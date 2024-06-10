В правительстве поддержали законопроект о штрафах за опасное вождение

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Правительство России одобрило законопроект о введении санкций за опасное вождение. Авторы законопроекта отметили, что многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за опасного вождения и безответственного поведения водителей по отношению к другим участникам дорожного движения.
В соответствии с предложенными поправками, водителей, подвергающих опасности других участников дорожного движения, будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к лишению водительских прав сроком на три месяца.
В связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) добавят новую новую статью.
Парламентарии подчеркнули, что для привлечения водителя к ответственности за опасное управление автомобилем необходимо наличие доказательств нарушения (например, фото или видеозаписей).
В связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) добавят новую новую статью.
Парламентарии подчеркнули, что для привлечения водителя к ответственности за опасное управление автомобилем необходимо наличие доказательств нарушения (например, фото или видеозаписей).
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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У меня из за этого жена с переломом голени и в хлам убитой машины пострадала.
А ещё,задолго до свадьбы я в итоге аварии под Выборгом единственный из четверых выжил на трассе"Выборг-Петербург"Водительница нашего авто инстинктивно вильнула в сторон от автомобиля,выехшего нам на встречку,попала на "шугу",наледь со снегом,нас закрутило и выкинуло в дерево на лесополосе с перевёртышом.Скорость была 110,не превышала.
Более того,максимально пыталась скинуть.
Была трезвая.Трое из нас живы были больше двух суток,но в итоге выжил только я.
Мужик просто задумался или смотрел в телефон.
Я с такими в день по несколько раз сталкиваюсь. Мужики по 50-60 лет на кредито-тошнотках: то подрежут случайно, то на красный поедут, в зеркала не смотрят, выезжает на главную на Гранте как Камаз - аж на левую (вторую) полосу, не пропускают пешеходов и прочее.
А вот ежели я еду чуть быстрее потока, перестраиваюсь при опережении машины едущей в моей полосе - то я шашечник и опасный водитель. И пох что я никому не мешаю и максимально сосредоточен на дороге. Получается у меня опасное вождение, а у спящего мудака нормальное. Он же спит за рулём неагрессивно.
Брызжущих слюной поборников дорожной морали, попрошу читать внимательно и вдумчиво, прежде чем писать необдуманные комментарии.
А почему по аналогии с пьянкой за рулем не ввести уголовную ответственность за повторное нарушение?
Понимаю, что для многих, кто привык нарушать, ведь все нарушают! (с) это будет дико. Но любой безответственный автомобилист потенциальный убийца.
Помните, как говорил Столыпин? Закон надо писать для умных и трезвых, а не для глупых и пьяных. Так и тут. Не нарушай! И все тут. Не надо жаловаться, что нарушил и нет денег платить. Человек изначально должен быть законопослушным.