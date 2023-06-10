Чудеса апгрейда отечественного автопрома

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Мужчина превратил свою старую "девятку" в легендарный итальянский Ferrari.
По его словам, чтобы добиться такого результата, он срезал крышу, обрезал две амортизирующие пружины спереди, поменял колёса, установил сверху горловину бензобака, сделал из стекловолокна корпус, установил два мощных динамика и многое другое.
В ГАИ сказали, что такого жеребца регистрировать не будут, но кататься разрешили. Мол, если остановят, то на месте разберёшься. Несмотря на это, армавирец надеется, что получится продать своё детище за 400к.
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Снятие с регистрации по и 500р штраф.
"Внесение изменений", сейчас практически нереально.
Сами намудрили так, что не понимают, как это делать.
Раньше, хоть через "конторки" можно было сделать.
А сейчас, даже за деньги, уже очень сложно или безумно дорого.
- кузов кривой и косой, поверхности не гладкие, выглядит диким колхозом
- дизайн просто чудовищный, уровень - школьник в тетрадке рисовал от нефик делать, начиная от аляповатой морды и заканчивая задними крыльями
- на фоне отсутствия дизайна мог бы взять техникой - но это просто жига, без тюнинга мотора (иначе бы об этом непременно сообщили)
Зачем пиарить рукожопов? Полно ведь умельцев, которые делают реально красиво! Многие даже блоги ведут. Просто вот посмотрите, как чел делает реплику Квадры - она как раз по той же технологии, стеклопластиковый куpов поверх гражданской тачки. И всё ровно и аккуратно! Да, долго, три года делает уже - но и результат в итоге будет нормальный, а не вот это вот
Ведь это, даже не реплика, скорее контрафакт!
При этом жадно потирая лапчонки.