В США корги каждую ночь приходит на участок к соседям, чтобы покататься на пони

Жительница Миссури заметила, что соседский пёс наведывается к ней на участок каждую ночь. Она установила камеру – оказалось, что находчивый питомец научился ездить на её пони и теперь каждую ночь приходит покататься.
Две недели назад американка Келли Шенкер вернулась домой на свою ферму в Миссури (США) и увидела что-то совершенно неожиданное: на ее миниатюрном пони по имени Крикет кто-то катался верхом. Приглядевшись, она поняла, что наездником был соседский корги. Фермерше удалось заснять животных на видео, иначе рассказу бы никто не поверил.
Собака сидела совершенно спокойно на спине пони, пока тот мирно прогуливался по вольеру. Так они сделали два круга, пока животные не заметили Келли. Пони, видимо, от неожиданности набрал скорость — и унес корги куда-то в ночь. Впрочем, вольер огорожен, поэтому далеко животные не убежали.
«Собака не наша, представляете! Просто соседский корги решил покататься на пони», — подписала видео Келли.
Позднее выяснилось, что животные стали друзьями. И вскоре соседский корги начал приходить на ферму и днем. Девушка не стала прогонять собаку — наоборот, старалась не мешать необычной дружбе двух видов. Видео Келли о пони и корги набрало более 6 миллионов просмотров. Это помогло женщине заработать на поддержку своей фермы.
Источник:
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