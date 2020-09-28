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Протерли ноутбук за 17 300 рублей: история жесткого развода

Протерли ноутбук за 17 300 рублей: история жесткого развода (1 фото)

Автор:
28 сентября 2020 08:55
Сообщество : Истории
Метки: девушки   история   компьютер   мошенники   обман   опыт   развод   
1572
1
Никогда не думала, что попадусь на подобный развод, но это со мной случилось – каюсь. В данном посте я хочу рассказать вам свою печальную историю, которая станет для многих уроком.

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Метки: девушки   история   компьютер   мошенники   обман   опыт   развод   
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11k
Колька Валеркин сын 56 минут назад
Ну ведь ясно же сказали: "Вечер пятницы!" у кого-то он явно удался
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4k
Дмитрий 14 секунд назад
Ну это еще хорошо хоть помыл))) Если по- теме то я не понимаю как такое можно вообще придумывать. Ситуация конечно может и жизненная но концовка совсем все смазала. Муж подруги сказал что проблема была в заряднике, это значит что ноут работал от батарейки, это значит что ноут активно ругался на пользователя когда начал разряжаться, не заметить сообщений в стиле "дура, поставь меня на зарядку" очень сложно, да и экран гаснет не сразу а перед разрядом просто тухнет сильно, этого она тоже не заметила? Ну а если это все она видела и не поняла что проблема именно с питанием то она не дура, а тупая как самокат. И 17 косарей с нее мало взяли.
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1k
DarkMan666 4 минуты назад
Странное у вас понимание "развода". Человек в пятницу вечером за 20 минут прилетел и сделал работу. За свою работу он вправе просить столько сколько считает нужным. Не нравится - сиди жди до завтра, ищи другого исполнителя или новый девайс покупай. Если муж подруги такой умный и за 1000 мог все сделать - что ж не сделал? Был занят конечно же. А этот приехал и сделал.
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775
Руслан Новак 7 минут назад
После тех слов которые она употребляет, что то вроде "коворкинга" я бы её тоже так надул.
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12k
Юрий 7 минут назад
Почистили, протёрли- понятно. Вопрос- где поменяли термопасту? Может он и процессор поменял?
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13k
Alex ASK 8 минут назад
Попахивает п..жом вот это "помыли, поменяли термопасту".
Чтобы увидеть замененную термопасту, надо радиатор снять и потом заново на свежую термопасту сажать. Вряд ли "муж подруги" это сделал, когда приехал к авторше сего опуса в гости.
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24k
Fat Lynx 9 минут назад
Так надо было сразу звонить мужу подруги! Он бы и денег не взял бы вообще... натурой взял бы
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4k
Олег Данилов 11 минут назад
Так в чем мошенство?
Ноутбук таки заработал ...
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 21 минуту назад
у подруги муж компьютерьщик так нет надо искать кого то,я поражён вашей неудачей,э какая вы простофиля)))
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4k
Владимир 21 минуту назад
Мне кажется у всех есть хоть 1 знакомый айтишник. Если ты конечно не интроверт.
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1k
Daggers D. Владимир 15 минут назад
А у некоторых он даже муж.
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65
Морли Дотс Daggers D. 4 минуты назад
"Саш, привет, у меня ноутбук сломался, ты можешь приехать и трахнуть меня?)"
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9k
El Niño 23 минуты назад
Ударить молотком - 1 рубль; знать, куда ударить молотком - 99 рублей; узнать прайс-лист - бесплатно; выставить себя дурой - бесценно!
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11k
робт Полчаса назад
так мило... фрилансер фрилансера разводилой назвал
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9k
Олегbl4 Полчаса назад
А муж подруги что?
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18k
Виталий Касандров Полчаса назад
...Работаю на фрилансе, арендуем с ребятами офис – что-то вроде коворкинга.... планктон самая любимая пища длч мошенников всех мастей, .
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18k
Батончик с маком 36 минут назад
а зачем платить? видимо знакомых мужиков нету чтоб е.бло мошеннику подрихтовать.
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429
Антон Полоскун 37 минут назад
А в чём развод то? Как там в притче было - удар стоит 1 рупь, а знание куда ударить 999. Плюс срочность и дурость(потому как не заметить, что пропал индикатор сети это надо в глаза долбиться).
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17k
BillyBonzz 39 минут назад
Протерли ноутбук за 17 300 рублей: история жесткого развода
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12k
Владислав Грецов 43 минуты назад
вечер пятницы....
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5k
Игорь 43 минуты назад
а сразу спросить - сколько будет стоить ремонт - не судьба?
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43k
noName 45 минут назад
Я вот честно не понмаю таких людей:просить озвучивать действия и их ценники,не судьба?
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57k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Чтобы не развели - учите матчасть!
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