От вандализма до погружения в скотообразное состояние – один шаг

Факт осквернения подростками воинского мемориала в Ельце накануне запечатлели камеры городского видеонаблюдения. Пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет бросали в Вечный огонь окурки, жгли венки и справляли нужду.
Следственное управление Следственного комитета России по региону уже начало разбирательство, самому старшему из участников преступления может грозить до трех лет лишения свободы, младших в силу возраста к ответственности привлекать не будет.
Что может быть в головах у детей, ведущих себя подобным образом на могиле тех, благодаря кому сегодня они вообще имеют возможность жить? Понятно, что в данном случае речь идет о явно неблагополучных семьях. Никаких скрытых мотивов их поступок не имеет. Он – прямое следствие их воспитания, точнее – его отсутствия.
Все вандалы – выходцы из цыганских недавно обосновавшихся в городе родственных кочевых цыганских семей. Стоят на учете как находящиеся в опасном социальном положении. 17-летний подросток с трудом может читать и писать. Его мать имеет судимость за воровство, неоднократно привлекалась к ответственности и за неисполнение родительских обязанностей.
Ясно, что она вряд ли рассказывала сыну о нацистах, задумавших истребить цыган как расово неполноценных. О том, как цыганских детей и стариков сжигали в печах, душили в газовых камерах, как над ними ставили бесчеловечные медицинские опыты. О том, как конец этому положила Красная армия ценой гибели миллионов своих солдат и офицеров…
Этот случай наглядно демонстрирует, что происходит с теми, кто не хочет знать свою историю. От их памяти не остается и следа. Они становятся тупыми животными, готовыми мочиться на могилы героических предков и вообще всех, кто когда-то, как бы пафосно это не звучало, отдал свою жизнь ради их жизней.
Сомнительно, что задержанные подростки смогут вынести из этой ситуации какой-то морально-нравственный урок. Однако его получат другие. Те, кто начитавшись различных альтернативных псевдоученых и их версий исторических событий, которые в последнее время активно распространятся прозападными НКО, готов поверить в самые невероятные домыслы и поставить под сомнение героизм своих дедов и прадедов.
Кстати, по замыслу одного из главных идеологов нацизма Геббельса, на оккупированных территориях первым делом надлежало сносить памятники. Тем самым планировалось заставить народ забыть достижения своих предков. А, как известно, историческая память – одна из главных составляющих национального самосознания. Нет памяти – нет народа, есть биомасса, которую легко поработить и внушить ей все, что угодно
Что может быть в головах у детей, ведущих себя подобным образом на могиле тех, благодаря кому сегодня они вообще имеют возможность жить? Понятно, что в данном случае речь идет о явно неблагополучных семьях. Никаких скрытых мотивов их поступок не имеет. Он – прямое следствие их воспитания, точнее – его отсутствия.
Все вандалы – выходцы из цыганских недавно обосновавшихся в городе родственных кочевых цыганских семей. Стоят на учете как находящиеся в опасном социальном положении. 17-летний подросток с трудом может читать и писать. Его мать имеет судимость за воровство, неоднократно привлекалась к ответственности и за неисполнение родительских обязанностей.
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Ясно, что она вряд ли рассказывала сыну о нацистах, задумавших истребить цыган как расово неполноценных. О том, как цыганских детей и стариков сжигали в печах, душили в газовых камерах, как над ними ставили бесчеловечные медицинские опыты. О том, как конец этому положила Красная армия ценой гибели миллионов своих солдат и офицеров…
Этот случай наглядно демонстрирует, что происходит с теми, кто не хочет знать свою историю. От их памяти не остается и следа. Они становятся тупыми животными, готовыми мочиться на могилы героических предков и вообще всех, кто когда-то, как бы пафосно это не звучало, отдал свою жизнь ради их жизней.
Сомнительно, что задержанные подростки смогут вынести из этой ситуации какой-то морально-нравственный урок. Однако его получат другие. Те, кто начитавшись различных альтернативных псевдоученых и их версий исторических событий, которые в последнее время активно распространятся прозападными НКО, готов поверить в самые невероятные домыслы и поставить под сомнение героизм своих дедов и прадедов.
Кстати, по замыслу одного из главных идеологов нацизма Геббельса, на оккупированных территориях первым делом надлежало сносить памятники. Тем самым планировалось заставить народ забыть достижения своих предков. А, как известно, историческая память – одна из главных составляющих национального самосознания. Нет памяти – нет народа, есть биомасса, которую легко поработить и внушить ей все, что угодно
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Почему отменили телесные наказания????
Кнута родителям.
И они сразу, как только шкуру зарастят, начнут заниматься воспитанием.
Вот как ни крути - лучшего макаренко чем физическое наказание не придумали!
Как вы не осуждайте ,что типа нетолерантно бить детей.
Слова - это слова... а вот когда полновесный лещ, то это прям в подкорку правило - так делать низзя!!