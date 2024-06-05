"Женевский автосалон окончательно закрыли".

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Через 119 лет после первой выставки официально закрыт международный автосалон в Женеве. Оргкомитет мероприятия объявил, что запросит у властей Швейцарии разрешение на роспуск фонда, который занимался организацией автосалона. При этом выставку в Катаре, которая впервые прошла в 2023 году, планируется сделать постоянной.
В заявлении оргкомитета в качестве основной причины прекращения деятельности указывается отсутствие интереса автопроизводителей к автосалону на фоне сложной ситуации в отрасли. Кроме того, в качестве причин называются высокая конкуренция со стороны выставок в Париже и Мюнхене, которые проходят в странах с собственным автопромом, и необходимость крупных инвестиций в поддержание привлекательности мотор-шоу.
Последним предкризисным годом проведения Женевского автосалона был 2020-й. Следующие несколько лет выставка не проводилась — главным образом из-за пандемии коронавируса, хотя в прошлом году филиал Женевского автосалона был организован в Катаре. В 2024-м мероприятие вернулось в выставочное расписание, однако не получило того внимания со стороны как производителей, так и публики, на которое рассчитывали организаторы.
На Ближнем Востоке автосалон под условным названием GIMS Qatar пройдёт уже в ноябре 2025 года. Глава GIMS Сандро Мескита заявил, что успех первой выставки и применяемые её создателями ноу-хау позволяют рассчитывать на рост популярности мероприятия.
В Москве в нынешнем году должны состояться сразу две автомобильных выставки, при этом для каждой организаторы заявляют международный статус. В конце августа в Экспоцентре пройдёт MIMS, которую перепрофилируют на послепродажное обслуживание, а на середину декабря запланирован полноценный автосалон RAIS с участием около 50 брендов.
Последним предкризисным годом проведения Женевского автосалона был 2020-й. Следующие несколько лет выставка не проводилась — главным образом из-за пандемии коронавируса, хотя в прошлом году филиал Женевского автосалона был организован в Катаре. В 2024-м мероприятие вернулось в выставочное расписание, однако не получило того внимания со стороны как производителей, так и публики, на которое рассчитывали организаторы.
На Ближнем Востоке автосалон под условным названием GIMS Qatar пройдёт уже в ноябре 2025 года. Глава GIMS Сандро Мескита заявил, что успех первой выставки и применяемые её создателями ноу-хау позволяют рассчитывать на рост популярности мероприятия.
В Москве в нынешнем году должны состояться сразу две автомобильных выставки, при этом для каждой организаторы заявляют международный статус. В конце августа в Экспоцентре пройдёт MIMS, которую перепрофилируют на послепродажное обслуживание, а на середину декабря запланирован полноценный автосалон RAIS с участием около 50 брендов.
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Ныне бабаки и богатеи крутятся в других местах...
Запад веками процветал только грабя весь мир. А сейчас, когда практически весь остальной мир это понял - Запад и загибается. Ну и верные США европейские "лидеры" сильно усиливают процесс окончательного загнивания.
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Конференция Зеленского зато открывается. Кушайте, не подавитесь, гитлеровские финансисты.