Водитель «Киа» подбил самокатчика в Санкт-Петербурге

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В Приморском районе Петербурга мужчина на электросамоката пытался пересечь проезжую часть рядом с пешеходным переходом и попал под машину.
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Пострадавший дожидался приезда скорой помощи лёжа на тротуаре.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп самокат электросамокат
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Про светофор ни слова. Так что водитель КИА полный ...удак!
На вскидку ему чуть больше 14 лет. Так что нехрен ему делать на пешеходном переходе верхом, только пешком и катить рядом.
Быстрее бы холода, хоть яндекс свои самокаты с дорог уберёт.
До перехода минимум метров 10-15 было.
Выскочил хрен знает откуда, получил оправданно. Вот только водилу и машину жалко.
Ни за что пострадали. Хотя, почему ни за что? Из-за мудака.
Водитель так же среагировал
Типа постановления № 20 от 25 июня 2019 года разъясняющее приоритет движения при рассмотрении ДТП.