"Женевский автосалон окончательно закрыли".

В заявлении оргкомитета в качестве основной причины прекращения деятельности указывается отсутствие интереса автопроизводителей к автосалону на фоне сложной ситуации в отрасли. Кроме того, в качестве причин называются высокая конкуренция со стороны выставок в Париже и Мюнхене, которые проходят в странах с собственным автопромом, и необходимость крупных инвестиций в поддержание привлекательности мотор-шоу.



Последним предкризисным годом проведения Женевского автосалона был 2020-й. Следующие несколько лет выставка не проводилась — главным образом из-за пандемии коронавируса, хотя в прошлом году филиал Женевского автосалона был организован в Катаре. В 2024-м мероприятие вернулось в выставочное расписание, однако не получило того внимания со стороны как производителей, так и публики, на которое рассчитывали организаторы.



На Ближнем Востоке автосалон под условным названием GIMS Qatar пройдёт уже в ноябре 2025 года. Глава GIMS Сандро Мескита заявил, что успех первой выставки и применяемые её создателями ноу-хау позволяют рассчитывать на рост популярности мероприятия.



В Москве в нынешнем году должны состояться сразу две автомобильных выставки, при этом для каждой организаторы заявляют международный статус. В конце августа в Экспоцентре пройдёт MIMS, которую перепрофилируют на послепродажное обслуживание, а на середину декабря запланирован полноценный автосалон RAIS с участием около 50 брендов.