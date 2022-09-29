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Грустное зрелище: гиперкар McLaren P1 смыло потоком воды во время урагана во Флориде

Грустное зрелище: гиперкар McLaren P1 смыло потоком воды во время урагана во Флориде

Автор:
29 сентября 2022 13:35
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   McLaren P1   авто   автомобили   видео   потоп   суперкар   ураган   
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Ураган «Ян» обрушился за западное побережье Флориды, он относится к четвертой категории из пяти возможных. Британский гиперкар McLaren P1 стал жертвой наводнения в одном из элитных районов Неаполя.

Источник:

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Метки: McLaren   McLaren P1   авто   автомобили   видео   потоп   суперкар   ураган   
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5  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
ХЗ с чего грустить? А если утонет приус пенсионера, то как бы плевать?
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7k
au3 Час назад
Как бы не был предупрежден об урагане, что б уехать?
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7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Начальная цена на такие автомобили в США сейчас составляет около 1,7 миллиона долларов.>>
Денег у владельца судя по всему хоть жопой жуй, так что починит если надо будет.
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90
topersk 2 часа назад
(c) Ураган «Ян»
--------------
женских имен больше не будет? феминистки победили?
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