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Водителей старше 80 лет хотят пускать за руль только после медосвидетельствования

Водителей старше 80 лет хотят пускать за руль только после медосвидетельствования

Автор:
10 июля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   законопроект   машина   медкомиссия   
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В Госдуму внесён законопроект, вводящий необходимость обязательного медосвидетельствования для водителей по достижении 80-летнего возраста. Авторы проекта мотивируют эту идею заботой о дорожной безопасности и апеллируют к зарубежному опыту.
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Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   законопроект   машина   медкомиссия   
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30  комментариев
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3k
Igor Grishaev 9 часов назад
Интересно. Аварии делают 18-20 летние, а наказать решили пожилых.
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7k
Sania Час назад
Главное, чтобы эти проверки не проводились частными компаниями. Некоторых водителей надо бы уже в 40 лет лишать прав. Или нервы лечить. Вчера один мужичок на прадике с 50-ым регионом попытался меня сбить на пешике в районе Павелецкого вокзала. Ему, видите ли, показалось, что в такую жару я слишком медленно пересекаю. Встретил бы такого на улице и подумал, что профессор какой.
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5k
Максим Макашев 5 часов назад
В Госдуму внесён законопроект, вводящий необходимость обязательного медосвидетельствования для водителей по достижении 80-летнего возраста.
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А когда будет законопроект о недопуске за руль "мажоров"?
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10k
perekrestok 6 часов назад
Ну тогда и права выдавать после 21 года. Демагогия типа старые создают аварии надо подкреплять фактами. Мне не 80, но реально ситуацию на дорогах портят молодые лихачи и те, кто сидя за рулем говорит по телефону, пишет СМС или общается в чатах. Закон о запрете общения по телефону за рулем приняли но никого не штрафуют. А депутатам явно делать нечего как народ позлить. Вот в Москве депутаты запретили ездить по выделенкам в выходные по причине того, что водители НЕ ЗНАЮ ЗНАКОВ (!) и путаются когда можно или нельзя ехать по выделенке. Более того, таксисты рассказали что на выделенках вешают кирпичи и таксеров штрафуют как обычных водителей. И это при том, что в середине обычных дней и в выходные автобусы ездят в два - три раза реже, чем утром и вечером в будни.
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1k
Сид 7 часов назад
И хоть бы 1 человек задумался- а что может выявить медосмотр? Зрение? Так можно в очках ездить. Слух? Так если совсем не оглох, то пройдёт. Медосмотр в нынешнем виде только потеря времени и денег,больше ничего. Популизм депутатов в чистом виде.
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12k
Juli 7 часов назад
Я да вспомнить не могу ни одного знакомого 80 + , кто бы машину продолжал водить.
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179
dim Juli 3 часа назад
дожить бы ещё)))
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410
Serg 8 часов назад
Что это "зарубежный опыт" такой избирательный и выборочный?
А где определённый зарубежный опыт по отношению к мигрантам?
Со стариками все индивидуально, но аварии чаще совершают совсем не старики и не старушки. Как ограничить количество неадекватов и просто дебилов на дорогах, которые не достигли почтенного возраста?
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48k
Игорь 8 часов назад
Вначале надо поинтересоваться, до какого возраста собираются поднять пенсионной возраст в ближайшие годы. А то, что его поднимут, я не сомневаюсь. Квалифицированных рабочих и специалистов мало, связь поколений в некоторых отраслях утеряна. Последняя попытка посадки модуля на Луну, тому наглядный пример.
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22k
Альберт 8 часов назад
Люди уходят на пенсию, поскольку, в силу возраста, не могут полноценно работать.
Мне 72.
Реакция уже не та, да и голова хуже соображает ( в шахматы рейтинг снизился).
За руль уже не сажусь: не хочу, чтобы водители сигналили и крутили пальцем у виска.
А может и сердечко прихватить или голова закружиться, а машина такого может натворить...
Я поддерживаю такую инициативу.
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9
Yul S 8 часов назад
В 80 доп. освидетельствование и до 110 раз в 10 лет, как обычно?
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51k
Максим Т. 9 часов назад
А права выдавать не раньше 25. А то и позже. Как-то молодых у...бков на дороге вижу в разы больше.
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41k
albedo 9 часов назад
Я бы в первую очередь озаботился как в Японии:
Там чем больше стаж вождения, тем с большей мощностью можно управлять авто.

На тех же фишках в большинстве аварий виноватыми оказываются совсем не старики, а молодые водятлы с завышенной самооценкой.
Мотоциклист, зачастую, вообще диагноз.
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65k
Олег 9 часов назад
есть знакомый дед 75 лет. Прекрасно и спокойно ездит на работу и рыбалку. А вот сопляки-гонщики на тазах с обрезанными пружинами и развареными дисками представляют гораздо бОьшую опасность
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26k
Павел Плеханов 10 часов назад
Согласен я с такой постановкой вопроса.
Мне самому уже за 60. Зрение, правда, с молодости плохое, в правах отметка "в очках". Слух тоже начал садиться.
Но я и без этого прохожу ежегодную профессиональную медкомиссию.
Но для возрастных надо не только слух-зрение-сердце проверять, а ещё делать психо-психологические тесты на общую вменяемость и реакцию на изменение ситуации. Увы, с возрастом эти параметры тоже могут ухудшаться.

Ещё играет роль, сколько человек ездит. Если каждый день да через день за рулём - у него навыки, скорее всего, устойчивые. А если возрастной пенсионер только по выхам на дачу и обратно, то тут нетрудно и навыки вождения потерять.
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33k
AzuveR 10 часов назад
Тут ,я с госдурой согласен. Моему бате было 75 лет, когда он отдал мне ключи от своей машины,что бы не мозолили глаза. И больше за руль не сел .
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35k
Ego sum qui sum 10 часов назад
Дорогу молодым
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41k
albedo 10 часов назад
Хм, вон Байден целой страной управляет и ничего (шутка)
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1k
DuckTales 10 часов назад
Я думаю это надо делать с 75, а лучше с 70 и раз в 2 года проверять .
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60
Андрей Петров DuckTales 8 часов назад
Подтверди статистикой свои слова, а не "Я думаю..... ". Еще и какой-то "контрольный возраст" придумал. Сколько лет тебе, вьюноша?
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