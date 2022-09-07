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Невероятная капсула времени: заброшенный автосалон Volvo в Бельгии забит старыми автомобилями без пробега

Невероятная капсула времени: заброшенный автосалон Volvo в Бельгии забит старыми автомобилями без пробега

Автор:
07 сентября 2022 10:11
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   Volvo   zyunfqvth   Бельгия   авто   автомир   автомобили   автосалон   
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Фотографии заброшенного автосалона Volvo в Мальмеди недалеко от границы с Германией вызвали большой интерес в социальных сетях. Как будто время остановилось в старом шоу-руме на окраине города.
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Источник:

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Метки: Barn Find   Volvo   zyunfqvth   Бельгия   авто   автомир   автомобили   автосалон   
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2  комментария
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Babangdida 2 часа назад
'ЛЯ!!! Да это же модельный ряд 240! ХОЧУ-ХОЧУ-ХОЧУ-ХОЧУ!!! Дайте две!
'ЛЯ!!! Да это же модельный ряд 240! ХОЧУ-ХОЧУ-ХОЧУ-ХОЧУ!!! Дайте две!Посмотреть
'ЛЯ!!! Да это же модельный ряд 240! ХОЧУ-ХОЧУ-ХОЧУ-ХОЧУ!!! Дайте две!
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