Автомобилист пытается выехать из леса во время урагана

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В Москве и области 20 июня прошёл ураган, который синоптики назвали «Эдгаром». Посмотрите, как автомобилист выезжал из соснового леса во время непогоды.
Как вчера люди пытались поскорее уехать из соснового леса около подмосковного города Раменское.
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Метки: Видео Подмосковье Эдгар ветер стихия непогода ураган
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