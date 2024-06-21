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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1507 постов • 63 подписчика подписаться
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Автомобилист пытается выехать из леса во время урагана

Автомобилист пытается выехать из леса во время урагана

Автор:
21 июня 2024 11:52
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   Эдгар   ветер   стихия непогода   ураган   
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В Москве и области 20 июня прошёл ураган, который синоптики назвали «Эдгаром». Посмотрите, как автомобилист выезжал из соснового леса во время непогоды.

Как вчера люди пытались поскорее уехать из соснового леса около подмосковного города Раменское.

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Метки: Видео   Подмосковье   Эдгар   ветер   стихия непогода   ураган   
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1  комментарий
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IOON 54 минуты назад
если не прилетело, то очень повезло ребятам!
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3048 постов (2984 в горячем)

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