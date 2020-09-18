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Штормовой ветер в Москве оторвал металлический контейнер и швырнул его на машины

Штормовой ветер в Москве оторвал металлический контейнер и швырнул его на машины (9 фото + 2 видео)

Автор:
18 сентября 2020 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   контейнер   москва   ураган   фото и видео из соцсетей   штормовой ветер   
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Ураган в Москве не прошел бесследно. Владельцам этих авто уж точно не позавидуешь.

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Метки: авто   видео   контейнер   москва   ураган   фото и видео из соцсетей   штормовой ветер   
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15  комментариев
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3k
Артем Кощеев Час назад
Автор поста родился в 21 веке. Это не контейнер, а гараж, в народе именуемый ракушкой
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12k
Сталкер 6 минут назад
Офигенная новость! Ну что, я так понимаю, Путин должен уйти? ))
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17k
Lynx 11 минут назад
после будет радуга
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3k
Александр Зотов 22 минуты назад
Москва настолько большая, что в центре просто сильный ливень был, а где-то, оказывается, ураган ))
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22k
Григорий Полчаса назад
- У нас слабые деревья.
- ЧТО?
- Деревья очень слабые.
- У нас слабые деревья. - ЧТО? - Деревья очень слабые.
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5k
Sergey 36 минут назад
природа решила очистить не резиновую от говна
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1k
lihaci 54 минуты назад
И где вы видели СИЛЬНЫЙ ветер??? Так, легкий, освежающий бриз...
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74
чокнутый 55 минут назад
это не контейнер а укрытие голимое для машины, не понятно какого хера оно еще было не разобрано...
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13k
motorocker 57 минут назад
Да это не ураган, так ветерок немного подул, вот в 1998 было гораздо интереснее, автомобили летали, на крыши подъездов закидывало, рекламные щиты валило на ура, а уж ракушки, как воздушные змеи летали.
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1k
Яков motorocker 48 минут назад
Автомобили не летали, не преувеличивай
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13k
motorocker Яков Полчаса назад
Рядом с моим подъездом авто, зашвырнуло на крышу другого авто, разве не полет?
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14k
Краюхин Тихон motorocker 15 минут назад
Голые бабы по небу летят - в баню попал реактивный снаряд!
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1k
Digektor Час назад
Не гоните, у природы нет плохой погоды :)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
49k
pynh 2 часа назад
Штормовой ветер в Москве оторвал металлический контейнер и швырнул его на машины
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