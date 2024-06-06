В России стартовали продажи самого дешёвого кроссовера GAC. Известны все цены и комплектации

Базовую комплектацию GS оценили в 2 299 000 рублей. В неё входят литые 18-дюймовые диски, две подушки безопасности, тканевый салон, кондиционер, LED-фары, круиз-контроль, задний парктроник, аналоговая комбинация приборов, медиасистема с экраном на 10,25 дюйма. Обогреваются передние сиденья и лобовое стекло.



Уровень оснащения GB за 2 399 000 рублей богаче на панорамную крышу, климат-контроль, руль с кожаной отделкой, отделку салона экокожей, цифровую приборку с экраном диагональю 7 дюймов, передние боковые подушки безопасности и камеру заднего вида.



Комплектация GL стоит 2 599 000 рублей и предлагает набор ассистентов водителя во главе с адаптивным круиз-контролем, беспроводную зарядку, камеры кругового обзора, шторки безопасности, атмосферную подсветку салона, электропривод пятой двери и вентиляцию сиденья водителя.



Для версий GB и GL за доплату в 50 тысяч рублей предлагается спортивный пакет. В него входят 19-дюймовые колёса, спортивные настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления, а также режим движения Sport+.



Единственный доступный для GS3 турбомотор объёмом 1,5 литра имеет мощность 170 лошадиных сил и сочетается с 7-ступенчатым преселективным «роботом». Расход бензина АИ-92 в смешанном цикле заявлен на уровне 5,9 л/100 км. Разгон до сотни занимает 7,5 секунды.



GAC GS3 при габаритах 4410х1825х1685 миллиметров и колёсной базе 2650 миллиметров на нашем рынке будет конкурировать с Hyundai Creta (ныне Solaris HC), «Москвичом 3», Chery Tiggo 4 Pro и бестселлером среди иномарок — Haval Jolion. Модель выделяется необычным дизайном, в котором можно найти черты одноклассников от Peugeot и Mazda, а из актуальных для России машин — с кросс-лифтбеком Omoda C5.