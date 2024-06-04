Мотоциклист проигнорировал светофор и снёс пешехода

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В Туапсе мотоциклист с изрядной перегазовкой решил промчать на красный сигнал светофора, но сбил пешехода. Пострадавший в больнице.
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надеюсь посадят