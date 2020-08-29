Несколько интересных и занимательных медицинских фактов

Как и в любом другом виде деятельности, в медицине можно найти множество фактов, которые будут интересны не только узкому кругу специалистов, но и широкой аудитории. К таким атрибутам относятся, например, необычные случаи, забавные истории, интригующие цифры, редкие патологии, уникальные операции и многое другое. Предлагаем вам познакомиться с несколькими интересными и занимательными медицинскими фактами.
1. Самая высокая температура тела — 46,5°С
Самая высокая температура тела была зафиксирована 10 июля 1980 г. у 52-летнего Уилли Джонса, получившего тепловой удар. Он поступил в больницу «Грейди Мемориал» в Атланте, штат Джорджия, США, где и был зафиксирован рекорд: температура тела в 46,5°С. Из больницы пациент был выписан только через 24 дня. Существует также зеркальное «достижение»: 23 февраля 1994 у 2-летней канадской девочки, проведшей 6 часов на морозе, была зафиксирована самая низкая в мире температура тела 14,2 °C.
2. Наркотики считались лекарством
Многие известные наркотики изначально считались лекарством. Например, героин был выведен на рынок в 1898 году немецкой компанией Bayer AG как средство от детского кашля и продержался в таком статусе целых 15 лет. Зигмунд Фрейд лично «проверил» на себе свойства кокаина и начал пропагандировать его как лекарство ото всего подряд: от депрессии, сексуальных расстройств, сифилиса и алкоголизма. В 1880 году кокаин свободно продавался для борьбы с простудой, невралгией, головной болью и бессонницей. Забавно, но примерно в то же время кока-колу использовали как средство от боли в желудке.
3. Английская булавка
2533 инородных тела, в том числе 947 английских булавок, было обнаружено в июне 1927 г. в желудке 42-летней женщины, страдавшей навязчивым заглатыванием предметов. Она жаловалась всего лишь на несильную боль в животе. Ещё до этого случая, 30 марта 1895 года в одной из больниц Великобритании из тела человека был извлечен самый тяжелый предмет, когда-либо удалявшийся из желудка. Волосяной ком весом 2,35 кг. находился в животе 20-летней девушки, которая также страдала навязчивым заглатыванием.
4. «Кролик умер»
В английском языке о положительном результате теста на беременность говорят «кролик умер» (the rabbit died), так как первые такие тесты действительно были связаны с убийством пушистых зверьков. Способ определения беременности по наличию в моче гормона хорионического гонадотропина был изобретён в 1927 году, но тогда ещё не умели исследовать свойств урины. Полученную мочу вводили самкам кроликов, мышей и лягушек, после чего убивали их и по изменению яичников «жертвы» определяли, станет ли женщина в скором будущем мамой или нет.
5. Австралиец сдал кровь 1000 раз
74-летний австралиец Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь почти 1000 раз. Антитела в его редкой группе крови помогают выжить новорожденным с тяжёлой формой анемии. Всего благодаря донорству Харрисона, по приблизительным подсчётам, удалось спасти более 2 миллионов младенцев.
6. 15 ванн крови
1080 литров донорской крови было перелито страдавшему гемофилией Уоррену Джиричу во время операции на сердце в одной из чикагских клиник в 1970 году. Это почти 15 полных ванн.
7. Самое распространенное в мире заболевание
Самым распространенным в мире заболеванием является зубной кариес, в некоторых районах мира им поражены 100% населения. Подсчитано, что в Великобритании 13% жителей теряют свои зубы в возрасте до 21 года. А вот самая редкая болезнь в мире называется «куру» или «смеховая болезнь». Ей подвержено лишь одно новогвинейское племя, а инкубационный период составляет до 30 лет. Однако каждый новый случай приводит к летальному исходу. Слово «куру» на языке племени форе имеет два значения — «дрожь» и «порча». Распространялся недуг через ритуальный каннибализм.
8. Птицы доставляют в больницы кровь
Почтовые голуби в наши дни не используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удалённых районах Англии и Франции птицы доставляют в больницы пробы крови. А наркодельцы запускают целые стаи голубей для доставки героина из Афганистана в Пакистан.
9. «Абракадабра» от сонной лихорадки
Заклинание «абракадабра» (лат. abracadabra) впервые было упомянуто в трудах Серена Саммоника, который жил во 2 веке н.э. и был врачом римского императора Септимия Севера (по другим данным: Каракаллы). Согласно записям, этим словом можно было вылечить сенную лихорадку. Заклинание следовало записать на амулете в столбик 11 раз, каждый раз отнимая последнюю букву, чтобы получился треугольник (основанием вверх). Такая запись должна была постепенно ослаблять силу злого духа и способствовать выздоровлению больного.
10. «Понедельник — день тяжелый»
Согласно статистике, по понедельникам случается на 25% больше травм спины и на 33% больше сердечных приступов. Именно в этот день нам всем следует быть особенно осторожными
Самая высокая температура тела была зафиксирована 10 июля 1980 г. у 52-летнего Уилли Джонса, получившего тепловой удар. Он поступил в больницу «Грейди Мемориал» в Атланте, штат Джорджия, США, где и был зафиксирован рекорд: температура тела в 46,5°С. Из больницы пациент был выписан только через 24 дня. Существует также зеркальное «достижение»: 23 февраля 1994 у 2-летней канадской девочки, проведшей 6 часов на морозе, была зафиксирована самая низкая в мире температура тела 14,2 °C.
2. Наркотики считались лекарством
Многие известные наркотики изначально считались лекарством. Например, героин был выведен на рынок в 1898 году немецкой компанией Bayer AG как средство от детского кашля и продержался в таком статусе целых 15 лет. Зигмунд Фрейд лично «проверил» на себе свойства кокаина и начал пропагандировать его как лекарство ото всего подряд: от депрессии, сексуальных расстройств, сифилиса и алкоголизма. В 1880 году кокаин свободно продавался для борьбы с простудой, невралгией, головной болью и бессонницей. Забавно, но примерно в то же время кока-колу использовали как средство от боли в желудке.
3. Английская булавка
2533 инородных тела, в том числе 947 английских булавок, было обнаружено в июне 1927 г. в желудке 42-летней женщины, страдавшей навязчивым заглатыванием предметов. Она жаловалась всего лишь на несильную боль в животе. Ещё до этого случая, 30 марта 1895 года в одной из больниц Великобритании из тела человека был извлечен самый тяжелый предмет, когда-либо удалявшийся из желудка. Волосяной ком весом 2,35 кг. находился в животе 20-летней девушки, которая также страдала навязчивым заглатыванием.
4. «Кролик умер»
В английском языке о положительном результате теста на беременность говорят «кролик умер» (the rabbit died), так как первые такие тесты действительно были связаны с убийством пушистых зверьков. Способ определения беременности по наличию в моче гормона хорионического гонадотропина был изобретён в 1927 году, но тогда ещё не умели исследовать свойств урины. Полученную мочу вводили самкам кроликов, мышей и лягушек, после чего убивали их и по изменению яичников «жертвы» определяли, станет ли женщина в скором будущем мамой или нет.
5. Австралиец сдал кровь 1000 раз
74-летний австралиец Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь почти 1000 раз. Антитела в его редкой группе крови помогают выжить новорожденным с тяжёлой формой анемии. Всего благодаря донорству Харрисона, по приблизительным подсчётам, удалось спасти более 2 миллионов младенцев.
6. 15 ванн крови
1080 литров донорской крови было перелито страдавшему гемофилией Уоррену Джиричу во время операции на сердце в одной из чикагских клиник в 1970 году. Это почти 15 полных ванн.
7. Самое распространенное в мире заболевание
Самым распространенным в мире заболеванием является зубной кариес, в некоторых районах мира им поражены 100% населения. Подсчитано, что в Великобритании 13% жителей теряют свои зубы в возрасте до 21 года. А вот самая редкая болезнь в мире называется «куру» или «смеховая болезнь». Ей подвержено лишь одно новогвинейское племя, а инкубационный период составляет до 30 лет. Однако каждый новый случай приводит к летальному исходу. Слово «куру» на языке племени форе имеет два значения — «дрожь» и «порча». Распространялся недуг через ритуальный каннибализм.
8. Птицы доставляют в больницы кровь
Почтовые голуби в наши дни не используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удалённых районах Англии и Франции птицы доставляют в больницы пробы крови. А наркодельцы запускают целые стаи голубей для доставки героина из Афганистана в Пакистан.
9. «Абракадабра» от сонной лихорадки
Заклинание «абракадабра» (лат. abracadabra) впервые было упомянуто в трудах Серена Саммоника, который жил во 2 веке н.э. и был врачом римского императора Септимия Севера (по другим данным: Каракаллы). Согласно записям, этим словом можно было вылечить сенную лихорадку. Заклинание следовало записать на амулете в столбик 11 раз, каждый раз отнимая последнюю букву, чтобы получился треугольник (основанием вверх). Такая запись должна была постепенно ослаблять силу злого духа и способствовать выздоровлению больного.
10. «Понедельник — день тяжелый»
Согласно статистике, по понедельникам случается на 25% больше травм спины и на 33% больше сердечных приступов. Именно в этот день нам всем следует быть особенно осторожными
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Метки: интересное медицина факты
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Хотелось бы услышать комментарии медиков. Насколько мне известно, кровь сворачивается при 42-с-маленьким-хвостиком градусах, а никак не при 46,5. А свернувшаяся кровь по венам, пардон, не бежит...
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Мож, поршнем бояна толкали?
Therefore, our hypothesis was to determine the temperature in which blood plasma protein degradation occurs after 2 hours of heat exposure. As a result, blood plasma proteins were exposed to heat in the 37-50 C range for 2 hours.
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Protein degradation was first detected between 43-45 C of heat exposure.
...
This study supports the practice of monitoring the heat exchanger between 40-42 C for the warming phase of the patient or until the arterial blood is at 37 C to prevent denaturation of plasma proteins since temperatures 45 C for 2 hours showed degradation of a ~15kDa LMW plasma protein.
...
The data presented herein support that there is no significant measurable protein denaturation at temperatures below 43 C, therefore, the maximum water bath temperature should be held at 40-42 C to provide a margin of safety when rewarming the arterial blood.
Они наблюдали небольшие признаки денатурации выше 42, но основные проблемы были после 2 часов выше 45.
И абстинентность, кстати, не влияет на легкость хождения на работу - на нее в любой день недели ходить тяжело...
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С Ковидом такое не пробовали?
Смех смехом, а песда кверху мехом...у меня, у сына, у дочки, у жены, у брата и всей его семьи (жена и двое детей) оказался иммунитет к Короне.
По работе приходилось общаться с носителями и с заболевшими. У меня через квартиру сосед переболел. У брата из 4-х квартир на площадке - в двух оказались ковидные...
По работе что он, что я пересекались с носителями.
Оба ездим в командировки. Завод (принимающая сторона) при каждой поездке хочет видеть результаты теста.
Каждый раз отрицательный.
Хотя брат ездит по Уралу и восточнее, а я - по ЦФО.
Семьи (слава Богу) здоровы.
Регулярно проверяемся.
Врачи говорят, что иммунитет.