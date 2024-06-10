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В правительстве поддержали законопроект о штрафах за опасное вождение

В правительстве поддержали законопроект о штрафах за опасное вождение

Автор:
10 июня 2024 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Правительство России одобрило законопроект о введении санкций за опасное вождение. Авторы законопроекта отметили, что многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за опасного вождения и безответственного поведения водителей по отношению к другим участникам дорожного движения.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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15  комментариев
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16k
эмосурикат прямоползающий 20 минут назад
когда уже примут закон, что бы штрафовать за неисполнение предвыборных обещаний
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9k
perekrestok 18 секунд назад
Придумали еще одну кормушку для ГАИ. Инспектора теперь будут думать а не назвать ли мое (твое) вождение опасным? И начнется на дорогах голый субъективизм! А ездить будут так же как и ездили. Вот приняли закон по которому за разговор по телефону можно штрафовать и что? И говорят и СМС пишут и плевали на все. Просто чиновники превратили автомобилистов в дойную корову и доят, в том числе себе в карман за счет частных камер. Так что и с новым законом на дорогах ничего не изменится. Только езда станет дороже!
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5k
foggen2 2 минуты назад
Опасное вождение именно от того и опасное и агрессивное,потому что опасное,пардон за тавтологию.
У меня из за этого жена с переломом голени и в хлам убитой машины пострадала.
А ещё,задолго до свадьбы я в итоге аварии под Выборгом единственный из четверых выжил на трассе"Выборг-Петербург"Водительница нашего авто инстинктивно вильнула в сторон от автомобиля,выехшего нам на встречку,попала на "шугу",наледь со снегом,нас закрутило и выкинуло в дерево на лесополосе с перевёртышом.Скорость была 110,не превышала.
Более того,максимально пыталась скинуть.
Была трезвая.Трое из нас живы были больше двух суток,но в итоге выжил только я.
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9k
Алексей 7 минут назад
А еще раздражают водители которые ставят перделки на свои автомобили.
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27k
ЦСКА Полчаса назад
Б.л.я, да сколько можно его уже принимать!!?? "Опасное вождение", "агресивное вождение"...Эти словосочетания мусолятся уже лет пять! А золотое мудачье, как клали на эти проекты, так и кладут! Каждый день можно увидеть выб.л.я.дка играющего в "шашки", на тонированной наглухо дорогой каляске, да еще с пердежом и взрывами из глушака, превышающими все мыслимые нормы!
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9k
Александр Полчаса назад
На главной сегодня пост был, про двух женщин мужика и ребёнка...
Мужик просто задумался или смотрел в телефон.
Я с такими в день по несколько раз сталкиваюсь. Мужики по 50-60 лет на кредито-тошнотках: то подрежут случайно, то на красный поедут, в зеркала не смотрят, выезжает на главную на Гранте как Камаз - аж на левую (вторую) полосу, не пропускают пешеходов и прочее.
А вот ежели я еду чуть быстрее потока, перестраиваюсь при опережении машины едущей в моей полосе - то я шашечник и опасный водитель. И пох что я никому не мешаю и максимально сосредоточен на дороге. Получается у меня опасное вождение, а у спящего мудака нормальное. Он же спит за рулём неагрессивно.

Брызжущих слюной поборников дорожной морали, попрошу читать внимательно и вдумчиво, прежде чем писать необдуманные комментарии.
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1k
Uganda 36 минут назад
Хороший закон, исполнение хромает. Почему нельзя настучать на лихача, которые явно играет в шашечки на дороге, приложив запись в авторегистратора? Каждый день такое вижу
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13k
Б.Касторский Час назад
Вот мягкое у нас законодательства в некоторых действительно важных сферах. Опасное вождение и на тебе, плати 5 тысяч и продолжай ездить как хочешь?
А почему по аналогии с пьянкой за рулем не ввести уголовную ответственность за повторное нарушение?
Понимаю, что для многих, кто привык нарушать, ведь все нарушают! (с) это будет дико. Но любой безответственный автомобилист потенциальный убийца.
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11k
SuperTroll Час назад
С одной стороны вроде, как бы все правильно..Но терзают смутные сомнения..
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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