Грустное зрелище: гиперкар McLaren P1 смыло потоком воды во время урагана во Флориде

McLaren P1 оснащен мощным 3,8-литровым гибридным двигателем V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, развивающими колоссальные 903 л.с. и 900 Нм пиковой мощности и крутящего момента соответственно. Максимальная скорость этого суперкара ограничена отметкой в ​​350 км/ч. Этот безумно мощный двигатель разгоняет купе до 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а до 200 км/ч — всего за 6,8 секунды. Такая высокая производительность достигается за счет того, что снаряженная масса P1 составляет менее 1,5 тонны.