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Несколько интересных и занимательных медицинских фактов

Несколько интересных и занимательных медицинских фактов (1 фото)

Автор:
29 августа 2020 00:24
Метки: интересное   медицина   факты   
369
1
Как и в любом другом виде деятельности, в медицине можно найти множество фактов, которые будут интересны не только узкому кругу специалистов, но и широкой аудитории. К таким атрибутам относятся, например, необычные случаи, забавные истории, интригующие цифры, редкие патологии, уникальные операции и многое другое. Предлагаем вам познакомиться с несколькими интересными и занимательными медицинскими фактами.

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Метки: интересное   медицина   факты   
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17  комментариев
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120
LaMary 5 часов назад
Не поняла про мертвого кролика... Он же был бы мертв вне зависимости от результата теста.
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1k
Alexandr 4 часа назад
Что у них за ванны такие? 1080/15 равно 72 литра. В обычную чугунную ванну 170 см входит более 200л.
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7k
Кыся 5 часов назад
Даже лень обсуждать. Это бред, чистый бред. Здесь факты смешаны с херней. Кокс действительно был лекарством, и, да, он помогал. Еще бы! А вот кока-кола была изобретена лишь в 1886 году, и она никак не могла относиться к написанному.
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65
Redkiytip 5 часов назад
7. Самое распространенное в мире заболевание. Спросил об этом у сестры медика, она не угадала :)
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3k
Дмитрий Григорьев Redkiytip 5 часов назад
Я вообще не думал, что кариес это болезнь. Ну ясно, зубы со временем разрушаются. Тогда можно и старость назвать болезнью.
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1k
Alexandr Redkiytip 4 часа назад
Сердце одно, а зубов 32. )
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10k
Пумба 5 часов назад
"Самая высокая температура тела 46,5 С"
Хотелось бы услышать комментарии медиков. Насколько мне известно, кровь сворачивается при 42-с-маленьким-хвостиком градусах, а никак не при 46,5. А свернувшаяся кровь по венам, пардон, не бежит...
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6k
Агент Безопасной Национальности Пумба 5 часов назад
"А свернувшаяся кровь по венам, пардон, не бежит..."
===========
Мож, поршнем бояна толкали?
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2k
RALEXXX Пумба 3 часа назад
Я никогда не слышал такие цифры. Видел больных с нарушением терморегуляции с температурой 42. Их заворачивали в мокрые простыни. Вика пишет, что body temperatures above 40 C (104 F) can be life-threatening.
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7k
Владимир Пумба 2 часа назад
Могут быть и индивидуальные особенности. И страдает быстрее не кровь, а мозг. Плюс зависит от длительности. Насчет теплового воздействия на кровь есть несколько статей. К примеру:

Therefore, our hypothesis was to determine the temperature in which blood plasma protein degradation occurs after 2 hours of heat exposure. As a result, blood plasma proteins were exposed to heat in the 37-50 C range for 2 hours.
...
Protein degradation was first detected between 43-45 C of heat exposure.
...
This study supports the practice of monitoring the heat exchanger between 40-42 C for the warming phase of the patient or until the arterial blood is at 37 C to prevent denaturation of plasma proteins since temperatures 45 C for 2 hours showed degradation of a ~15kDa LMW plasma protein.
...
The data presented herein support that there is no significant measurable protein denaturation at temperatures below 43 C, therefore, the maximum water bath temperature should be held at 40-42 C to provide a margin of safety when rewarming the arterial blood.

Они наблюдали небольшие признаки денатурации выше 42, но основные проблемы были после 2 часов выше 45.
Могут быть и индивидуальные особенности. И страдает быстрее не кровь, а мозг. Плюс зависит от длительности. Насчет теплового воздействия на кровь есть несколько статей. К примеру: Therefore, our hypothesis was to determine the temperature in which blood plasma protein degradation occurs after 2 hours of heat exposure. As a result, blood plasma proteins were exposed to heat in the 37-50 C range for 2 hours. ... Protein degradation was first detected between 43-45 C of heat exposure. ... This study supports the practice of monitoring the heat exchanger between 40-42 C for the warming phase of the patient or until the arterial blood is at 37 C to prevent denaturation of plasma proteins since temperatures 45 C for 2 hours showed degradation of a ~15kDa LMW plasma protein. ... The data presented herein support that there is no significant measurable protein denaturation at temperatures below 43 C, therefore, the maximum water bath temperature should be held at 40-42 C to provide a margin of safety when rewarming the arterial blood. Они наблюдали небольшие признаки денатурации выше 42, но основные проблемы были после 2 часов выше 45.
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64k
Фома 5 часов назад
"Понедельник день тяжелый"(ц) , ну правильно , наколдырятся за выходные , а потом на работу идти тяжело.
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6k
Агент Безопасной Национальности Фома 5 часов назад
Нормальные бухают в пятницу и субботу, а в воскресенье занимаются здоровьем. Чтоб в понедельник быть огурцом.
И абстинентность, кстати, не влияет на легкость хождения на работу - на нее в любой день недели ходить тяжело...
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64k
Фома Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
Так то нормальные
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6k
Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
"9. «Абракадабра» от сонной лихорадки Заклинание «абракадабра» (лат. abracadabra) впервые было упомянуто в трудах Серена Саммоника, который жил во 2 веке н.э. и был врачом римского императора Септимия Севера (по другим данным: Каракаллы). Согласно записям, этим словом можно было вылечить сенную лихорадку. Заклинание следовало записать на амулете в столбик 11 раз, каждый раз отнимая последнюю букву, чтобы получился треугольник (основанием вверх). Такая запись должна была постепенно ослаблять силу злого духа и способствовать выздоровлению больного."

================

С Ковидом такое не пробовали?

Смех смехом, а песда кверху мехом...у меня, у сына, у дочки, у жены, у брата и всей его семьи (жена и двое детей) оказался иммунитет к Короне.
По работе приходилось общаться с носителями и с заболевшими. У меня через квартиру сосед переболел. У брата из 4-х квартир на площадке - в двух оказались ковидные...
По работе что он, что я пересекались с носителями.
Оба ездим в командировки. Завод (принимающая сторона) при каждой поездке хочет видеть результаты теста.
Каждый раз отрицательный.
Хотя брат ездит по Уралу и восточнее, а я - по ЦФО.
Семьи (слава Богу) здоровы.
Регулярно проверяемся.
Врачи говорят, что иммунитет.
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18k
Вишенка Крокодилова 6 часов назад
Советую автору поинтересоваться значением слова "атрибут".
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