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В Перми создали робота Дуняшу

В Перми создали робота Дуняшу

Автор:
30 мая 2022 10:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дуняша   Технология   видео   забавно   пермь   робот   робот Дуняша   фото   
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Дуняша предложит посетителю сделать селфи или рассказать сказку, пока он ждет заказ.

В Перми в Парке Горького планируют открыть киберкафе «Дуняша», где покупателей будет обслуживать робот с внешностью человека. Организаторы говорят, что это первое в России кафе такого формата. Мы побывали на презентации робота и рассказываем, что он умеет и когда примет первых покупателей.

Рашид Габдуллин был автором идеи создания такого робота-продавца. По его словам, изначально робота хотели сделать с внешностью знаменитости из Перми — Светланы Пермяковой или Марины Федункив. Но впоследствии выяснилось, что они не являются владельцами своей внешности: правами на их изображения владеют телекомпании. Поэтому при создании робота решили использовать внешность жены Рашида Габдуллина Дианы, «Миссис Пермь — 2014» (она дала свое согласие).

— Супругу трудно отказать, — рассказала 59.RU Диана Габдуллина. — Опасений не было, был долгий процесс создания робота, потом из него [нужно было] сделать идеального робота, потом сделать суперидеальную девушку, чтоб она не пугала, а манила.

Рашид Габдуллин объясняет, что интеллект устройства будет постоянно эволюционировать.

— Это как с обычным человеком. То есть он родился, он что-то умеет-знает, но чем дальше, тем больше он узнает, тем больше он умеет, — рассказывает учредитель Парка Горького. — И на сегодняшний момент он уже умеет распознавать, кто перед ним: мужчина, женщина или ребенок. Есть шесть вариантов развития общения. Когда вы приходите повторно, это будет другое общение, то есть робот вас запомнил, узнаёт, знает ваши предпочтения.

Руководитель проекта Дмитрий Ведерников показал, как работает устройство. Человек должен встать перед автоматом на отметке на полу. Робот распознает его и начнет диалог.

— Вы ведь у нас впервые? — начинает диалог продавец. — Счастлива встретиться с таким приятным человеком. Я Донна, но мне больше нравится Дуняша. А как вас зовут?

После того как покупатель представился, робот продолжает диалог.

— У вас красивое имя. Для такого интересного мужчины у меня есть отличное мороженое и ароматный кофе. На экране вы можете ознакомиться с меню. Как и обещала, у меня всё только самое вкусное. Выбирайте, пожалуйста, — просит Дуняша.

Затем покупателю необходимо выбрать продукты на экране, и автомат начнет готовить заказ. Робот будет реагировать на нажатия на экране и движения человека и поощрять его. После того как будет оформлен заказ, его попросят подтвердить и оплатить — сделать это можно картой или смартфоном.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дуняша   Технология   видео   забавно   пермь   робот   робот Дуняша   фото   
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8  комментариев
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5k
kleyman 2 часа назад
Это стоило бы вложить в этот пост,
https://old.fishki.net/4153715-a-vsyo-dolzhno-by-byty-po-drugomu-vewi-kotorye-ispolyzujut-ne-tak-kak-zadumyvalosy.htmlhttps://old.fishki.net/4153715-a-vsyo-dolzhno-by-byty-po-drugomu-vewi-kotorye-ispolyzujut-ne-tak-kak-zadumyvalosy.html

Тут реально всё не так как задумывалось. Мужик купил секс-куклу и напихав в нее электроники, устроил на работу продавцом.
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38k
Александр 4 минуты назад
У друга возник ряд вопросов...
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6k
Роман 14 минут назад
Рот у нее открывается? Друг спрашивает ...
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4
Виталий Власенко Час назад
А ещё ей фамилию дать - Кулакова...
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7k
Фobosgrunt 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
SolomonA 2 часа назад
А что она еще умеет? Друг спрашивает...
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Deiz

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