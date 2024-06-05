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Женевский автосалон окончательно закрыли

Женевский автосалон окончательно закрыли

Автор:
05 июня 2024 12:39
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   выставка   машина   
1532
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Через 119 лет после первой выставки официально закрыт международный автосалон в Женеве. Оргкомитет мероприятия объявил, что запросит у властей Швейцарии разрешение на роспуск фонда, который занимался организацией автосалона. При этом выставку в Катаре, которая впервые прошла в 2023 году, планируется сделать постоянной.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автосалон   выставка   машина   
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15  комментариев
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14k
Том Сойер 2 часа назад
".....на фоне сложной ситуации в отрасли....."

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17k
sgb66 12 минут назад
В женеве проводили потому что там крутились бабки и богатеи.
Ныне бабаки и богатеи крутятся в других местах...
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34k
Slonyash 18 минут назад
Про загнивающий Запад, оказывается, правда всё было, что при Союзе говорили.
Запад веками процветал только грабя весь мир. А сейчас, когда практически весь остальной мир это понял - Запад и загибается. Ну и верные США европейские "лидеры" сильно усиливают процесс окончательного загнивания.
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37k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Надо ещё прекратить платить взнос в спортивные организации,и европейский спорт сдохнет через неделю.
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120k
Z_Павел Юрьевич_V Полчаса назад
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10k
Alex 56 минут назад
Санкции работают
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3k
crownanniversury 57 минут назад
Смена центров происходит на наших глазах..За то и война идёт.Им ООООчень не хочется прощаться с той красивой жизнью,к которой так привыкли.
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5k
Горожанин Час назад
"Женевский автосалон окончательно закрыли".
----------------------
Конференция Зеленского зато открывается. Кушайте, не подавитесь, гитлеровские финансисты.
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9k
perekrestok Час назад
Еще через 5 лет все в Пекине будут собираться.
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
в цветущем саду что-то завяло ...
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374
ГТА Форевер 2 часа назад
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Добрый Бабайка
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