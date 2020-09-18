Штормовой ветер в Москве оторвал металлический контейнер и швырнул его на машины

Ураган в Москве не прошел бесследно. Владельцам этих авто уж точно не позавидуешь.
Минувший день в Москве прошел во власти сильнейшего урагана. Порывы ветра достигали 20 м в секунду. Не обошлось без происшествий.
На улице Загорьевская возле районного отделения полиции сильный ветер приподнял металлический контейнер и отбросил его на припаркованные авто. Тяжелая металлическая конструкция повредила как минимум три машины.
Жители столицы в соцсетях поделились фото и видео "апокалипсиса". Некоторые кадры выглядят и впрямь жутковато.
Обычные последствия урагана - поваленные деревья
В Москве и области сильный ливень. В Подмосковье пострадали три человека из-за упавших деревьев. МЧС предупреждает о грозе. Не стоит укрываться под деревьями, лучше обходить рекламные щиты, а автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Берегите себя!#Москва pic.twitter.com/HjlcGvgper— Алексей Ковалёв 🇷🇺 (@valeriv4nov) September 18, 2020
А я иду, шагаю по Москве
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