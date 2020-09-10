Десять интересных фактов об электричестве

1. Первый удар током. Впервые данные о людях, получивших удары током, появились в древнеегипетских текстах в 2750 году до нашей эры. Всему виной рыбы! Да, именно рыбы! В частности, электрический сом, способный выдавать импульсы тока до 360 Вольт. В последствии люди стали использовать эту особенность для лечения головной боли, подагры и некоторых других болезней, и их проявлений. В некоторых регионах до сих пор этих рыб используют в народной медицине. Есть и более опасные рыбы, например, электрический угорь, способный выдавать импульсы до 600 Вольт.



2. Электричество и скорость света. Скорость электрического тока практически равна скорости света. Что и доказал забавным опытом физик Жан-Антуан Нолле. В 1746 году, когда всё это ещё не было известно, вышеупомянутый французский священник и физик (странное сочетание) захотел измерить скорость тока экспериментально. Он расставил 200 монахов, соединённых друг с другом железными проводниками по окружности, длиной свыше полутора километров, а затем разрядил в эту цепь батарею из лейденских банок, изобретённых годом ранее. Как вы думаете, что произошло? Нет! Все остались живы. Все монахи среагировали на ток в одно мгновение, что убедило Нолле в высоком значении искомой величины.



3. Помощь богов. Одним из самых мощных природных поставщиков электричества являются молнии. Наши далёкие предки считали, что молния, ударившая в конкретный участок, была указателем на источник воды и что именно в этом месте лучше рыть колодец.



4. Первая казнь электрическим током. Вопреки мнению широкого круга людей, Томас Эдисон создал электрический стул не для казни, а для того, чтобы просто показать опасность переменного тока. А вот создателем электрического стула для умерщвления был (никогда бы не подумал…) дантист, из города Буффало штата Нью-Йорк – Альберт Саутвик. Однажды Альберт увидел, как к оголенным проводам прикоснулся один из жителей Буффало. Тот человек умер, как подумал тогда Саутвик, мгновенно и безболезненно. Это навело его на мысль о том, что казнь с применением электричества может заменить, негуманное, применявшиеся в то время повешение и расстрел. Но сначала Саутвик предложил главе Общества по защите животных использовать электричество для того, чтобы избавляться от ненужных животных, вместо того чтобы топить их. И эта идея тому очень понравилась. После многочисленных испытаний на животных, была проведена первая смертная казнь осуждённого. Кстати, не очень успешно.



5. И смех и грех или кара небесная. В истории тюрем имеются два самых известных случая, когда подсудимым изменяли меру наказания со смертной казни на пожизненное заключение, но от судьбы не уйдёшь и смерть все равно находила их. В 1989 году Майкл Андерсон Годвин, сидя на металлическом унитазе в своей камере и одновременно ремонтируя телевизор, сам себе устроил электрический стул. Замыкание произошло, когда он перекусил проводок. В 1997 году похожее происшествие случилось с другим заключённым – Лоуренсом Бейкером — он тоже сел на металлический унитаз, смотря телевизор в самодельных наушниках. Наверное, любил слушать электронную музыку.





6. Вода и электричество. Все мы знаем, что вода является хорошим проводником электричества — именно поэтому, например, нельзя купаться во время грозы, так как можно стать жертвой попавшей в водоём молнии. Однако не все знают, ток проводят не сами молекулы воды, а содержащиеся в воде примеси, ионы различных минеральных солей. А вот дистиллированная вода, в которой почти нет солей, является диэлектриком.



7. Первые исследования. Одним из первых, пытавшихся получить электричество ещё в 600 году до нашей эры был мудрейший из мудрых греческий филосов Фалес. Греческие женщины пользовались веретеном, сделанным из янтаря или как минимум украшенным им. Из-за трения шерстяной пряжи о веретено янтарь приходил в особое состояние, в котором он сначала притягивал, а затем отталкивал от себя отделявшиеся от шерсти мелкие волокна. Как вы поняли, речь идёт о статическом электричестве. Фалес стал первым, кто попытался осмыслить эту способность янтаря обладать кратковременной силой притяжения. Фалес сопоставлял эту особенность со свойством куска магнитной руды притягивать железные опилки.



8. Первая батарейка. Первая «батарейка», обнаруженна Кёнигом близ Багдада в июне 1936 года (в некоторых источниках говорится, что в 1938 году). Багдадская батарейка, также известная как Селевкийская ваза — месопотамский артефакт парфянского периода, который вслед за его первооткрывателем — немецким археологом Вильгельмом Кёнигом, считают древним гальваническим элементом - батарейкой, созданным за 2000 лет до рождения всем известного Алессандро Вольта. В наше время багдадская батарейка находится в Национальном музее Ирака. Вильгельм Кёниг в своей книге «В потерянном раю» даёт такое описание багдадской батарейке: «… верхний конец стержня примерно на сантиметр выступал над цилиндром и был покрыт тонким, светло-желтым, но полностью окисленным слоем металла, по виду похожего на свинец. Нижний конец железного стержня не доставал до днища цилиндра, на котором находился слой асфальта толщиной примерно три миллиметра.



9. Мифология. Практически у всех народов в мифологии можно услышать о богах – громовержцах, способных метать молнии, т.е. способными властвовать над электричеством. Например, у греков таким богом был Зевс, у индусов - Агни, который даже умел сам превращаться в молнию, у славян – это был покровитель князя и дружины в древнерусском языческом пантеоне - бог Перун, а у скандинавских народов - Тор.



10. Электричество в человеке. В организме человека присутствуют множество химических веществ, например: кислород, калий, магний, кальций или натрий, реакции которых друг с другом способствуют возникновению электрической энергии. Так же, это происходит в процессе так называемого «клеточного дыхания», говоря простым языком, извлечения клетками тела энергии, необходимой для жизнедеятельности. Каждая из молекул этих химических веществ может создавать отрицательный или положительный электрический заряд. Например, в сердце человека есть клетки, которые в процессе поддержания сердечного ритма поглощают натрий и выделяют калий, что создаёт в клетке положительный заряд. Когда заряд достигает определённого значения, клетки обретают способность воздействовать на сокращения сердечной мышцы. Именно эти импульсы улавливает аппаратура ЭКГ в поликлиниках.