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В Саратове на проезжую часть упало старое дерево: повреждения получили четыре автомобиля

В Саратове на проезжую часть упало старое дерево: повреждения получили четыре автомобиля (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 мая 2021 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: авто   везение   видео   дерево упало   саратов   сильный ветер   ураган   
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На улице Яблочкова, прямо напротив здания Общественной палаты Саратовской области дерево рухнуло поперек дороги, повредив припаркованные машины. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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Метки: авто   везение   видео   дерево упало   саратов   сильный ветер   ураган   
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