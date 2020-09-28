Протерли ноутбук за 17 300 рублей: история жесткого развода

Меня зовут Марина и я из Саратова. Работаю на фрилансе, арендуем с ребятами офис – что-то вроде коворкинга. Был вечер пятницы, ничего не предвещало беды, как у меня гаснет ноутбук (Asus). А мне, как назло, до субботы нужно было сдать большой проект (кровь из носа).



На часах 17:00, ребята, с которыми я сижу в кабинете, уже ехали – помощи ждать неоткуда… Ну, думаю я, надо звонить в сервисные центры. Позвонила, поняла, приняла. По всем телефонам стандартный ответ – «Вечер пятницы, вы серьезно? Приходите завтра, мы все починим».





Но мне же надо сегодня, поэтому я не остановилась. Нашла в Яндексе рекламу какой-то экстренной компьютерной помощи, набрала… ииии… через 20 минут мой «спаситель» уже стоял на пороге офиса. Два часа он тыкался с ноутбуком: пылесосил, протирал, чем-то пикал (честно, я не разбираюсь). В итоге аппарат завелся. Мастер быстро собрал все инструменты и попросил с ним рассчитаться. Честно, я даже села от неожиданности, так меня накрыла информация о сумме. 17 300 рублей!



Делать нечего – отдала. Откуда я знала, что данная работа не стоит таких денег. Но в воскресенье мне открыли на все глаза. В гостях была подруга с мужем (он у нее компьютерщик). Осмотрел мой ноутбук снаружи и изнури, а потом с улыбкой сказал, что мне за 17 300 его помыли, поменяли термопасту и заменили зарядное устройство. А, как оказалось, дело было именно в последнем - заряднике. Резюмируя, ремонт мог обойтись в 1000 рублей, я отдала в 17 раз больше.



И ведь носит земля русская таких разводил? Что мне еще было делать, если я в этом не разбираюсь? Эх, нельзя в наше время надеяться на честность людей… Печаль.



Автор /Марина/