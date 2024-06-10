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Что там вообще происходит?

Что там вообще происходит?

Автор:
10 июня 2024 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Южно-Сахалинска. Есть догадки о происходящем? Смотреть целиком!
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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5k
Stas 50 минут назад
Странный заголовок. Расскажу примерно ситуацию, как понимаю:
Ехали 2 водителя, что-то не поделили. Остановились на светофоре, один решил быкануть и даже вышел. Второй оказался умнее и просто поехал дальше по делам. И тут тот первый просто вдолбился в глаза или решил по мобиле сообщить друганам, как он по-даратньянски "проучил" другого водилу и как горд собой. При этом не смотрел на дорогу, а закатил глаза, ощущая себя победителем. В это время оп встречке ехала машина, которая спустила с небес на землю "грезюна". Надеюсь, что не на небеса отправила. В чем загадка и непонятка - не очень понимаю. Данное видео просто вместило две отдельные истории - рамсы с одним водителем и дтп с другим.
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7k
Отвратительный Мужик 39 минут назад
Парни катались и выёпывались и довыёпывались .
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0
Valery 50 минут назад
Похоже бухой..........
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1574 поста (1595 в горячем)

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