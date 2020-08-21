9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей

Мне кажется, что встретить девушку, которая не любит потискать плюшевую игрушку, а желательно огромного медведя, сродни некому чуду. Практически все они умиляются, улыбаются и тянутся ручками с огромной куче, по сути бесполезного искусственного меха. Почему же?