11 часов назад
GEvpatoriya великий эксперт снайперского дела...
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2k
Андрина 12 часов назад
Интересно.
В американских ружьях типа M-24 не нужно "задирать ружье",центр сетки регулируется колесиками,смещая сетку внутри прицела.
Верхнее колесико регулирует ветер,боковое расстояние.
Так что цель всегда будет в центре прицела.
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13k
Юрий Андрина 11 часов назад
"Задирать" ружье необходимо по законам физики. Иначе пуля не долетит до цели.
По научному - нужен угол возвышения.

"Задирать" ружье необходимо по законам физики. Иначе пуля не долетит до цели. По научному - нужен угол возвышения.
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2k
Андрина Юрий 9 часов назад
Так я и пишу что вместо "задирания ружья" в американских ружьях сдвигается вниз прицел колесиками.Не понимаю почему минусуют.
Так я и пишу что вместо "задирания ружья" в американских ружьях сдвигается вниз прицел колесиками.Не понимаю почему минусуют.
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2k
Андрина 9 часов назад
То есть ружье все равно задирается,но цель постоянно в центре прицела.
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4k
Олег Андрина 8 часов назад
Сетка и предназначена для стрельбы "выносом", что избавляет от необходимости крутить барабаны, когда на это нет времени.
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1k
khvatich 12 часов назад
Уже отменили инструкцию по применению?
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910
Лёха 12 часов назад
Так "Линий и планки" или "перекрестий?
Афтара, ты,однако,определись:
Про что пишешь
На каком языке...
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7k
Otium7 12 часов назад
<<<<<возможность стрелять по целям на удалении от 0 до 1 000>>>>

От нуля, это как?
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9k
Alex Otium7 10 часов назад
Это при суициде, но там целиться особо не надо.
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−4
Владимир Анатолевич 13 часов назад
в Прицеле ПСО-1 больше галочек (тут на картинке всего три, остальные потерялись где-то
)

дистанции (верх галочки, и низ)
первая 100-200 метров
вторая 300-400 метров
третья 500-550 метров
четвертая 700 метров
пятая 925 метров

далее целиться из из СВД нет смысла
галочка уже полностью перекрывает цель, попасть невозможно
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1k
Eugene 13 часов назад
Где то читал, что диагональ сделана для определения расстояния до цели, типа сколько делений занимает чел в прицеле среднего роста 180 см.
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1k
Влад Чернов 13 часов назад
инфа для школьников годная . тем более они на каникулах
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7k
Prostovopros Влад Чернов 4 часа назад
А после школы все автоматически становятся великими снайперами? Рассказывать анекдоты про то, на что я насмотрелся в армии и в охотничьем коллективе не буду. Просто поверьте - точная стрельба, хоть с каким прицелом, даётся очень и далеко не всем. ))
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