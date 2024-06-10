В правительстве поддержали законопроект о штрафах за опасное вождение

В соответствии с предложенными поправками, водителей, подвергающих опасности других участников дорожного движения, будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к лишению водительских прав сроком на три месяца.



В связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) добавят новую новую статью.



Парламентарии подчеркнули, что для привлечения водителя к ответственности за опасное управление автомобилем необходимо наличие доказательств нарушения (например, фото или видеозаписей).