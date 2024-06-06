В России стартовали продажи самого дешёвого кроссовера GAC. Известны все цены и комплектации

1871
8
В России начались официальные продажи компактного кроссовера GAC GS3. Он открывает линейку бренда с начальной ценой 2 299 000 рублей. Машина предлагается с одним силовым агрегатом и только с передним приводом в пяти комплектациях.
Базовую комплектацию GS оценили в 2 299 000 рублей. В неё входят литые 18-дюймовые диски, две подушки безопасности, тканевый салон, кондиционер, LED-фары, круиз-контроль, задний парктроник, аналоговая комбинация приборов, медиасистема с экраном на 10,25 дюйма. Обогреваются передние сиденья и лобовое стекло.
Уровень оснащения GB за 2 399 000 рублей богаче на панорамную крышу, климат-контроль, руль с кожаной отделкой, отделку салона экокожей, цифровую приборку с экраном диагональю 7 дюймов, передние боковые подушки безопасности и камеру заднего вида.
Комплектация GL стоит 2 599 000 рублей и предлагает набор ассистентов водителя во главе с адаптивным круиз-контролем, беспроводную зарядку, камеры кругового обзора, шторки безопасности, атмосферную подсветку салона, электропривод пятой двери и вентиляцию сиденья водителя.
Для версий GB и GL за доплату в 50 тысяч рублей предлагается спортивный пакет. В него входят 19-дюймовые колёса, спортивные настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления, а также режим движения Sport+.
Единственный доступный для GS3 турбомотор объёмом 1,5 литра имеет мощность 170 лошадиных сил и сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле заявлен на уровне 5,9 л/100 км. Разгон до сотни занимает 7,5 секунды.
GAC GS3 при габаритах 4410х1825х1685 миллиметров и колёсной базе 2650 миллиметров на нашем рынке будет конкурировать с Hyundai Creta (ныне Solaris HC), «Москвичом 3», Chery Tiggo 4 Pro и бестселлером среди иномарок — Haval Jolion. Модель выделяется необычным дизайном, в котором можно найти черты одноклассников от Peugeot и Mazda, а из актуальных для России машин — с кросс-лифтбеком Omoda C5.
Уровень оснащения GB за 2 399 000 рублей богаче на панорамную крышу, климат-контроль, руль с кожаной отделкой, отделку салона экокожей, цифровую приборку с экраном диагональю 7 дюймов, передние боковые подушки безопасности и камеру заднего вида.
Комплектация GL стоит 2 599 000 рублей и предлагает набор ассистентов водителя во главе с адаптивным круиз-контролем, беспроводную зарядку, камеры кругового обзора, шторки безопасности, атмосферную подсветку салона, электропривод пятой двери и вентиляцию сиденья водителя.
Для версий GB и GL за доплату в 50 тысяч рублей предлагается спортивный пакет. В него входят 19-дюймовые колёса, спортивные настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления, а также режим движения Sport+.
Единственный доступный для GS3 турбомотор объёмом 1,5 литра имеет мощность 170 лошадиных сил и сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле заявлен на уровне 5,9 л/100 км. Разгон до сотни занимает 7,5 секунды.
GAC GS3 при габаритах 4410х1825х1685 миллиметров и колёсной базе 2650 миллиметров на нашем рынке будет конкурировать с Hyundai Creta (ныне Solaris HC), «Москвичом 3», Chery Tiggo 4 Pro и бестселлером среди иномарок — Haval Jolion. Модель выделяется необычным дизайном, в котором можно найти черты одноклассников от Peugeot и Mazda, а из актуальных для России машин — с кросс-лифтбеком Omoda C5.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Представлен самый быстрый серийный Jeep
- Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron
- AUDI представила юбилейный лимитированный универсал Audi RS 4 Avant
- Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
- Porsche 911 стал гибридом
Метки: GAC GS3 Автовсячина Китай авто автомир автомобили кроссовер машина
Новости партнёров
реклама
У китайского автомобиля GAC GS5 неожиданно загорелось подкапотное пространство. Увидев дым из-под капота, владельцы остановились и обнаружили очаг возгорания возле двигателя.
Вспыхнувший огонь сразу потушили и никто не пострадал. По предварительным данным, у автомобиля 2022 года выпуска протекла топливная магистраль.
У китайского корыта на трассе между Москвой и Оренбургом загорелась дверь, заело водительский ремень и отказали тормоза.
Владелец получил тяжёлые ожоги лица, рук и ног, одежда прилипла к обожжённым частям тела, сгорели волосы на голове.
Машине нет ещё и года.
Price in CHN: 118,300
Price in USD: $16,900
Сравните как Китай заботится о том чтоб у него производились автомобили (замнём на качество, не всё сразу) и о том чтоб местное население деньги из страны не выводило и покупало отечественное, и как у родной России обстоит с этим дело. У нас только помелом махать привыкли по телевизору, а у них - делают.
Сейчас, говорит, могу его четырехлетнего в 1.5 раза дороже продать, чем новый покупал.
Я ранее был равнодушен к люкам и панорамам, а потом у друга вольву взял с такой крышей и прям восхитился. Новую машину покупал себе уже сразу с панорамой.. ибо лучше пускай она будет, чем её не будет. Из минусов - если собрали криво, может подтекать (но я такого не видел, только читал), и наличие такой крыши, съедает 3-5 см высоты салона, ибо там механизм складывания стекла и автоматическая шторка. Так что перед покупкой, лучше зайти в салон и посидеть в машине, понять - не будете ли вы упираться головой в потолок. (*но это для людей довольно высокого роста - критично).
Только вот Коди сейчас европеец - около 5,5-6 , а китайского пошива 4,5-5.
https://changanauto.ru/models/cs75plus/https://changanauto.ru/models/cs75plus/
https://changanauto.ru/models/uni-k/https://changanauto.ru/models/uni-k/
https://gacmotor.com.ru/models/gs8-ii?widgethttps://gacmotor.com.ru/models/gs8-ii?widget
https://www.geely-motors.com/model/atlasprohttps://www.geely-motors.com/model/atlaspro (для переднего привода тока автомат, робот для полного, что странно)
https://www.geely-motors.com/model/newtugellahttps://www.geely-motors.com/model/newtugella
и т.д, с автоматом модели подороже, с роботом - дешевле..