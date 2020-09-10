FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3289 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Фото > Сообщество Факты 
Десять интересных фактов об электричестве

Десять интересных фактов об электричестве (1 фото)

Автор:
10 сентября 2020 04:26
Сообщество : Факты
Метки: интересное   факты   электричество   
1019
1
Десять интересных фактов об электричестве

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: интересное   факты   электричество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Acu900 5 часов назад
Теперь понятно почему люди подсознательно боятся ходить к дантистам. Они (дантисты) еще те изобретатели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Ингеборг Дапкунайтович 3 часа назад
Ещё один интересный факт вспомнил) Постоянный ток это тот же самый переменный ток, но у которого заблокировали все "отрицательные" колебания, оставив только "положительные")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 4 часа назад
>> Скорость электрического тока
Смотря что считать скоростью тока в данной ситуации. Скорость распространения фронта электромагнитной волны (скорость распространения электрического тока - начала движения электронов) - да, а вот скорость дрейфа зарядов очень мала. Она зависит от материала проводника, массы и заряда частиц, окружающей температуры, приложенной разности потенциалов. За 1 секунду электроны в проводнике перемещаются за счет упорядоченного движения меньше чем на 0.1 мм - в 20 раз меньше скорости улитки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Ингеборг Дапкунайтович 4 часа назад
Ещё интересный факт, что у электричества по сути нет отрицательного заряда, заряд всегда положительный, просто электричество движется в одну сторону и в другую и всё) как лево и право, а обозначения + и - тоже были случайным образом распределены, таким образом движение в одну сторону обозначили плюсом, а оставшуюся - оставшимся символом) не более
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
590
sam Ингеборг Дапкунайтович 4 часа назад
По этому правильнее фаза и ноль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
583
Павел sam 4 часа назад
Оба в школу бегом марш! Изучать постоянный ток. Физика, 6-ой класс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
177
NipRet 3 часа назад
Главное - наверняка ни тени сомнения. Фаза и ноль, у "электричества" нет заряда, туда сюда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Новые и популярные способы обмана, с которыми столкнулись наивные отпускники (4 фото) Одежда цвета флага — красота, патриотизм или кощунство? Одежда цвета флага — красота, патриотизм или кощунство? Высшая мера: страны, которые до сих пор практикуют смертную казнь Высшая мера: страны, которые до сих пор практикуют смертную казнь 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали 20 внезапных исторических снимков с фактами, о которых вы, вероятно, не знали 10 забавных и невероятных видео о работе собак-пастухов 10 забавных и невероятных видео о работе собак-пастухов 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали
GEvpatoriya
Живу в Крыму
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8406



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
3
108
"Отдай бесплатно или за интим, тварь!": убойнейшие чаты с покупателями
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
1
108
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как варить рис в кастрюле на воде
4
13
Как варить рис в кастрюле на воде
4 общих способов пополнить свою банковскую карту без проблем
0
9
4 общих способов пополнить свою банковскую карту без проблем
На голодный желудок смотреть не рекомендуется (видео)
На голодный желудок смотреть не рекомендуется (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
2
35

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#общество#россия#грибы#разное#комментарии#полезно#война
#фото#факты#животные#сша#СССР#дтп#шоу бизнес#оружие#полиция#вторая мировая война
#прикол#история#ефремов#подборка#белоруссия#люди#авария#позитив#суд#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться