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Знаю этот ТЦ, он расположен в спальнике и вряд ли жители рады это ночью ( а это ночь, в Архангельской области счас так) слушать. Всем нормальным хорошо. А дебилами не оскудеет страна, их у нас на много лет припасено.