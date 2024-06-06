FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13066 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В России стартовали продажи самого дешёвого кроссовера GAC. Известны все цены и комплектации

В России стартовали продажи самого дешёвого кроссовера GAC. Известны все цены и комплектации

Автор:
06 июня 2024 13:23
Сообщество : Автомир
Метки: GAC   GS3   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
1871
8
В России начались официальные продажи компактного кроссовера GAC GS3. Он открывает линейку бренда с начальной ценой 2 299 000 рублей. Машина предлагается с одним силовым агрегатом и только с передним приводом в пяти комплектациях.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: GAC   GS3   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
ну, всё. Москвич-3 теперь так и останется "уродом"....GAK не крути.... )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−13
351
Ли Харви Освальд 43 минуты назад
Китайский автомобиль чуть не сжёг своих владельцев на трассе в Саратове.
У китайского автомобиля GAC GS5 неожиданно загорелось подкапотное пространство. Увидев дым из-под капота, владельцы остановились и обнаружили очаг возгорания возле двигателя.
Вспыхнувший огонь сразу потушили и никто не пострадал. По предварительным данным, у автомобиля 2022 года выпуска протекла топливная магистраль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
351
Ли Харви Освальд 45 минут назад
Китайский кроссовер GAC попытался заживо сжечь своего хозяина.
У китайского корыта на трассе между Москвой и Оренбургом загорелась дверь, заело водительский ремень и отказали тормоза.
Владелец получил тяжёлые ожоги лица, рук и ног, одежда прилипла к обожжённым частям тела, сгорели волосы на голове.
Машине нет ещё и года.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий Афиногенов Час назад
российские диллеры такие-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 Час назад
Цена в Китае с 5-летней беспроцентной рассрочкой (поддержка развития отечественной автопромышленности за счёт правительства КНР)

Price in CHN: 118,300
Price in USD: $16,900

Сравните как Китай заботится о том чтоб у него производились автомобили (замнём на качество, не всё сразу) и о том чтоб местное население деньги из страны не выводило и покупало отечественное, и как у родной России обстоит с этим дело. У нас только помелом махать привыкли по телевизору, а у них - делают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кот Час назад
Очередная понторезка для голодранцев. 2 года назад Санта Фе стоил 2,5. Теперь китайское ведро с недоприводом но с экранчиком и пушкой полторушкой под капотом. Сразу видно: китайцы санкции в отношении нас не поддерживают! Союзники спина к спине плечом к плечу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
cvintus_1 Час назад
А почему панорамная крыша это круто, я не понимаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AzuveR 2 часа назад
"турбомотор объёмом 1,5 литра",это брелок с ресурсом в 150 тысяч км., максимум. Короче,всё как обычно, обвёртка норм,начинка хрень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Опять 1.5! Опять Робот! Сколько можно ?! Сколько можно ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1348 постов (1353 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32843



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км
Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по преступности среди мигрантов
"На 40% увеличилось число изнасилований": Бастрыкин на совещании огласил статистику по...
Набирающие популярность в сообществах
Итоги рыбной недели «Москва – на волне». Много фото и немного цифр⁠⁠
Итоги рыбной недели «Москва – на волне». Много фото и немного цифр⁠⁠
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Жители 15 стран показали, сколько стоят продукты
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#Юмор#история#интересное#фильм#забавно#новости#улыбнуло
#люди#машина#интересно#ДТП#аварии#позитив#Китай#США#кот#полиция
#в мире#автомир#животные#кино#авто аварии#Автовсячина#Россия#СССР#дети#инцидент
Представлен самый быстрый серийный Jeep Представлен самый быстрый серийный Jeep Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron Компания Bugatti показала один из последних гиперкаров Chiron Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron Теперь точно последний. Bugatti завершила выпуск гиперкаров Chiron Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки Porsche 911 стал гибридом Porsche 911 стал гибридом

На что жалуетесь?

Вернуться