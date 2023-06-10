FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11252 поста • 828 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Чудеса апгрейда отечественного автопрома

Чудеса апгрейда отечественного автопрома

Автор:
10 июня 2023 08:36
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   авто   апгрейд   видео   машина   отечественный автопром   фото   
3054
4
1

Мужчина превратил свою старую "девятку" в легендарный итальянский Ferrari.

По его словам, чтобы добиться такого результата, он срезал крышу, обрезал две амортизирующие пружины спереди, поменял колёса, установил сверху горловину бензобака, сделал из стекловолокна корпус, установил два мощных динамика и многое другое.




В ГАИ сказали, что такого жеребца регистрировать не будут, но кататься разрешили. Мол, если остановят, то на месте разберёшься. Несмотря на это, армавирец надеется, что получится продать своё детище за 400к.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ferrari   авто   апгрейд   видео   машина   отечественный автопром   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
869
Шурман 8 часов назад
Кому еще кроме меня стало тошно на это смотреть ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
даже не знаю что страшнее , "тачка" или "музыка " !?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
MilfFucker 3 часа назад
Да норм, по поселку, до речки ездить, в сухую погоду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
grigorenko vladislav 3 часа назад
Если на козу надеть седло и написать ей на жопе "мустанг", коза не превратится в скакуна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
turyst 4 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
turyst 4 часа назад
Ага. Разберёшься.

Снятие с регистрации по и 500р штраф.

"Внесение изменений", сейчас практически нереально.
Сами намудрили так, что не понимают, как это делать.

Раньше, хоть через "конторки" можно было сделать.
А сейчас, даже за деньги, уже очень сложно или безумно дорого.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Михаил Гривин 5 часов назад
Ну сделал колхоз, чисто для себя, как хобби - прикольно. Но когда ты начинаешь пытаться это продать и тем более пиаришь в интернетах - будь готов к критике. А критика такова:
- кузов кривой и косой, поверхности не гладкие, выглядит диким колхозом
- дизайн просто чудовищный, уровень - школьник в тетрадке рисовал от нефик делать, начиная от аляповатой морды и заканчивая задними крыльями
- на фоне отсутствия дизайна мог бы взять техникой - но это просто жига, без тюнинга мотора (иначе бы об этом непременно сообщили)

Зачем пиарить рукожопов? Полно ведь умельцев, которые делают реально красиво! Многие даже блоги ведут. Просто вот посмотрите, как чел делает реплику Квадры - она как раз по той же технологии, стеклопластиковый куpов поверх гражданской тачки. И всё ровно и аккуратно! Да, долго, три года делает уже - но и результат в итоге будет нормальный, а не вот это вот

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Властелин 5 часов назад
Очень спорно. Для себя можно но вот для других это страшненько.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 6 часов назад
Хороший сральник для кота был бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Rom 6 часов назад
Хорошо, что очень похоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Artem 6 часов назад
обебошиный бывшии дизаинер Лада калины, на зло всем под кислотои, сделал машину своеи мечты, которую ему недали воплатит в маштабах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SuperTroll 7 часов назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
937
KASPER 8 часов назад
Цыгане купят...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 8 часов назад
Итальянцы могут и презентовать мужика, за рекламу. А могут и засудить, за подделку!
Ведь это, даже не реплика, скорее контрафакт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 8 часов назад
Как осла не наряжай, в коня он не превратиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
NIS 8 часов назад
Жил у нас одно время во дворе молдован Ваня Ферару ….
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 8 часов назад
Вполне крутая тачка для деревни, руки у пацана имеются, со временем наберётся опыта и будет делать красивее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
104k
Фима Петров 9 часов назад
Ну, если дядя в жизни ничего прекрасней запорожца не видел - тогда сойдёт. Тогда для него и девятка феррари покажется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Liberman 9 часов назад
Чувство прекрасного у всех отличается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
ПаганецЪ 9 часов назад
(С) В ГАИ сказали, что такого жеребца регистрировать не будут, но кататься разрешили. Мол, если остановят, то на месте разберёшься. (/С)
При этом жадно потирая лапчонки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 10 часов назад
какой-то уродец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

792698



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Обзор умных часов Kieslect KS Pro
Обзор умных часов Kieslect KS Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Приемлемое утро

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#новости#интересно#фильм#история#милота#СССР#спасение
#животные#люди#автомир#интересное#кино#ДТП#аварии#позитив#авто аварии#США
#Юмор#машина#подборка#забавно#Прикол#факты#картинки#Приколы#Автовсячина#собака
Угадай роль Де Ниро по кадру Угадай роль Де Ниро по кадру Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться