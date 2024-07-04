Женщина "умело" припарковалась внутри помещения

Возможно, жительница Лонг Тханя (провинция Донгнай, Вьетнам) неплохо водит свое двухколесное транспортное средство, но с парковкой у неё явные проблемы.
Такой вывод напрашивается сам собой — достаточно только посмотреть запись, сделанную камерой видеонаблюдения. Видеоролик появился в интернете, и зрителям оставалось только удивляться и посмеиваться, наблюдая за тем, как дама въехала внутрь помещения. Естественно, с разрушительными последствиями и большим грохотом. Зрелище, конечно, эффектное, но вряд ли незнакомка обрадовалась этой зрелищности.
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