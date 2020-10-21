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От вандализма до погружения в скотообразное состояние – один шаг

От вандализма до погружения в скотообразное состояние – один шаг (1 фото)

Автор:
21 октября 2020 19:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: вов   история   россия   
511
1
Факт осквернения подростками воинского мемориала в Ельце накануне запечатлели камеры городского видеонаблюдения. Пятеро детей в возрасте от 7 до 17 лет бросали в Вечный огонь окурки, жгли венки и справляли нужду.

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Метки: вов   история   россия   
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22  комментария
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284
На хер ЗАПАД! Час назад
Судя по фотке,одни черножопые
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62
чокнутый 23 минуты назад
че с неандертальцев взять?! их и так бог наказал..
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5k
Игорь Полчаса назад
Цыганье
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6k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Специально зашёл в пост посмотреть - дети или цыгане
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958
мега гон 57 минут назад
все ненавидят цыган! но ведь сами они виноваты в этом, переселить их на не обитаемый остров, они там и часа не проживут
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6k
kaboza Час назад
принудительно кастрировать
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6k
kaboza Час назад
уроды
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2k
Вновь открывшийся файл Час назад
Немцы считали цыган, как "расово неполноценных". И, что ошибались?
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11k
Yasen_Perec Час назад
От вандализма до погружения в скотообразное состояние – один шаг
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19k
предводитель дворянства! Час назад
Чаврики скоты по определению...
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6k
Михалыч 2 часа назад
Надо их вернуть Индии. Всех кто не работает официально. Из этого народа, хорошо если 5% нормальных, адекватных людей.
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Бесполезные существа!!!
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2k
Allmaster 2 часа назад
Ну почему!
Почему отменили телесные наказания????
Кнута родителям.
И они сразу, как только шкуру зарастят, начнут заниматься воспитанием.
Вот как ни крути - лучшего макаренко чем физическое наказание не придумали!
Как вы не осуждайте ,что типа нетолерантно бить детей.
Слова - это слова... а вот когда полновесный лещ, то это прям в подкорку правило - так делать низзя!!
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2k
Александр 2 часа назад
Редкостные скоты.
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9k
Олегbl4 2 часа назад
И за все время никто мимо не прошел, замечание не сделал?
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15k
SolomonA Олегbl4 2 часа назад
Не то, чтобы их боялись, но с ними не связываются. Ругаться - бесполезно. Стрелять - нельзя, посадят, как за людей.
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9k
Олегbl4 SolomonA Час назад
Так ведь и никто не позвонил в полицию, как я понял.
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11k
Пумба 2 часа назад
От вандализма до погружения в скотообразное состояние – один шаг
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15k
SolomonA 2 часа назад
Это цыгане. У них переход в то самое состояние, про которое написано в заголовке уже завершен. Нация-паразит.
Ссылка www.youtube.com
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