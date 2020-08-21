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9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей

9 причин почему девушки любят огромных плюшевых медведей (20 фото)

Автор:
21 августа 2020 15:29
Сообщество : Факты
Метки: Любовь   девушки   игрушка   интересное   медведь   плюшевый   психология   факты   
2223
20

Мне кажется, что встретить девушку, которая не любит потискать плюшевую игрушку, а желательно огромного медведя, сродни некому чуду. Практически все они умиляются, улыбаются и тянутся ручками с огромной куче, по сути бесполезного искусственного меха. Почему же?

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Метки: Любовь   девушки   игрушка   интересное   медведь   плюшевый   психология   факты   
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9  комментариев
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6k
Света 2 часа назад
Какой лютый бред! Кроме самой первой психологической причины родом из детства (и то не для всех), всё остальное притянуто за уши или просто выпендрёж.
Для всех моих знакомых такие монстры в первую очередь огромная куча проблем. Во первых это пылесборник, который постирать невозможно, а почистить будет дороже чем он стоит. Для аллергиков особая "радость". Во вторых место, которое он занимает. Сами знаете какие бывают квартиры. Лучше хорошую кровать с классным матрасом и бельём, чем ненужная халабуда. Ну и конечно цена. Вот либо надо иметь кавалера совершенно, ну вовсе нестеснённого в тратах, либо быть тупицей. За эти деньги можно подарить и попросить подарить гораздо более приятные и полезные вещи.
Ну а относительно того, что приятно пообнимать и потискать... Обнимать надо своего мужчину. Можно и потискать. Уверена, что он будет не против и даже наоборот! Ну в крайнем случае для тисканья можно завести ласковую собаку, кошку.
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495
jug 3 минуты назад
"Покупка плюшевого медведя, поход с ним по улице, неожиданная встреча друзей – серьезный стресс для парня". Да ладно. В чем проблема-то?
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20k
Netyn 41 минуту назад
Видел я на порнхабе этих плюшевых мишек
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117
Семен Час назад
Медведи поменьше тоже пользуются спросом у девушек
Медведи поменьше тоже пользуются спросом у девушек
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8k
Булат 2 часа назад
...Психологи объясняют это приятными детскими воспоминаниями, в которых мишка играет роль друга
Ссылка coub.com
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1k
scorpi83 2 часа назад
4 пункт порадовал, это специально автор не дописал или на что то намекает

"...готов ли потенциальный спутник жизни выделять финансы на П"
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15k
Нагайна 3 часа назад
Пылесборник.
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3k
ride 3 часа назад
Комментарий к фото
Самая классная. Шикарная девочка
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6k
Перст Указующий ride 3 часа назад
Комментарий к фото
а вдруг это мальчик?
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