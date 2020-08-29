Несколько интересных и занимательных медицинских фактов

1. Самая высокая температура тела — 46,5°С



Самая высокая температура тела была зафиксирована 10 июля 1980 г. у 52-летнего Уилли Джонса, получившего тепловой удар. Он поступил в больницу «Грейди Мемориал» в Атланте, штат Джорджия, США, где и был зафиксирован рекорд: температура тела в 46,5°С. Из больницы пациент был выписан только через 24 дня. Существует также зеркальное «достижение»: 23 февраля 1994 у 2-летней канадской девочки, проведшей 6 часов на морозе, была зафиксирована самая низкая в мире температура тела 14,2 °C.



2. Наркотики считались лекарством



Многие известные наркотики изначально считались лекарством. Например, героин был выведен на рынок в 1898 году немецкой компанией Bayer AG как средство от детского кашля и продержался в таком статусе целых 15 лет. Зигмунд Фрейд лично «проверил» на себе свойства кокаина и начал пропагандировать его как лекарство ото всего подряд: от депрессии, сексуальных расстройств, сифилиса и алкоголизма. В 1880 году кокаин свободно продавался для борьбы с простудой, невралгией, головной болью и бессонницей. Забавно, но примерно в то же время кока-колу использовали как средство от боли в желудке.



3. Английская булавка



2533 инородных тела, в том числе 947 английских булавок, было обнаружено в июне 1927 г. в желудке 42-летней женщины, страдавшей навязчивым заглатыванием предметов. Она жаловалась всего лишь на несильную боль в животе. Ещё до этого случая, 30 марта 1895 года в одной из больниц Великобритании из тела человека был извлечен самый тяжелый предмет, когда-либо удалявшийся из желудка. Волосяной ком весом 2,35 кг. находился в животе 20-летней девушки, которая также страдала навязчивым заглатыванием.





4. «Кролик умер»



В английском языке о положительном результате теста на беременность говорят «кролик умер» (the rabbit died), так как первые такие тесты действительно были связаны с убийством пушистых зверьков. Способ определения беременности по наличию в моче гормона хорионического гонадотропина был изобретён в 1927 году, но тогда ещё не умели исследовать свойств урины. Полученную мочу вводили самкам кроликов, мышей и лягушек, после чего убивали их и по изменению яичников «жертвы» определяли, станет ли женщина в скором будущем мамой или нет.



5. Австралиец сдал кровь 1000 раз



74-летний австралиец Джеймс Харрисон за свою жизнь сдал кровь почти 1000 раз. Антитела в его редкой группе крови помогают выжить новорожденным с тяжёлой формой анемии. Всего благодаря донорству Харрисона, по приблизительным подсчётам, удалось спасти более 2 миллионов младенцев.



6. 15 ванн крови



1080 литров донорской крови было перелито страдавшему гемофилией Уоррену Джиричу во время операции на сердце в одной из чикагских клиник в 1970 году. Это почти 15 полных ванн.



7. Самое распространенное в мире заболевание



Самым распространенным в мире заболеванием является зубной кариес, в некоторых районах мира им поражены 100% населения. Подсчитано, что в Великобритании 13% жителей теряют свои зубы в возрасте до 21 года. А вот самая редкая болезнь в мире называется «куру» или «смеховая болезнь». Ей подвержено лишь одно новогвинейское племя, а инкубационный период составляет до 30 лет. Однако каждый новый случай приводит к летальному исходу. Слово «куру» на языке племени форе имеет два значения — «дрожь» и «порча». Распространялся недуг через ритуальный каннибализм.



8. Птицы доставляют в больницы кровь



Почтовые голуби в наши дни не используются для доставки писем, однако успешно справляются с другими заданиями. Например, в удалённых районах Англии и Франции птицы доставляют в больницы пробы крови. А наркодельцы запускают целые стаи голубей для доставки героина из Афганистана в Пакистан.



9. «Абракадабра» от сонной лихорадки



Заклинание «абракадабра» (лат. abracadabra) впервые было упомянуто в трудах Серена Саммоника, который жил во 2 веке н.э. и был врачом римского императора Септимия Севера (по другим данным: Каракаллы). Согласно записям, этим словом можно было вылечить сенную лихорадку. Заклинание следовало записать на амулете в столбик 11 раз, каждый раз отнимая последнюю букву, чтобы получился треугольник (основанием вверх). Такая запись должна была постепенно ослаблять силу злого духа и способствовать выздоровлению больного.



10. «Понедельник — день тяжелый»



Согласно статистике, по понедельникам случается на 25% больше травм спины и на 33% больше сердечных приступов. Именно в этот день нам всем следует быть особенно осторожными