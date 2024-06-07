В США корги каждую ночь приходит на участок к соседям, чтобы покататься на пони

Две недели назад американка Келли Шенкер вернулась домой на свою ферму в Миссури (США) и увидела что-то совершенно неожиданное: на ее миниатюрном пони по имени Крикет кто-то катался верхом. Приглядевшись, она поняла, что наездником был соседский корги. Фермерше удалось заснять животных на видео, иначе рассказу бы никто не поверил.

Собака сидела совершенно спокойно на спине пони, пока тот мирно прогуливался по вольеру. Так они сделали два круга, пока животные не заметили Келли. Пони, видимо, от неожиданности набрал скорость — и унес корги куда-то в ночь. Впрочем, вольер огорожен, поэтому далеко животные не убежали.