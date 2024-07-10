Водителей старше 80 лет хотят пускать за руль только после медосвидетельствования

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В Госдуму внесён законопроект, вводящий необходимость обязательного медосвидетельствования для водителей по достижении 80-летнего возраста. Авторы проекта мотивируют эту идею заботой о дорожной безопасности и апеллируют к зарубежному опыту.
Сейчас автомобилисты должны переосвидетельствоваться лишь в нескольких случаях — например, при регулярном обновлении удостоверения раз в 10 лет или при его возврате после лишения. Поправками в закон «О безопасности дорожного движения» предлагается обязать 80-летних водителей проходить медкомиссию вне зависимости от этих обстоятельств.
Авторы проекта утверждают, что с возрастом у людей могут ухудшаться зрение, слух, память и когнитивные способности, а также скорость реакции на изменения окружающей обстановки. Эти изменения повышают риск возникновения ДТП. Медосвидетельствование поможет своевременно выявить противопоказания к управлению автомобилем. Неизвестно, располагают ли авторы статистическими данными о том, сколько именно аварий совершают автомобилисты в возрасте.
При этом уточняется, что более частые медкомиссии для пожилых водителей практикуются в ряде европейских стран. К примеру, продлевать права чаще, чем молодым, необходимо в Италии и Испании, а в Великобритании после 75 лет проходят тест на знание ПДД.
Авторы проекта утверждают, что с возрастом у людей могут ухудшаться зрение, слух, память и когнитивные способности, а также скорость реакции на изменения окружающей обстановки. Эти изменения повышают риск возникновения ДТП. Медосвидетельствование поможет своевременно выявить противопоказания к управлению автомобилем. Неизвестно, располагают ли авторы статистическими данными о том, сколько именно аварий совершают автомобилисты в возрасте.
При этом уточняется, что более частые медкомиссии для пожилых водителей практикуются в ряде европейских стран. К примеру, продлевать права чаще, чем молодым, необходимо в Италии и Испании, а в Великобритании после 75 лет проходят тест на знание ПДД.
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Метки: Автовсячина Госдума авто автомир автомобили водительское удостоверение закон законопроект машина медкомиссия
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А когда будет законопроект о недопуске за руль "мажоров"?
Уровень сахара в крови - звоночек об опасности диабетического обморока за рулем!
Сердечко - тут много вариантов.
Давление - инсульт или прочее!
Просто интервалы медсправки сократить до или 3 лет!
А где определённый зарубежный опыт по отношению к мигрантам?
Со стариками все индивидуально, но аварии чаще совершают совсем не старики и не старушки. Как ограничить количество неадекватов и просто дебилов на дорогах, которые не достигли почтенного возраста?
Мне 72.
Реакция уже не та, да и голова хуже соображает ( в шахматы рейтинг снизился).
За руль уже не сажусь: не хочу, чтобы водители сигналили и крутили пальцем у виска.
А может и сердечко прихватить или голова закружиться, а машина такого может натворить...
Я поддерживаю такую инициативу.
Там чем больше стаж вождения, тем с большей мощностью можно управлять авто.
На тех же фишках в большинстве аварий виноватыми оказываются совсем не старики, а молодые водятлы с завышенной самооценкой.
Мотоциклист, зачастую, вообще диагноз.
А практически:
Опять же по этому форуму - как то я не помню видео ДТП со стариками за рулем.
а если садиться за руль раз в неделю или реже - то там и более молодые водители начинают "теряться и путаться в педалях" ...
но всё равно для людей 75+ медкомиссию раз в год я бы рекомендовал обязательно.
Мне самому уже за 60. Зрение, правда, с молодости плохое, в правах отметка "в очках". Слух тоже начал садиться.
Но я и без этого прохожу ежегодную профессиональную медкомиссию.
Но для возрастных надо не только слух-зрение-сердце проверять, а ещё делать психо-психологические тесты на общую вменяемость и реакцию на изменение ситуации. Увы, с возрастом эти параметры тоже могут ухудшаться.
Ещё играет роль, сколько человек ездит. Если каждый день да через день за рулём - у него навыки, скорее всего, устойчивые. А если возрастной пенсионер только по выхам на дачу и обратно, то тут нетрудно и навыки вождения потерять.