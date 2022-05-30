В Перми создали робота Дуняшу

Руководитель проекта Дмитрий Ведерников показал, как работает устройство. Человек должен встать перед автоматом на отметке на полу. Робот распознает его и начнет диалог.



— Вы ведь у нас впервые? — начинает диалог продавец. — Счастлива встретиться с таким приятным человеком. Я Донна, но мне больше нравится Дуняша. А как вас зовут?



После того как покупатель представился, робот продолжает диалог.



— У вас красивое имя. Для такого интересного мужчины у меня есть отличное мороженое и ароматный кофе. На экране вы можете ознакомиться с меню. Как и обещала, у меня всё только самое вкусное. Выбирайте, пожалуйста, — просит Дуняша.