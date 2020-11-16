Для чего на снайперском прицеле столько перекрестий

Наверняка каждому хотя бы в кино приходилось видеть, как выглядит прицельная сетка на оптическом прицеле снайперской винтовки. Как правило, на ней присутствует большое количество различных линий и планок. Запутаться во всех них проще простого. Оттого становится вдвойне интересно: как снайперы в этих сетках разбираются, и по какой из рисок нужно целиться, чтобы бить как «белке в глаз».
Линий и планки на оптике прицела – это то, что называется «прицельной сеткой». Имеется такая не только на снайперских прицелах, но и вообще на любой другой оптике, в том числе для автоматов, противотанковых гранатометах, а также средствах ведения визуального наблюдения (дальномерах). Располагается сетка в одной из фокальных плоскостей прицела, благодаря чему кажется, что она лежит на одном уровне с линзой.
Рисунок прицельной сетки может иметь разные конфигурации от самой простой, например, в виде креста, и заканчивая сложным набором линий и перекрестий. Чаще всего сетку делают методом втравливания рисунка на металлической фольге или создают из проволоки прямо на линзе. Главное преимущество, которое дает любой оптический прицел благодаря сетке – это отсутствие необходимости постоянно перефокусировать глаз при изменении точки наблюдения. Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко, что очень важно для меткой стрельбы.
Угольники и линии прицельной сетки нужны для того, чтобы эффективно целиться в объекты на разной дистанции. Характеристики каждой линии и уголка зависят от конфигурации конкретного прицела. Например, в оптике для СВД – ПСО-1 самый верхний уголок отвечает за возможность стрелять по целям на удалении от 0 до 1 000 метров. Второй уголок на сетке ПСО-1, который расположен ниже, увеличивает максимальную дальность на 100 метров до 1 100. Третий еще на 100 и так далее.
Суть в том, что чем дальше цель, тем выше нужно задирать оружие. Тоже самое касается боковых вертикальных рисок. Только они используются для того, чтобы брать упреждение не по дальности, а по горизонту. Необходимо упреждение если цель движется и (или) дует ветер. Еще один важный элемент прицельной сетки – это странная изогнутая линия. Ее назначение очень просто – это дальномер, который позволяет наведением на цель определить, сколько (примерно) до нее метров.
Важно также отметить, что к каждому прицелу идет свое руководство (наставление по стрельбе), которое подробно описывает все тонкости прицельной сетки в зависимости от характеристик конкретной оптики. Все эти значения и правила для своего оружия солдат должен знать наизусть и всегда помнить. В армиях на постсоветском пространстве солдатам-срочникам чаще всего приходится сталкиваться с двумя прицелами: ПСО-1 для СВД и ПГО-7В для РПГ-7.
Рисунок прицельной сетки может иметь разные конфигурации от самой простой, например, в виде креста, и заканчивая сложным набором линий и перекрестий. Чаще всего сетку делают методом втравливания рисунка на металлической фольге или создают из проволоки прямо на линзе. Главное преимущество, которое дает любой оптический прицел благодаря сетке – это отсутствие необходимости постоянно перефокусировать глаз при изменении точки наблюдения. Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко, что очень важно для меткой стрельбы.
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Угольники и линии прицельной сетки нужны для того, чтобы эффективно целиться в объекты на разной дистанции. Характеристики каждой линии и уголка зависят от конфигурации конкретного прицела. Например, в оптике для СВД – ПСО-1 самый верхний уголок отвечает за возможность стрелять по целям на удалении от 0 до 1 000 метров. Второй уголок на сетке ПСО-1, который расположен ниже, увеличивает максимальную дальность на 100 метров до 1 100. Третий еще на 100 и так далее.
Суть в том, что чем дальше цель, тем выше нужно задирать оружие. Тоже самое касается боковых вертикальных рисок. Только они используются для того, чтобы брать упреждение не по дальности, а по горизонту. Необходимо упреждение если цель движется и (или) дует ветер. Еще один важный элемент прицельной сетки – это странная изогнутая линия. Ее назначение очень просто – это дальномер, который позволяет наведением на цель определить, сколько (примерно) до нее метров.
Важно также отметить, что к каждому прицелу идет свое руководство (наставление по стрельбе), которое подробно описывает все тонкости прицельной сетки в зависимости от характеристик конкретной оптики. Все эти значения и правила для своего оружия солдат должен знать наизусть и всегда помнить. В армиях на постсоветском пространстве солдатам-срочникам чаще всего приходится сталкиваться с двумя прицелами: ПСО-1 для СВД и ПГО-7В для РПГ-7.
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Метки: интересное оружие прицел
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уже все отписались ... с кроваток и диванчиков?
как и сигнализация в авто (ну типа есть ну вроде спокойнее)
ну так и это... ну вроде можно взять необученного рекрута
дать ему винтовку с таим прицелом (базара ноль, это лучше чем ничего)
но это все равно смертник
ну помимо того что нужно знать как пользоваться прицелом (а это не каждый после высшего образования сразу въедет и запомнит) ну еще куча факторов
-ветер
-влажность
-температура патрона
-качество потрона
и самое главное... оружие боец почистил или нет перед выстрелом
смысл СВД что б на дистанции 500-600 метров любой колхозник смог стрелять более менее точно все
это смысл ПСО-1 и СВД
не делайте из нее культа
профессионал на дистанции до 600 просто сразу знает какая дистанция, и какая "галочка" нужна
а обычные люди, пока по встроенному дальномеру будут вычислять, цель уже убежит, или что хуже первая тебе череп прострелит твой бестколковый ))))
И как мне на своём оружии,"чётко увидеть" в установленную оптику это:
оптический прицел благодаря сетке – это отсутствие необходимости постоянно перефокусировать глаз при изменении точки наблюдения. Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко
Те же, кто охотился на мелкого пушного зверя с луками, вообще использовали стрелы с мягкими тупыми наконечниками в виде тампонов. Зверька такой стрелой только оглушало. Добивали на земле поленом. Опять-таки, чтоб не портить предмет промысла. Дырявую шкурку не купят. Брак.
В американских ружьях типа M-24 не нужно "задирать ружье",центр сетки регулируется колесиками,смещая сетку внутри прицела.
Верхнее колесико регулирует ветер,боковое расстояние.
Так что цель всегда будет в центре прицела.
По научному - нужен угол возвышения.
Афтара, ты,однако,определись:
Про что пишешь
На каком языке...
От нуля, это как?
дистанции (верх галочки, и низ)
первая 100-200 метров
вторая 300-400 метров
третья 500-550 метров
четвертая 700 метров
пятая 925 метров
далее целиться из из СВД нет смысла
галочка уже полностью перекрывает цель, попасть невозможно