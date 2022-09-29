Грустное зрелище: гиперкар McLaren P1 смыло потоком воды во время урагана во Флориде

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Ураган «Ян» обрушился за западное побережье Флориды, он относится к четвертой категории из пяти возможных. Британский гиперкар McLaren P1 стал жертвой наводнения в одном из элитных районов Неаполя.
McLaren P1 унесло водой прямо из гаража, в котором он был припаркован вместе с Rolls Royce Ghost.
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Кадры показывают печальное зрелище. Прекрасная экзотика сидит в воде, которая вышла далеко за пределы уровня колёс.
Что еще хуже, владелец приобрёл этот P1 всего около недели назад. Автомобиль имеет пробег всего 300 миль.
Этот конкретный экземпляр McLaren P1 2015 года выпуска №348 из 375 произведенных. Начальная цена на такие автомобили в США сейчас составляет около 1,7 миллиона долларов.
Конечно, страховка покроет стоимость автомобиля, но такие авто редко появляются в продаже. Теоретически поврежденный водой автомобиль можно отправить в McLaren для восстановления, но это очень дорогостоящий процесс.
McLaren P1 оснащен мощным 3,8-литровым гибридным двигателем V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, развивающими колоссальные 903 л.с. и 900 Нм пиковой мощности и крутящего момента соответственно. Максимальная скорость этого суперкара ограничена отметкой в 350 км/ч. Этот безумно мощный двигатель разгоняет купе до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а до 200 км/ч — всего за 6,8 секунды. Такая высокая производительность достигается за счет того, что снаряженная масса P1 составляет менее 1,5 тонны.
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АНТИФИШКИ
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Метки: McLaren McLaren P1 авто автомобили видео потоп суперкар ураган
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Денег у владельца судя по всему хоть жопой жуй, так что починит если надо будет.
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женских имен больше не будет? феминистки победили?