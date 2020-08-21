9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей

Мне кажется, что встретить девушку, которая не любит потискать плюшевую игрушку, а желательно огромного медведя, сродни некому чуду. Практически все они умиляются, улыбаются и тянутся ручками с огромной куче, по сути бесполезного искусственного меха. Почему же?
Психологи объясняют это приятными детскими воспоминаниями, в которых мишка играет роль друга, любимой игрушки. На самом деле объяснений существует гораздо больше, причем у каждой представительницы прекрасного пола свои причины.
1. Плюшевый медведь ассоциируется с тем, кто его подарил. Если это человек, знакомством с которым девушка дорожит, то игрушка напоминает о заботе, внимании любимого.
2. Мишка похож на младенца, а вырабатываемый женским организмом гормон прогестерон будит у девушки материнский инстинкт.
3. Покупка плюшевого медведя, поход с ним по улице, неожиданная встреча друзей – серьезный стресс для парня. Нужно очень любить вторую половинку, чтобы решиться на подобный поступок. Это и ценит девушка.
4. Сюрприз в виде большой игрушки демонстрирует, что парень может потратить деньги на бесполезный (с мужской точки зрения) предмет, чтобы порадовать любимую. Подсознательно девушка проверяет, готов ли потенциальный спутник жизни выделять финансы на п
5. Плюшевый медведь подчеркивает, что мужчина видит в девушке ребенка, о котором готов заботиться, а не только хозяйку, будущую мать, полового партнера.
6. Многие девушки видят в огромном медведе некую защиту - защиту от окружающего мира
7. Как и в детстве, девушка ощущает стойкое присутствие друга, его поддержку
8. Плюшевый мишка это уют, тепло и мягкость
9. Огромный плюшевый медведь в глазах многих девушек - это показатель некой статусности, дольче вита - сладкая жизнь. где ты можешь себе позволить любую вольность
А вы любите больших плюшевых медведей и почему?
Авторский пост
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Для всех моих знакомых такие монстры в первую очередь огромная куча проблем. Во первых это пылесборник, который постирать невозможно, а почистить будет дороже чем он стоит. Для аллергиков особая "радость". Во вторых место, которое он занимает. Сами знаете какие бывают квартиры. Лучше хорошую кровать с классным матрасом и бельём, чем ненужная халабуда. Ну и конечно цена. Вот либо надо иметь кавалера совершенно, ну вовсе нестеснённого в тратах, либо быть тупицей. За эти деньги можно подарить и попросить подарить гораздо более приятные и полезные вещи.
Ну а относительно того, что приятно пообнимать и потискать... Обнимать надо своего мужчину. Можно и потискать. Уверена, что он будет не против и даже наоборот! Ну в крайнем случае для тисканья можно завести ласковую собаку, кошку.
"...готов ли потенциальный спутник жизни выделять финансы на П"