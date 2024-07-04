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Женщина "умело" припарковалась внутри помещения

Женщина "умело" припарковалась внутри помещения

Автор:
04 июля 2024 06:32
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Вьетнам   Прикол   женщина   парковка   фейл   
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Возможно, жительница Лонг Тханя (провинция Донгнай, Вьетнам) неплохо водит свое двухколесное транспортное средство, но с парковкой у неё явные проблемы.

Такой вывод напрашивается сам собой — достаточно только посмотреть запись, сделанную камерой видеонаблюдения. Видеоролик появился в интернете, и зрителям оставалось только удивляться и посмеиваться, наблюдая за тем, как дама въехала внутрь помещения. Естественно, с разрушительными последствиями и большим грохотом. Зрелище, конечно, эффектное, но вряд ли незнакомка обрадовалась этой зрелищности.

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Метки: Видео   Вьетнам   Прикол   женщина   парковка   фейл   
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1  комментарий
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Gromkhard Полчаса назад
Так она к себе домой заехала)))
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3767 постов (3682 в горячем)

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