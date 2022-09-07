Невероятная капсула времени: заброшенный автосалон Volvo в Бельгии забит старыми автомобилями без пробега

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Фотографии заброшенного автосалона Volvo в Мальмеди недалеко от границы с Германией вызвали большой интерес в социальных сетях. Как будто время остановилось в старом шоу-руме на окраине города.
В Бельгии вблизи города Мальмеди находится заброшенный автосалон Volvo. Он не работает уже минимум 30 лет, однако не был разворован.
Мало того, в автосалоне за стеклом до сих пор стоят старушки Volvo 240. Они покрылись слоем пыли, однако прекрасно сохранились и находятся в состоянии новых авто. Машины почему-то оказались никому не нужны.
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Судя по ассортименту, автосалон Volvo закрылся в конце 80-х или начале 90-х, ведь такие Volvo 240 изготовляли до 1993 года. В салоне некоторых машин сохранились старые рекламные буклеты и журналы.
Пока неизвестно, почему помещение не освободили после закрытия автосалона, но тот факт, что здание простояло более 30 лет неприкосновенным, впечатляет. Хотя в Европе это не удивительно – во Франции, например, есть заброшенный автосалон Lada.
Источник:
АНТИФИШКИ
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