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Очень позднее закрытие сезона электросамокатов из Нижегородской области

Очень позднее закрытие сезона электросамокатов из Нижегородской области

Автор:
08 декабря 2022 13:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   хруст   электросамокат   
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В городе Павлово водитель "Гранты" с регистратором совершал на перекрёстке левый поворот и не пропустил встречный электросамокат.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   самокат   хруст   электросамокат   
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10  комментариев
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5k
Котэ 2 часа назад
а самокатчик не должен по пешеходному пешком переходить?
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24k
Михаил Сметанкин 12 минут назад
А водитель куда смотрел?
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32k
Fat Lynx Час назад
Водитель, будь бдителен 24/7/365!
У мопедистов и самокатчиков нет сезона!
Да и вообще втыкать за рулем не комильфо.
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12k
Павел Бреусов Час назад
Ну я в такой ситуации, едя к примеру на велике, обычно пропускаю поворачивающих, попутно желая им вместо меня КАМАЗ встретить таким же образом. Ибо я вместе с велом, как и этот пилот с самокатом максимум 150 кг, а авто минимум 600, законы физики превыше ПДД.
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468
Дуся Кулакова 2 часа назад
самокат же не транспортное средство?
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22k
Inter 2 часа назад
видно самокатчика было хорошо. или водила их не любит??
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8k
Tamdima 2 часа назад
А самокатчик сто пудово на летней резине. Был бы на зимней, оттормозился бы!
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16k
Александр 3 часа назад
Быдло на гранте.
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