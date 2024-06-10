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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Ехали 2 водителя, что-то не поделили. Остановились на светофоре, один решил быкануть и даже вышел. Второй оказался умнее и просто поехал дальше по делам. И тут тот первый просто вдолбился в глаза или решил по мобиле сообщить друганам, как он по-даратньянски "проучил" другого водилу и как горд собой. При этом не смотрел на дорогу, а закатил глаза, ощущая себя победителем. В это время оп встречке ехала машина, которая спустила с небес на землю "грезюна". Надеюсь, что не на небеса отправила. В чем загадка и непонятка - не очень понимаю. Данное видео просто вместило две отдельные истории - рамсы с одним водителем и дтп с другим.