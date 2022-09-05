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Водитель «Киа» подбил самокатчика в Санкт-Петербурге

Водитель «Киа» подбил самокатчика в Санкт-Петербурге

Автор:
05 сентября 2022 13:00
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   электросамокат   
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В Приморском районе Петербурга мужчина на электросамоката пытался пересечь проезжую часть рядом с пешеходным переходом и попал под машину.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   электросамокат   
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42  комментария
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71k
Viktor 3 часа назад
Я тоже как бы самокатчик и на велике рассекаю, но больше канешн на машине и могу с уверенностью сказать - дядя на самокате дебил, не бережёт свою жизнь и чужой транспорт!
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87k
Феофан 2 минуты назад
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268
Третий 2 минуты назад
Я в пятницу вечером чуть такого не сбил, на Светлановской площади (СПб). Поворачивал с Энгельса на Светлановский на свой зеленый (по стрелке, тем кто прямо - горит красный). Как успел затормозить - хрен его знает. Безбашенный народ.
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101
Robot Terminatorovich Полчаса назад
СТРАЙК
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10k
Dmitry 43 минуты назад
Мужик на самокате - дебил, с претензией на бессмертие. Когда пытаешься куда-то успеть, не успей на тот свет! А тут... Дункан МакЛауд, бл...
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10k
Hunson Abadeer 50 минут назад
просто пипец, на ровном месте
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5k
Vladimir 51 минуту назад
Хотя я и не люблю самокатчиков, но в данном случае имеется: пункт 13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
Про светофор ни слова. Так что водитель КИА полный ...удак!
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336
Митхун Ч. Денис Полчаса назад
Мало того не пешком, так он ещё и не по пешеходному переходу пересекал проезжую часть. Два нарушения у самокатчика сразу!
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26k
Мрачный мачо 52 минуты назад
Наверное оба успели куда торопились
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30
Pokidalos 54 минуты назад
Красный свет горит со всех сторон! Куда ты прешь спрашивается? 3 секунды сэкономленные в его никчемной жизни привели к 3 месяцам лечения другого человека
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44k
SinigamiRuuk Час назад
Петух двухколёсный.
Быстрее бы холода, хоть яндекс свои самокаты с дорог уберёт.
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14k
Jearom Час назад
цвет светофора не смутил на водителя ни самокатчика... встреча дальтоников)
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3k
Diman44 Час назад
самокатчик был на проезжей части и являлся участником движения.так что красный светофор для него,получил по соплям и коленкам-сам дурак
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1k
Леший Час назад
хорошо он башкой об колесо приложился....может поумнеет?
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11k
Администратоp Час назад
ну тут однозначно виноваты оба. но самокатчик не жилец с такой манерой езды.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Ну нихрена себе "рядом с пешеходным переходом"....
До перехода минимум метров 10-15 было.
Выскочил хрен знает откуда, получил оправданно. Вот только водилу и машину жалко.
Ни за что пострадали. Хотя, почему ни за что? Из-за мудака.
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330
Sergey ♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Так водила тоже виноват. На красный ехал.
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16
Sata33 2 часа назад
в диагональ , молодец
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4k
Frank Borman 2 часа назад
По моему, скоро слово самокатчик станет синонимом слова п@дарас.
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754
Arti 2 часа назад
Вспомнился момент из фильма
Водитель так же среагировал
Ссылка m.youtube.com
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13k
banzai7 3 часа назад
По эволюционной теории должны вымереть. Наша задача не препятствовать эволюции
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8k
Billi_Bons 3 часа назад
“KIA” на красный стартанул или я ошибаюсь?
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8k
Б.Касторский 3 часа назад
Благо ВС уже дал разъяснения, что на проезжей части электросамокат является транспортным средством! А то натерпелся бы водитель. Хотя ведь очевидно, что на самокате какое-то глупое существо, явно верящее в свое превосходство.
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