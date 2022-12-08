Очень позднее закрытие сезона электросамокатов из Нижегородской области

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В городе Павлово водитель "Гранты" с регистратором совершал на перекрёстке левый поворот и не пропустил встречный электросамокат.
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Самокатчик двигался на зелёный сигнал светофора.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп самокат хруст электросамокат
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У мопедистов и самокатчиков нет сезона!
Да и вообще втыкать за рулем не комильфо.
Если больше 250Вт, то это уже считается транспортным средством и требует водительского хотя бы категории М.