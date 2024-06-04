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Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею!"

Обычно такое случается после фразы - "смотри как я умею!"

Автор:
04 июня 2024 08:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   довыпендривался   дрифт   машина   
1093
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Интересное видео из Северодвинска. Местный "гонщик" решил всех удивить своим дрифтом и удивил.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   довыпендривался   дрифт   машина   
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15  комментариев
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5k
Алекс Лом 55 минут назад
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37k
Fat Lynx 6 минут назад
На бис уже не выйдут...
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19k
ron 9 минут назад
надеюсь, он себе об руль все зубы выбил )
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31k
Serg2001 13 минут назад
Мамкины шумахеры...
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5k
Алекс Лом 55 минут назад
А потом следует ответ " смотри как надо"

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62k
dima423 58 минут назад
Хорошо хоть не в толпу...он явно неуправляемо летел)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1549 постов (1579 в горячем)

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