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Мотоциклист проигнорировал светофор и снёс пешехода

Мотоциклист проигнорировал светофор и снёс пешехода

Автор:
04 июня 2024 09:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   красный   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   хруст   
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В Туапсе мотоциклист с изрядной перегазовкой решил промчать на красный сигнал светофора, но сбил пешехода. Пострадавший в больнице.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   красный   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   светофор   хруст   
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15  комментариев
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5k
Алекс Лом 2 часа назад
Мотоп.идары они такие.
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5k
SmartCat101 11 минут назад
это не мотоциклист а ушлепок на мотоцикле ! из-за таких вот недоразвитых приматов потом и всех подряд мотоциклистов считают мудаками!
надеюсь посадят
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8k
Neo 17 минут назад
Ишак 36ли8ый, че ещё сказать..
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8k
Лещ 24 минуты назад
Мда...... очень странный манёвр.
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15k
Jearom Полчаса назад
карма, сука.. Не урони он телефон, перешел бы с друганами вместе...
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4k
ProstoBoBka 52 минуты назад
Для меня мотоциклисты, как и таксисты с каршерингом, водятлы! Но мотоциклистов Краснодарского края хуже в разы мотоциклистов других регионов!
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0
Светлана Е. Сеня Полчаса назад
Обычно там кефир в голове, если осуждают карш и таксистов - у них вера в восстание машин крепка, чтобы считать карш и такси самостоятельными машинами...... Мозгов не хватает додуматься, что за рулем сидят конкретные водители, которые и на личных авто мало отличаются от всех нарушителей...
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5k
kuchipachi Час назад
Горит красный, идут пешеходы, а ему побуй, он знай себе едет? Ну полный идиот. Его бы за умышленное причинение вреда здоровью привлечь или за покушение
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12k
Dihydrogen Monoxide Час назад
На сколько я понял, то пешеход не посмотрел в зеркала???
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80k
Viktor 2 часа назад
Тупорылый дебил!
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120k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Ну, где там наш защитничек мотопи...ров?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1554 поста (1579 в горячем)

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