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На улице Яблочкова, прямо напротив здания Общественной палаты Саратовской области дерево рухнуло поперек дороги, повредив припаркованные машины. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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