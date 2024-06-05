Представлена новая Lada Iskra

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Как и было обещано, сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума была представлена новая модель отечественного автомобиля - Lada Iskra. Известно, что в продажу Iskra поступит в нескольких вариантах исполнения и типах кузова: заявлены седан, универсал и кроссовер.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов назвал автомобиль «современным, молодёжным, энергичным» и заявил, что большинство «останется довольным его характеристиками».
Новинка похожа на Granta и Vesta: Iskra сменит устаревшую линейку Lada Granta. Автомобиль будет выходить в трех комплектациях.
Подготовка к выпуску Iskra несколько лет назад проходила при участии специалистов концерна Renault, но после разрыва отношений АвтоВАЗ продолжил разработку в одиночку. Работа над моделью продолжается, подчеркнул президент компании.
Новинка похожа на Granta и Vesta: Iskra сменит устаревшую линейку Lada Granta. Автомобиль будет выходить в трех комплектациях.
Подготовка к выпуску Iskra несколько лет назад проходила при участии специалистов концерна Renault, но после разрыва отношений АвтоВАЗ продолжил разработку в одиночку. Работа над моделью продолжается, подчеркнул президент компании.
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