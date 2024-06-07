FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17020 постов • 1715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В США корги каждую ночь приходит на участок к соседям, чтобы покататься на пони

В США корги каждую ночь приходит на участок к соседям, чтобы покататься на пони

Автор:
07 июня 2024 10:59
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   животные   забавно   корги   милота   пони   ферма   
869
2
1

Жительница Миссури заметила, что соседский пёс наведывается к ней на участок каждую ночь. Она установила камеру – оказалось, что находчивый питомец научился ездить на её пони и теперь каждую ночь приходит покататься.

Две недели назад американка Келли Шенкер вернулась домой на свою ферму в Миссури (США) и увидела что-то совершенно неожиданное: на ее миниатюрном пони по имени Крикет кто-то катался верхом. Приглядевшись, она поняла, что наездником был соседский корги. Фермерше удалось заснять животных на видео, иначе рассказу бы никто не поверил.

Собака сидела совершенно спокойно на спине пони, пока тот мирно прогуливался по вольеру. Так они сделали два круга, пока животные не заметили Келли. Пони, видимо, от неожиданности набрал скорость — и унес корги куда-то в ночь. Впрочем, вольер огорожен, поэтому далеко животные не убежали.

«Собака не наша, представляете! Просто соседский корги решил покататься на пони», — подписала видео Келли.

Позднее выяснилось, что животные стали друзьями. И вскоре соседский корги начал приходить на ферму и днем. Девушка не стала прогонять собаку — наоборот, старалась не мешать необычной дружбе двух видов. Видео Келли о пони и корги набрало более 6 миллионов просмотров. Это помогло женщине заработать на поддержку своей фермы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   США   животные   забавно   корги   милота   пони   ферма   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Serg2001 Час назад
Ключевые слова: "более 6 миллионов просмотров. Это помогло женщине заработать". Вот еще один пример удивительной дружбы. И тоже совершенно "случайно"!... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3614 постов (3448 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

921586



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Есть ещё гении в русской деревне!
Есть ещё гении в русской деревне!
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по...
Набирающие популярность в сообществах
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#Прикол#ДТП#аварии#история#интересное#позитив#факты#Ynews
#фото#автомир#интересно#кино#США#Юмор#забавно#Россия#конфликт#СССР
#люди#автомобили#животные#авто аварии#Автовсячина#Китай#фильм#инцидент#полиция#улыбнуло
«Рот закрой своей собаке и себе». Корги стала причиной скандала в автобусе Петербурга «Рот закрой своей собаке и себе». Корги стала причиной скандала в автобусе Петербурга Пёс, который не ищет лёгких путей Пёс, который не ищет лёгких путей Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере

На что жалуетесь?

Вернуться