Представлена новая Lada Iskra

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов назвал автомобиль «современным, молодёжным, энергичным» и заявил, что большинство «останется довольным его характеристиками».



Новинка похожа на Granta и Vesta: Iskra сменит устаревшую линейку Lada Granta. Автомобиль будет выходить в трех комплектациях.



Подготовка к выпуску Iskra несколько лет назад проходила при участии специалистов концерна Renault, но после разрыва отношений АвтоВАЗ продолжил разработку в одиночку. Работа над моделью продолжается, подчеркнул президент компании.