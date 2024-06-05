FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13060 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Представлена новая Lada Iskra

Представлена новая Lada Iskra

Автор:
05 июня 2024 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Искра   Лада   Максим Соколов   ПМЭФ   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
1395
2
4
Как и было обещано, сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума была представлена новая модель отечественного автомобиля - Lada Iskra. Известно, что в продажу Iskra поступит в нескольких вариантах исполнения и типах кузова: заявлены седан, универсал и кроссовер.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Искра   Лада   Максим Соколов   ПМЭФ   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
dima423 42 минуты назад
чето как то грустно на это смотреть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский 12 секунд назад
Нормальный авто, ещё б ценник был бы нормальный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Михаил 2 минуты назад
Это чудо инженерной мысли небось и стоить будет как самолет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
BarOb 2 минуты назад
Ничем от старой не отличается, похоже теперь будут её мурыжить как буханку в своё время
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
Александр 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Iosif Stalin 19 минут назад
Очередной раз АвтоВаз доказал, что до нормального авто нам как до Китая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
770
ivandike 20 минут назад
Куда такие цены, идите в ж.пу автоваз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 22 минуты назад
Накройте обратно... Лучше уж копейку выпускали бы, народ расхватывал бы из-за ностальгии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
648
Сеня 22 минуты назад
Вот интересно, конструкторы живут в вакууме? Они совсем не смотрят вокруг? Такой салон сотворить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Жирный бот 36 минут назад
Чем визуально он от весты то отличается? салон унылый, думаю начинка такая же..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Андрей 46 минут назад
Это больше походит на рестайлинг, чем на новую модель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
БамбарбияКиргуду 50 минут назад
У них дизайнер есть вообще?Блэт,все российские авто на одно лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 53 минуты назад
Такое ощущение , что взяли Весту, назвали её Искрой и объявили ,что это абсолютно новый автомобиль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rom 54 минуты назад
"большинство «останется довольным его характеристиками».
".... - даа?? Точно?? Все уверены? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Valery 55 минут назад
Печально однако, как то не зашло..........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl Час назад
в этой ладе есть хоть что-то своё Российское кроме эмблемы? сомневаюсь.... всё китай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
374
ГТА Форевер Час назад
дайте две
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1346 постов (1347 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32769



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
Священник сравнил мигрантов с глистами
Священник сравнил мигрантов с глистами
Набирающие популярность в сообществах
Продолжаем барражировать соцсети
Продолжаем барражировать соцсети
Птенцы кукушек доказали теорию коэволюции
Птенцы кукушек доказали теорию коэволюции
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#ДТП#кот#кошка#Москва#улыбнуло#СССР
#в мире#автомобили#животные#Юмор#аварии#история#позитив#Россия#дети#Ynews
#люди#автомир#забавно#интересное#авто аварии#Автовсячина#новости#фильм#кино#маразм
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X» АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X» Конфуз на полях международного экономического форума - представленную Lada Aura не смогли завести. Конфуз на полях международного экономического форума - представленную Lada Aura не смогли завести. Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации АвтоВАЗ запатентовал новую модель Лады АвтоВАЗ запатентовал новую модель Лады Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться" Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"

На что жалуетесь?

Вернуться