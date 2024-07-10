Водителей старше 80 лет хотят пускать за руль только после медосвидетельствования

Сейчас автомобилисты должны переосвидетельствоваться лишь в нескольких случаях — например, при регулярном обновлении удостоверения раз в 10 лет или при его возврате после лишения. Поправками в закон «О безопасности дорожного движения» предлагается обязать 80-летних водителей проходить медкомиссию вне зависимости от этих обстоятельств.



Авторы проекта утверждают, что с возрастом у людей могут ухудшаться зрение, слух, память и когнитивные способности, а также скорость реакции на изменения окружающей обстановки. Эти изменения повышают риск возникновения ДТП. Медосвидетельствование поможет своевременно выявить противопоказания к управлению автомобилем. Неизвестно, располагают ли авторы статистическими данными о том, сколько именно аварий совершают автомобилисты в возрасте.



При этом уточняется, что более частые медкомиссии для пожилых водителей практикуются в ряде европейских стран. К примеру, продлевать права чаще, чем молодым, необходимо в Италии и Испании, а в Великобритании после 75 лет проходят тест на знание ПДД.